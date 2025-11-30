Για το «δύο στα δύο» στην Πορτογαλία η Εθνική

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Εθνική Ομάδα Σπανούλης
Φωτογραφία: Intime

Μετά την άνετη νίκη της επί της Ρουμανίας, με 91-64, στο Αλεξάνδρειο την Πέμπτη (27/11) για την πρεμιέρα του 2ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, οι Έλληνες διεθνείς μετρούν αντίστροφα για τον δεύτερο και τελευταίο αγώνα τους στο πρώτο «παράθυρο». Σήμερα (30/11), στις 19:00, στο Πόρτο, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έχουν στόχο να κάνουν το δύο στα δύο και να βρεθούν μόνοι πρώτοι στο «ρετιρέ» του ομίλου.

Η επόμενη αντίπαλος της εθνικής, Πορτογαλία, έκανε εξαιρετική εμφάνιση στην πρεμιέρα επικρατώντας εκτός έδρας του Μαυροβούνιου, με 83-62. Ο «νατουραλιζέ» Τραβάντε Ουίλιαμς σημείωσε 16 πόντους, ενώ από 13 πόντους πέτυχε ο Ρικάρντο Μοντέιρο. Η Πορτογαλία είναι ομάδα με ομοιογένεια, καθώς οι παίκτες της βρίσκονται αρκετά χρόνια μαζί, ενώ ο Ομοσπονδιακός προπονητής Μάριο Γκόμες βρίσκεται από το 2016 στον πάγκο της.

Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του είχαν επιστρέψει στην Αθήνα αμέσως μετά τον αγώνα με τη Ρουμανία το βράδυ της Πέμπτης (27/11). Όμως, στο ΣΕΦ, τους περίμενε μία δυσάρεστη έκπληξη… αφού το παρκέ της κεντρικής σάλας είχε πλημμυρίσει… μία ακόμη φορά, λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Οι Έλληνες διεθνείς υποχρεώθηκαν να προπονηθούν στο βοηθητικό γήπεδο του ΣΕΦ, το γνωστό ως αίθουσα 5.

Τα νέα πρόσωπα εν συγκρίσει με την πρεμιέρα απέναντι στη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη είναι ο αρχηγός της, Κώστας Παπανικολάου και ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Αμφότεροι δεν συμμετείχαν στο ματς με τη Ρουμανία, καθώς την Τετάρτη (26/11) ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι για τη Euroleague.

O Ναζ Μήτρου-Λονγκ αντικαθιστά τον αδελφό του Ελάιζα που έκανε το ντεμπούτο του στην εθνική ανδρών κόντρα στους Ρουμάνους, ενώ στη δωδεκάδα συμπεριλήφθηκε και ο Νάσος Μπαζίνας.

Αναλυτικά, οι δώδεκα παίκτες που ταξίδεψαν στην Πορτογαλία: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ και Νίκος Περσίδης.

Πηγή: ΑΠΕ

