Ομόνοια: Συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί που πωλούσαν κλεμμένα κινητά και τάμπλετ – Η έφοδος των αστυνομικών στο κατάστημα – «καβάτζα»

Σε επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται ότι μεταπωλούσαν κλεμμένες συσκευές κινητών τηλεφώνων και εξαρτήματα μέσω καταστήματος εμπορίας κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο κατάστημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν 290 κινητά τηλέφωνα, 25 τάμπλετ, καθώς και διάφορα εξαρτήματα.  Από την προανάκριση έχουν ήδη εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών σχετιζόμενες με τα κατασχεθέντα αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑ.Σ,. συνελήφθησαν στις 23 Νοεμβρίου στην περιοχή της Ομόνοιας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, δύο αλλοδαποί ηλικίας 30 και 35 ετών κατηγορούμενοι για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας αλλοδαπός ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προανακριτικής έρευνας που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου αναφορικά με ληστεία σε βάρος ανηλίκων στον Άλιμο και κατόπιν αξιοποίησης τεχνολογικών μέσων διαπιστώθηκε ότι οι συσκευές κινητών τηλεφώνων που έκλεψαν, είχαν καταλήξει σε κατάστημα εμπορίας συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων στην Ομόνοια.

Άμεσα αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής μετέβησαν στο εν λόγω κατάστημα, όπου εντόπισαν τα αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα στη βιτρίνα προς πώληση.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • 290 συσκευές κινητών τηλεφώνων,
  • 25 τάμπλετ και
  • πλήθος εξαρτημάτων.
  • Επιπλέον, βρέθηκε συσκευή κινητού τηλεφώνου για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή στις 24-10-2025 από την περιοχή του Ταύρου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

