Γιατί ρε πατέρα: ‘Ενας πυροβολισμός αναστατώνει τους ήρωες στο επόμενο επεισόδιο

Νάντια Ρηγάτου

Media

Η κωμική σειρά «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχεται την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στις 22:30 με νέο επεισόδιο και μας χαρίζει εκρηκτικές στιγμές γέλιου μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Η άφιξη των ηρώων στην Μαγουλάδα έχει φέρει αναστάτωση στους μόνιμους κατοίκους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κωμικοτραγικές καταστάσεις. Όμως, η διαμονή  σε ένα χωριό δεν είναι για όλους εύκολη.

Ο Δάκης και ο Μιχαήλος κοιμούνται σε έναν αχυρώνα παρέα με μία φοράδα, ενώ οι υπόλοιποι προσπαθούν να βολευτούν… στρωματσάδα. Την επόμενη μέρα,  οι αφίξεις στο χωριό συνεχίζονται….

Νέα προβλήματα, κυνηγητό, τσακωμοί, αλλά και ένας πυροβολισμός αναστατώνει ξανά τους ήρωες!

«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»_ Η πιο απρόβλεπτη κωμωδία κάθε Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1

Δείτε το τρέιλερ

 

 

 

11:33 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

