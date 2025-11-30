Γαλλία: 5 νεκροί σε φωτιά στο Meurthe-et-Moselle – «Ένας απερίγραπτος εφιάλτης»

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά στο Νεβ-Μεζόν, στο Μερτ-ε-Μοζέλ στη Γαλλία, σύμφωνα με την πυροσβεστική και την νομαρχία την Κυριακή. Ένα άτομο τραυματίστηκε.

Η φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην οδό Rue du Capitaine Caillon στο Neuves-Maisons, μια πόλη 7.000 κατοίκων που βρίσκεται νοτιοδυτικά της Nancy. Οι πυροσβέστες ειδοποιήθηκαν γύρω στις 3:15 π.μ.

Τα θύματα είναι ένας 59χρονος άνδρας, μια 60χρονη γυναίκα, μια 20χρονη γυναίκα και ένα 16χρονο αγόρι. Ένα πέμπτο άτομο, το οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά, υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, ανέφερε η νομαρχία.

Ένας 21χρονος άνδρας υπέστη ελαφρά τραύματα από εισπνοή καπνού. Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η πυρκαγιά έπληξε ένα τριώροφο κτίριο με ένα κατάστημα στο ισόγειο. Συνολικά 70 πυροσβέστες ανταποκρίθηκαν με περίπου 30 οχήματα. Κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο «αρκετά γρήγορα» και δεν επεκτάθηκε σε γειτονικά κτίρια.

Στο BFMTV, ο δήμαρχος της πόλης, Pascal Schneider, ανέφερε ότι τα αίτια της πυρκαγιάς είναι προς το παρόν άγνωστα. «Δεν γνωρίζουμε την προέλευση της φωτιάς», συνέχισε, επαινώντας την επέμβαση των πυροσβεστών «σε 12 λεπτά». «Η πόλη ξυπνάει με έναν ανείπωτο εφιάλτη. Πέντε θύματα, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο», δήλωσε.

Στο X, ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νούνιες εξέφρασε τα «ειλικρινή του συλλυπητήρια» στα θύματα και τις οικογένειές τους. «Επαίνεσε την κινητοποίηση των πυροσβεστών που πολέμησαν γενναία τις φλόγες και των χωροφυλάκων που αναπτύχθηκαν στο σημείο».