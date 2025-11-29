Γαλλία: Επίθεση με αυγό δέχθηκε ο Τζορντάν Μπαρντελά – Συνελήφθη ένας 74χρονος

Ένας 74χρονος πλησίασε τον πρόεδρο του Εθνικού Συναγερμού, Τζορντάν Μπαρντελά και του πέταξε αυγό στο κεφάλι, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το γαλλικό δίκτυο BFMTV.

Το δίκτυο επικαλείται πηγή από την συνοδεία του Μπαρντελά που ανέφερε ότι ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού βρισκόταν σήμερα στο Μουασάκ στην επαρχία Ταρν-ε-Γκαρόν για την εκδήλωση παρουσίασης του νέου βιβλίου του όταν δέχθηκε την επίθεση.

Στις 15:00 Ώρα Ελλάδος ο Μπαρντελά απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων και μετά ξεκίνησε η συζήτηση που είχε με τους πολίτες για το βιβλίο του. Περίπου στις 16:30 ο 74χρονος άνδρας τον πλησίασε και του πέταξε το αυγό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του BFMTV, ο ηλικιωμένος βρισκόταν σε κάποια ουρά κοντά στον Μπαρντελά και εκμεταλλεύτηκε την μικρή απόσταση που είχε για να του πετάξει το αυγό. Αμέσως μετά συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Το γαλλικό δίκτυο ανέφερε ότι ο Μπαρντελά είναι καλά στην υγεία του και επανήλθε στην εκδήλωση προκειμένου να συνεχίσει και να υπογράψει βιβλία.