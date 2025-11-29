Φαίη Σκορδά: Η αντίδρασή της όταν ρωτήθηκε περί… γάμου – «Έλα, έλα»

Η Φαίη Σκορδά, μιλώντας σε δημοσιογράφους, περιέγραψε ένα αστείο περιστατικό που της συνέβη πριν πάει σε εκδήλωση γνωστού σχεδιαστή μόδας, ενώ είχε μία επική αντίδραση όταν ρωτήθηκε περί… γάμου.

«Έπρεπε να περάσω να διαλέξω το φόρεμα που θα φορούσα σήμερα. Δεν είχα χρόνο όμως, οπότε μου έστειλαν σήμερα κάποια ρούχα να διαλέξω και διάλεξα αυτό. Έκανα το μπάνιο μου, ντύθηκα. Και ήρθε η ώρα να το κουμπώσω και δεν υπήρχε κανείς στο σπίτι. Θέλω να στείλω ένα μεγάλο φιλί στη γειτόνισσά μου τη Μαρία. Την πήρα και τη ρώτησα που είναι, μου είπε ότι είναι στο δρόμο και πάει στην Εκάλη με την κόρη της» ανέφερε αρχικά η γνωστή παρουσιάστριας.

Και πρόσθεσε: «Τη ρωτάω σε ποιο σημείο είναι και μου λέει στο Φάρο Ψυχικό. Της ζήτησα αν μπορεί να γυρίσει γιατί πρέπει να πάω οπωσδήποτε στο Κολωνάκι και δεν υπήρχε κανείς να μου κουμπώσει το φόρεμα. Και υπάρχει το εξής σκηνικό στη μέση του δρόμου. Είχε σταματήσει με αλάρμ, κατέβηκα εγώ έτσι κάτω, βγήκε εκείνη από το αυτοκίνητο και προσπαθούσε να με κουμπώσει στη μέση του δρόμου», είπε η Φαίη Σκορδά.

Σε ερώτηση για το αν θα επέλεγε τον συγκεκριμένο σχεδιαστή για το νυφικό της, η Φαίη Σκορδά αντέδρασε: «Έλα, έλα» και αποχώρησε.