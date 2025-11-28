Γαλλία: Φαβορί για τις προεδρικές εκλογές του 2027 η ακροδεξιά με τον Μπαρντελά, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Μπαρντελά
πηγή: AP Photo/Aurelien Morissard

O πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος της Γαλλίας, Εθνικός Συναγερμός (Rassemblement national), Ζορντάν Μπαρντελά, είναι το φαβορί του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών του 2027, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της Verian για το περιοδικό L’Hémicycle, η οποία δημοσιεύεται σήμερα.

Ο Μπαρντελά θα επικρατούσε άνετα στον πρώτο γύρο των εκλογών, εάν διεξάγονταν τώρα, με ποσοστό 35,5% έως 36,5% στην πρόθεση ψήφου, διατηρώντας ισχυρό προβάδισμα έναντι των δύο επόμενων υποψηφίων, του πρώην πρωθυπουργού της δεξιάς Εντουάρ Φιλίπ (16,5%-17%) και του ηγέτη του κόμματος Δημόσια Πλατεία (Place publique-αριστερά) Ραφαέλ Γκλικσμάν (11,5%-13%).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο πρόεδρος του RN της Μαρίν Λεπέν βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων όλων των ηλικιακών ομάδων.

Ένα από τα διακυβεύματα των εκλογών θα είναι η μετακίνηση των ψηφοφόρων του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που δεν θα μπορεί να θέσει υποψηφιότητα: Σύμφωνα με αυτήν τη δημοσκόπηση, το 52% εξ αυτών θα έδιναν την ψήφο τους στον Εντουάρ Φιλίπ στον πρώτο γύρο και το 20% στον Ραφαέλ Γκλικσμάν.

Σε πολύ κοντινή απόσταση, ο επικεφαλής του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία (La France insoumise- ριζοσπαστική αριστερά) Ζαν Λικ Μελανσόν συγκεντρώνει ποσοστό 11%-12% στην πρόθεση ψήφου, ενώ ακολουθεί ο αρχηγός των Ρεπουμπλικάνων (δεξιά) Μπρουνό Ρεταγιό (7,5%) και η επικεφαλής των Οικολόγων Μαρίν Τοντελιέ (5%).

Η δημοσκόπηση διεξήχθη διαδικτυακά το διάστημα μεταξύ 18-20 Νοεμβρίου σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 Γάλλων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Το περιθώριο λάθους είναι μεταξύ 1,4-3,2%.

 

