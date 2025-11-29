Παρτίζαν: Οριστική η αποχώρηση Ομπράντοβιτς – Χάος στην Beogradska Arena – ΒΙΝΤΕΟ

Οι οπαδοί της Παρτίζαν συγκεντρώθηκαν απόψε μπροστά στη «Beogradska Arena», πριν από την προπόνηση της ομάδας, ζητώντας την παραμονή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον σύλλογο. Στο μεταξύ, στην επίσημη ιστοσελίδα των «ασπρόμαυρων» δημοσιεύτηκε, αποσύρθηκε και ξαναδημοσιεύτηκε η είδηση ότι ο θρυλικός Σέρβος προπονητής έχει οριστικά επιμείνει στην απόφασή του να μην αποσύρει την παραίτηση που υπέβαλε μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα.

Έξω από το κλειστό επικρατούσε από την αρχή της συγκέντρωσης ένταση και σε κάποια στιγμή υπήρξαν σπρωξίματα, με τους οπαδούς της Παρτίζαν να σπάνε το φράγμα πίσω από το οποίο στέκονταν η ασφάλεια και η αστυνομία. Ακούγονταν συνθήματα κατά της διοίκησης του συλλόγου και του προέδρου Οστόγια Μιγιαΐλοβιτς, ενώ οι συγκεντρωμένοι ζητούσαν να εμφανιστεί μπροστά τους κάποιο μέλος της διοίκησης ή του τεχνικού επιτελείου. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει συμβεί.

Μπροστά στην Αρένα βρίσκονται μερικές εκατοντάδες οπαδοί, ενώ καταφθάνουν συνεχώς κι άλλοι. Στο μεταξύ έφτασε και ενίσχυση της αστυνομίας. Η κατάσταση ηρέμησε για λίγο, αλλά ξέσπασαν ξανά επεισόδια με το σπάσιμο της περίφραξης.

Στην προπόνηση της Παρτίζαν δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή κανείς.

Οι οπαδοί παραμένουν συγκεντρωμένοι και φωνάζουν συνθήματα στον αρχηγό Βάνια Μαρίνκοβιτς, ζητώντας του να βγει και να μιλήσει στους οπαδούς που βρίσκονται ακόμη στην Beogradska Arena.

Στο στόχαστρο των οπαδών βρίσκεται και ο πλέον πρώην αθλητικός διευθυντής, Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος από την Παρασκευή δεν ασκεί πλέον καθήκοντα.

Η αστυνομία, λόγω όλων των γεγονότων, έχει πλέον περικυκλώσει σχεδόν ολόκληρη την Αρένα, ενώ οι οπαδοί αρχίζουν να αποχωρούν και κατευθύνονται προς το γήπεδο της Παρτίζαν , όπου η ποδοσφαιρική ομάδα δίνει αγώνα απέναντι στη Γιάβορ.

Λόγω των εξελίξεων, ο προπονητής Αλεξάνταρ Μάτοβιτς δεν θα πραγματοποιήσει την προπόνηση. Μαζί του από το τεχνικό επιτελείο παρευρίσκονται ο Μίρκο Οτσόκολιτς και ο γυμναστής Μπάτα Ζιμόνιτς.

Αναμένεται στο τέλος να απευθυνθεί στους οπαδούς ο αρχηγός Βάνια Μαρίνκοβιτς, ενώ συνεχώς ακούγονται συνθήματα: «Δεν αφήνουμε τον Ζέλικο!». Παράλληλα, οι οπαδοί φωνάζουν: «Αν φύγει ο Ζέλικο, αυτό είναι το τέλος της Παρτίζαν μας», «Αν συμβεί να φύγει ο Ζέλικο, τότε εμείς οι οπαδοί πρέπει να διακόψουμε τον αγώνα με την Μπάγερν».

Napeto ispred Beogradske Arene! Navijači Partizana okupili su se ispred Arene, gde je tim trebalo da odradi trening, kako bi još jednom izrazili nezadovoljstvo i pružili podršku Željku Obradoviću da povuče ostavku. Međutim, tamo ih je dočekala vest da on zvanično više nije… pic.twitter.com/9W7DZGfRFR — Sportal.rs (@SportalSrbija) November 29, 2025

Navijači Partizana skupljaju se ispred Beogradske arene uoči treninga KK Partizan (17 časova)! Biće ovo prvi trening za crno-bele nakon ostavke Željka Obradovića. Na trening su do sada došli neki igrači, a uspeli smo da vidimo i Karlika Džonsa i Alekseja Pokuševskog.#partizan… pic.twitter.com/4Z7D3VqpWN — Sportal.rs (@SportalSrbija) November 29, 2025

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν

«Κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων ημερών, το διοικητικό συμβούλιο της KK Partizan Mozzart Bet πραγματοποίησε μια σειρά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις, και στη συνέχεια την Παρασκευή πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς με θέμα την παραμονή του στον σύλλογο, στη θέση του επικεφαλής του επαγγελματικού επιτελείου της πρώτης ομάδας. Στον προπονητή Ομπράντοβιτς δόθηκε πλήρης και κατηγορηματική υποστήριξη για να συνεχίσει το έργο του και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η ασπρόμαυρη ομάδα να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση του παιχνιδιού και των αποτελεσμάτων.

Μετά τη συνάντηση και στη συνέχεια αρκετές πρόσθετες προσπάθειες του προέδρου Οστόγια Μιχάιλοβιτς και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει την απόφασή του, ο πρώην προπονητής των ασπρόμαυρων έμεινε με την απόφαση να μην παραιτηθεί επειδή δεν βλέπει τον εαυτό του να συνεργάζεται με την τωρινή ομάδα, καθώς και την επιρροή που έχει στην υγεία του η καθημερινή εργασία του σε αυτό το επίπεδο.

Η συνάντηση μεταξύ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΚ Παρτίζαν διήρκεσε περισσότερες από δύο ώρες, με ανοιχτή συζήτηση για όλα τα προβλήματα και τις πιθανές λύσεις. Παρά μια σειρά εποικοδομητικών προτάσεων που περιελάμβαναν πιθανές περικοπές στην ομάδα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενώ ευχαρίστησε όλους για τα λόγια υποστήριξής τους, δεν άλλαξε την απόφασή του και δεν θα εκτελεί πλέον τα καθήκοντα του πρώτου προπονητή της ασπρόμαυρης ομάδας.

Η συμβολή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την Παρτίζαν και το μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ανυπολόγιστη. Το κενό που αφήνει δύσκολα μπορεί να καλυφθεί. Οι πόρτες της Παρτιζάν είναι για πάντα ανοιχτές για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η Παρτίζαν θα είναι πάντα το σπίτι του.

Λόγω της νέας κατάστασης, έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΚ Παρτίζαν για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με θέμα τον διορισμό νέου αθλητικού διευθυντή και τη στρατηγική στο έργο του αθλητικού τομέα, μετά την οποία θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου.

Η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης θα ανακοινωθούν αργότερα στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.».