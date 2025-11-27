Ανατροπή στην Παρτίζαν: Δεν κάνει δεκτή την παραίτηση του Ομπράντοβιτς το ΔΣ της ομάδας

Ανατροπή δεδομένων στην Παρτίζαν με το ΔΣ να βγάζει απόφαση σχετικά με την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η Παρτίζαν με επίσημη ανακοίνωση της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αποφάσισε πως δεν κάνει δεκτή της παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τονίζοντας πως κανείς δεν έχει αμφιβολία για την ποιότητα της δουλειάς του στο ρόστερ.