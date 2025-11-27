Ανατροπή στην Παρτίζαν: Δεν κάνει δεκτή την παραίτηση του Ομπράντοβιτς το ΔΣ της ομάδας

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ανατροπή δεδομένων στην Παρτίζαν με το ΔΣ να βγάζει απόφαση σχετικά με την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Η Παρτίζαν με επίσημη ανακοίνωση της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, αποφάσισε πως δεν κάνει δεκτή της παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τονίζοντας πως κανείς δεν έχει αμφιβολία για την ποιότητα της δουλειάς του στο ρόστερ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η προθεσμία για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας-Τι πρέπει να κάνετε

Φαρμακοποιοί: Αποκατάσταση της αλήθειας για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινούν οι πληρωμές της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης – Ποιοι μένουν, τι αλλάζει από το 2026

Προπληρωμένες κάρτες επιδομάτων: Έγινε η «χρυσή» κλήρωση – Ποιοι θα πάρουν 1.000 ευρώ

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
02:22 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Το πρόγραμμα μέχρι το τέλος της League Phase του Champions League – Τι χρειάζεται για να προκριθεί στην επόμενη φάση

Ο Ολυμπιακός πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώργιος Καραϊσκά...
01:55 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά των παικτών – Ευχαριστώ τον Τσάμπι Αλόνσο για τα καλά του λόγια»

Ικανοποιημένος από την εικόνα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίστηκε ο Χο...
01:40 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Τσάμπι Αλόνσο: «Ο Ολυμπιακός μάς πίεσε πάρα πολύ, θα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς»

Ο Τσάμπι Αλόνσο δεν έκρυψε τον σεβασμό του για τον Ολυμπιακό, μιλώντας με ιδιαίτερα θετικά λόγ...
00:40 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Champions League: «Απόλυτη» η Άρσεναλ, νύχτα «εφιάλτης» για την Λίβερπουλ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Η Άρσεναλ συνεχίζει ακάθεκτη τη φετινή πορεία της στο Champions League, καθώς μετά το βράδυ τη...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»