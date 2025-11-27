Εποχή Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΚΑΕ, ΠΑΟΚ, Μπάσκετ

Το ποθητό ζητούμενο, η διευθέτηση όλων των οικονομικών και τυπικών διαδικασιών από τις συμβαλλόμενες πλευρές ολοκληρώθηκε σήμερα, με συνέπεια την… ανατολή της νέας διοικητικής εποχής στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Νέο «αφεντικό» στον «Δικέφαλο» είναι από σήμερα ο Αριστοτέλης Μυστακίδης, καθώς εκπρόσωποί του συναντήθηκαν με τους μέχρι πρότινος μετόχους της εταιρείας, με τους οποίους τελείωσαν όλα τα απαιτούμενα για την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στους Θεσσαλονικείς.

Οι «ασπρόμαυροι» γνωστοποίησαν επίσημα το γεγονός αναφέροντας:

«Μετά την ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων γραφειοκρατικών διαδικασιών, η εταιρία ALPHA SPORTS GROUP του κ. Α. Μυστακίδη απέκτησε σήμερα το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορική της πορεία.

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του συλλόγου, η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος σηματοδοτεί ένα νέο ιστορικό βήμα: με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο παρόν και ξεκάθαρη προοπτική για το μέλλον».

