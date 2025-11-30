Σίσσυ Χρηστίδου: Συγκινημένη στον αέρα της εκπομπής – «Ανατρίχιασα όταν μου το είπε, ήταν σπουδαίο»

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, η Σίσσυ Χρηστίδου εξομολογήθηκε στους συνεργάτες της και στους τηλεθεατές ένα περιστατικό που της συνέβη χθες.

«Είχα πάει για ψώνια χθες σε ένα εμπορικό κέντρο. Ήμουν με τον μικρό μου γιο και την ανιψιά μου και μέσα στο αμάξι χορεύαμε και τραγουδούσαμε δυνατά, όσο περιμέναμε να μπούμε στο πάρκινγκ. Και ήρθε ένας ηλικιωμένος κύριος και μου λέει “κορίτσι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ” και του λέω “γιατί;”…Τώρα σας το λέω και συγκινούμαι… Μου λέει “με συγκινεί πάρα πολύ όταν συναντάω την ευτυχία, κάθε φορά”. Κατάλαβα εκεί αυτό, ότι αυτές είναι οι στιγμές… Το ότι ήμασταν μέσα στο αμάξι, χορεύαμε και τραγουδούσαμε, πόσο σπουδαίο είναι», είπε συγκινημένη η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Εγώ ανατρίχιασα όταν μου το είπε. Έκανε κάτι σπουδαίο, γιατί θύμισε σε μένα πόσο σπουδαία είναι αυτή η στιγμή. Αυτές οι στιγμές περνάνε και τις θεωρούμε δεδομένες» σχολίασε.