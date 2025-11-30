Μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό – Ο ρόλος της τεχνολογίας

Η εισιτηριοδιαφυγή στις αστικές συγκοινωνίες παραμένει ένα διαχρονικό πρόβλημα που αποστερεί κρίσιμους πόρους από τα δίκτυα μεταφορών. Το 2025, ωστόσο, όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καταγράφεται η πιο δυναμική στροφή στην επιτήρηση και στις ψηφιακές πληρωμές των τελευταίων ετών, με μετρήσιμα και χρηστικά αποτελέσματα για επιβάτες και παρόχους.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τάσης για το 2025, οι επικυρώσεις εισιτηρίων-καρτών στα λεωφορεία αναμένεται να ξεπεράσουν τις 91.673.079, αυξημένες σε σχέση με το 2024 (74.243.980) και το 2023 (67.696.080). Παράλληλα, στα μέσα σταθερής τροχιάς (Μετρό-Τραμ-ΗΣΑΠ), οι επικυρώσεις αναμένεται να διαμορφωθούν σε 218.703.606 έναντι 214.484.918 το 2024, με σταθερή ανάκαμψη μετά την πανδημία. Στην ΟΣΥ, οι έλεγχοι έως τις 31 Αυγούστου 2025 έφτασαν τους 1.749.469, έχοντας ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το σύνολο ολόκληρης της προηγούμενης χρονιάς (1.122.924 έλεγχοι το 2024). Σε σχέση με το 2019, οι έλεγχοι στα λεωφορεία έχουν τετραπλασιαστεί.

Το σύστημα Tap n’ Pay

Η τεχνολογία γίνεται καταλύτης στην αλλαγή του τοπίου. Το σύστημα Tap n’ Pay, που μετρήθηκε από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο 2025, δείχνει υψηλή υιοθέτηση ήδη από την αρχή της χρονιάς, με 2.000.923 χρήσεις τον Σεπτέμβριο και συνολικά έσοδα 10μήνου άνω των 2.857.005 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας ότι οι γρήγορες, ανέπαφες πληρωμές μειώνουν δραστικά τα περιθώρια διαφυγής και τις ουρές.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Μεταφορών, στο «οπλοστάσιο» προστίθεται τις επόμενες ημέρες και η εφαρμογή ATH.ENA GO, η οποία μετατρέπει το κινητό σε ψηφιακό εισιτήριο μέσω τεχνολογίας Account-Based Ticketing (ABT). Ο επιβάτης μπορεί να εκδίδει, φορτίζει και επικυρώνει εισιτήριο απευθείας από το smartphone του, χωρίς φυσική κάρτα ή εκτύπωση. Η πλήρης παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, επεκτείνοντας την πιλοτική χρήση σε όλο το δίκτυο. «Η λύση αυτή δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο πληρωμής, αλλά «ξηλώνει» την ευκολία της διαφυγής» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ο στόχος του υπουργείου Μεταφορών

Η ενίσχυση των ελέγχων δεν έχει τιμωρητικό αλλά πρακτικό πρόσημο. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας και συγκεκριμένα του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, είναι κάθε ευρώ που επανέρχεται στο σύστημα να επιστρέφει σε πιο πυκνά δρομολόγια, καθαρότερους συρμούς, και καλύτερη συντήρηση, μειώνοντας την πίεση στις ώρες αιχμής και επιδεικνύοντας τον απαραίτητο σεβασμό στον επιβάτη που πληρώνει.

«Όσο η επικύρωση γίνεται πιο απλή και οι έλεγχοι πιο στοχευμένοι, τόσο το δίκτυο αποκτά πόρους για να γίνει πιο πυκνό, πιο αξιόπιστο και πιο ανθρώπινο. Η βιωσιμότητα των ΜΜΜ δεν είναι αφηρημένος στόχος, είναι το πρακτικό δικαίωμα του επιβάτη να φτάνει στην ώρα του, σε ένα σύστημα που λειτουργεί με κανόνες, δεδομένα και συνέπεια.» δηλώνουν τα στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.