Ηράκλειο: Δεν πρόλαβε να φτάσει στο μαιευτήριο και γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο – «Πέτρο έρχεται το μωρό»

μωρό γέννηση στο αυτοκίνητο ηράκλειο

Μέσα στο αυτοκίνητο γέννησε, το πρωί της Κυριακής 30/11, μια γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, αφού το μωρό ήταν… βιαστικό και ήρθε στον κόσμο καθοδόν για το μαιευτήριο.

Η Ζαχαρένια Σμαραγδή και ο Πέτρος Δαφνομήλης ετοιμάζονταν να υποδεχτούν την κορούλα τους στις αρχές του Δεκέμβρη, όμως η μικρή είχε άλλα σχέδια. Ήταν περίπου 4 τα ξημερώματα όταν η Ζαχαρένια κατάλαβε τους πρώτους πόνους. Ήρεμη, λόγω της εμπειρίας της αφού είναι μητέρα ενός ακόμα παιδιού, ενημέρωσε τον σύζυγο, τον γιατρό και την μαία της και άρχισε σιγά-σιγά να ετοιμάζεται, θεωρώντας ότι χρόνος υπήρχε.

Στις 6:40 και ξεκίνησαν από το σπίτι τους στην Παντάνασσα, για το μαιευτήριο, όμως ένα τέταρτο αργότερα και ενώ βρίσκονταν στο ύψος του Εσταυρωμένου, η γυναίκα κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα. «Πέτρο έρχεται το μωρό», ήταν η ατάκα που είπε στον σύζυγό της, ο οποίος με μεγάλη ψυχραιμία σταμάτησε το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου.

«Δύο φορές έσπρωξα και γεννήθηκε», δήλωσε στο Creta24, η Ζαχαρένια, που στις 7:01 κρατούσε στην αγκαλιά της την κόρη της.

Δεν είχε προλάβει καν να μεταφερθεί στο πίσω κάθισμα. Η μικρούλα γεννήθηκε στη θέση του συνοδηγού. «Όλα έγιναν σε λίγα λεπτά», είπε στην ιστοσελίδα ο Πέτρος.

Καθοριστικό αλλά και καθησυχαστικό ρόλο στη διαδικασία έπαιξε ο μαιευτήρας της Ζαχαρένιας, Αλέξανδρος Ζερβάκης αλλά και η έμπειρη μαία της, με τους οποίους βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία. Τους είπαν να κρατήσουν το μωρό ζεστό και να συνεχίσουν για το μαιευτήριο. Ο Πέτρος έβγαλε πετσέτες από την βαλίτσα τους, με τις οποίες τύλιξαν την μικρούλα, για να είναι ζεστή στην αγκαλιά της μητέρας της.

Είπα στον Πέτρο «Ηρέμησε και τρέχα!», δήλωσε η Ζαχαρένια, η οποία τόνισε πως ο τρόπος που λειτούργησε ο σύζυγός της την βοήθησε πολύ να παραμείνει ήρεμη. Ο ευτυχής πατέρας με αλάρμ και κόρνες κατάφερε μέσα με λίγο χρόνο να φράσει στο μαιευτήριο, αφού το πρωί της Κυριακής είχε ελάχιστη κίνηση στους δρόμους του Ηρακλείου.

Μητέρα και μωρό έλαβαν την απαραίτητη φροντίδα. Το κοριτσάκι βάρους 2,875 κιλών, αλλά και η μητέρα χαίρουν άκρας υγείας, ενώ ο πανευτυχής πατέρας βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό τους.

 

13:30 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

