Οι 10 φράσεις «παγίδες» που χρησιμοποιούν κάποιοι άνθρωποι για να αρνηθούν, χωρίς να πουν ποτέ «όχι»

Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς κάποιοι άνθρωποι μπορούν να απορρίψουν ένα αίτημα χωρίς στην πραγματικότητα να χρησιμοποιήσουν τη λέξη «όχι»; Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι που θέλουν να ευχαριστούν τους άλλους έχουν αναπτύξει ένα ολόκληρο λεξιλόγιο σχεδιασμένο να παρακάμψει μία άμεση άρνηση.

Η αλήθεια είναι πως οι people pleasers έχουν αναπτύξει ολόκληρο λεξιλόγιο που έχει σκοπό να απαλύνει την απόρριψη. Έχουν γίνει ειδικοί στο να λένε «όχι» χωρίς να το λένε πραγματικά. Είναι εξαντλητικό, αν το καλοσκεφτεί κανείς. Όμως το σημαντικό είναι το εξής: η αναγνώριση αυτών των μοτίβων αποτελεί το πρώτο βήμα για να ζυγίσουμε τη στάση μας. Ας ρίξουμε λοιπόν φως στις ανεπαίσθητες φράσεις στις οποίες βασίζονται όσοι θέλουν να ευχαριστούν τους άλλους, όταν δεν μπορούν να αρνηθούν άμεσα.

Οι 10 εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι people pleasers για να μην πουν “όχι”

“Θα δω αν μπορώ και θα σ’ ενημερώσω”

“Μακάρι να μπορούσα, αλλά δυστυχώς…”

“Δεν είναι το δυνατό μου σημείο, δεν μπορώ να βοηθήσω”

“Είμαι πνιγμένος αυτή την περίοδο”

“Μπορείς να ρωτήσεις κάποιον άλλο;”

“Θα προσπαθήσω”

“Ίσως κάποια άλλη στιγμή”

“Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος που μπορεί να βοηθήσει”

“Ωραίο ακούγεται, αλλά έχω κανονίσει”

“Θα δω τι μπορώ να κάνω”

Αυτή είναι μια κλασική τακτική αναβλητικότητας. Αντί να δώσουν μια ειλικρινή απάντηση αμέσως, όσοι θέλουν να ευχαριστούν τους άλλους κερδίζουν χρόνο με αυτή τη φράση. Το πρόβλημα; Ήδη γνωρίζουν ότι δεν θέλουν να κάνουν αυτό που τους ζητείται. Απλώς νιώθουν πολύ άβολα να το πουν εκείνη τη στιγμή.

Γιατί να μην πουν όχι από την αρχή; Επειδή εκείνη η στιγμή έντασης όταν αρνείσαι σε κάποιον πρόσωπο με πρόσωπο είναι αφόρητη για έναν άνθρωπο που θέλει να ευχαριστεί τους άλλους. Η καθυστέρηση σας δίνει περισσότερο χρόνο.

Το πραγματικό ζήτημα είναι ότι αυτή η προσέγγιση σπαταλά τον χρόνο όλων. Το άτομο που ρωτάει πρέπει να περιμένει για μια απάντηση που θα μπορούσε να είχε πάρει αμέσως, και εσείς επιβαρύνεστε με το βάρος ενός ανολοκλήρωτου καθήκοντος: να πείτε άμεσα αυτό το αναπόφευκτο όχι.

“Μακάρι να μπορούσα, αλλά δυστυχώς…”

Με τη φράση αυτή, προσπαθείτε να μετριάσετε την ένταση. Είναι ένας τρόπος να μαλακώσετε το χτύπημα, διασφαλίζοντας ότι το άλλο άτομο γνωρίζει ότι η άρνησή σας δεν είναι προσωπική. Θέλετε να καταλάβει ότι θα το κάνατε οπωσδήποτε αυτό το πράγμα αν μόνο οι συνθήκες ήταν διαφορετικές. Αλλά θα το κάνατε πραγματικά; Συχνά, αυτή η φράση είναι απλώς μαξιλαράκι γύρω από ένα απλό όχι.

Το «Μακάρι να μπορούσα» έχει σκοπό να διατηρήσει τη σχέση και να αποφύγει κάθε υπαινιγμό απόρριψης. Λέει: «Είμαι ένας καλός άνθρωπος που θέλει να βοηθήσει, αλλά εξωτερικοί παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μου με εμποδίζουν». Η πραγματικότητα; Μερικές φορές απλά δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι, και αυτό είναι εντάξει. Δεν χρειάζεται να ζητήσουμε συγγνώμη που έχουμε όρια ή προτιμήσεις.

Ένα απλό «Δεν μπορώ να το κανονίσω (να το κάνω)» θα ήταν πιο ειλικρινές και εξίσου ευγενικό.”

“Δεν είναι το δυνατό μου σημείο, δεν μπορώ να βοηθήσω”

Αυτή η φράση ανακατευθύνει τη συζήτηση από την προθυμία προς την ικανότητα. Πλαισιώνοντας την άρνησή σας γύρω από τις δεξιότητες και όχι την επιθυμία, δίνετε στο άτομο έναν λόγο που μοιάζει λιγότερο με απόρριψη. Σε τελική ανάλυση, δεν λέτε ότι δεν θέλετε να βοηθήσετε. Λέτε ότι δεν είστε το κατάλληλο άτομο για τη δουλειά.

Ο κίνδυνος με αυτήν την προσέγγιση είναι ότι μπορεί να σας εγκλωβίσει. Αν κάποιος προσφερθεί να σας διδάξει ή επιμείνει ότι οι δεξιότητές σας είναι μια χαρά, μένετε να ψάχνετε εσπευσμένα για άλλη δικαιολογία. Επιπλέον, μπορεί να είστε στην πραγματικότητα απολύτως ικανοί, αλλά απλά να μην ενδιαφέρεστε, και αυτός είναι ένας έγκυρος λόγος για να πείτε όχι από μόνος του.

“Είμαι πνιγμένος αυτή την περίοδο”

Ορίστε ένα άλλο αγαπημένο: το να ρίχνετε το φταίξιμο για την άρνησή σας στο ότι είστε απασχολημένοι. Η ομορφιά αυτής της φράσης (από την οπτική γωνία αυτού που θέλει να ευχαριστεί τους άλλους) είναι ότι είναι σχεδόν πάντα αληθινή σε κάποιο βαθμό. Ποιος δεν είναι απασχολημένος;

Παρέχει έναν κοινωνικά αποδεκτό λόγο για να αρνηθείτε χωρίς να χρειάζεται να εξετάσετε αν πραγματικά θέλετε να κάνετε το πράγμα που σας ζητείται. Αλλά το να είσαι απασχολημένος είναι συχνά μια βολική ασπίδα. Η σκληρή αλήθεια είναι ότι βρίσκουμε χρόνο για πράγματα που πραγματικά θέλουμε να κάνουμε.

Αυτή η φράση επίσης σας εμποδίζει να αξιολογήσετε τις πραγματικές σας προτεραιότητες. Αντί να ρωτήσετε τον εαυτό σας «Είναι αυτό κάτι στο οποίο θέλω να ξοδέψω τον χρόνο μου;», μπορείτε να κρυφτείτε πίσω από τη γενική δικαιολογία της απασχόλησης.

Είναι ασφαλέστερο, αλλά δεν είναι ειλικρινές προς τον εαυτό σας ή προς το άλλο άτομο.”

“Μπορείς να ρωτήσεις κάποιον άλλο;”

Αυτή η φράση εκτρέπει εντελώς το αίτημα αντί να το αρνείται. Δεν λέτε όχι στην ίδια την εργασία, απλώς στο να είστε το άτομο που θα την κάνει. Είναι μια ανεπαίσθητη διάκριση, αλλά ψυχολογικά διαφέρει πολύ. Δεν έχετε απορρίψει κανέναν. Απλώς έχετε προτείνει να ψάξουν κάπου αλλού.

Το δύσκολο είναι ότι αυτό μπορεί πραγματικά να είναι χρήσιμη συμβουλή μερικές φορές. Ίσως κάποιος άλλος να ήταν πραγματικά πιο κατάλληλος ή πιο διαθέσιμος. Όταν ωστόσο λέγεται από έναν people pleasers, είναι μια ευγενική άρνηση.

Δεν υπάρχει τίποτα κακό με το να προτείνετε εναλλακτικές λύσεις, αλλά δεν θα πρέπει να είναι η κύρια στρατηγική σας για την αποφυγή της άμεσης άρνησης. Μερικές φορές η ειλικρινής απάντηση είναι απλά «Δεν μπορώ να βοηθήσω με αυτό».

“Θα προσπαθήσω”

Επιφανειακά, αυτό ακούγεται σαν ναι. Αλλά ακούστε πιο προσεκτικά και θα ακούσετε τη δίοδο διαφυγής να ενσωματώνεται στη δέσμευση. Οι άνθρωποι που θέλουν να ευχαριστούν τους άλλους αγαπούν αυτή τη φράση γιατί δίνει την αίσθηση της συμφωνίας χωρίς να είναι μια σταθερή υπόσχεση.

Αν αποτύχετε να ανταποκριθείτε, καλά, είπατε ότι θα προσπαθούσατε, έτσι δεν είναι; Αυτό υπονοεί την πιθανότητα να μην τα καταφέρετε. Το πρόβλημα είναι ότι το «Θα προσπαθήσω» συχνά σημαίνει «Συμφωνώ σε αυτό παρόλο που δεν θέλω ή δεν μπορώ ρεαλιστικά να το κάνω, και ήδη στήνω τη δικαιολογία μου για όταν δεν τα καταφέρω».

Λέγεται από ανθρώπους που δεν μπορούν να πουν “όχι” στο αφεντικό ή τον συνάδελφο, οπότε συμφωνούν ότι θα προσπαθήσουν και στη συνέχεια, αναπόφευκτα απογοητεύουν τους πάντες, αφού δεν καταφέρνουν να βοηθήσουν. Θα ήταν πιο ευγενικό για όλους τους εμπλεκόμενους να πουν απλά, «Δεν έχω την ικανότητα (ή το χρόνο) για αυτό τώρα» από την αρχή. Το «Θα προσπαθήσω» είναι συχνά απλώς ένα καθυστερημένο όχι τυλιγμένο σε ψεύτικη ελπίδα.

“Ίσως κάποια άλλη στιγμή”

Αυτή η φράση ωθεί την απόφαση στο μέλλον αντί να την αντιμετωπίζει στο παρόν. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για κοινωνικές προσκλήσεις. Αντί να πουν «Δεν θέλω να παρακολουθήσω αυτήν την εκδήλωση», όσοι θέλουν να ευχαριστούν τους άλλους θα προτείνουν ότι η χρονική στιγμή απλά δεν είναι η κατάλληλη, υπονοώντας ότι θα ενδιαφέρονταν υπό διαφορετικές συνθήκες. Αλλά θα ενδιαφέρονταν πραγματικά;

Συχνά το «ίσως κάποια άλλη φορά» είναι απλώς μια υποκριτική ευγένεια. Δεν θα υπάρξει άλλη φορά γιατί το άτομο ειλικρινά δεν ενδιαφέρεται. Απλώς δεν μπορεί να είναι άμεσο/ή σε αυτό. Ένα απλό «ευχαριστώ που με σκέφτηκες, αλλά αυτό δεν είναι του στυλ μου» θα ήταν πιο κατάλληλο για τον χρόνο και την ενέργεια όλων.

“Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος που μπορεί να βοηθήσει”

Αυτή είναι μια παραλλαγή του «δεν είναι το δυνατό μου σημείο», αλλά είναι ακόμη πιο διφορούμενη. Παρατηρήστε την αβεβαιότητα που είναι ενσωματωμένη στη φράση: «Δεν είμαι σίγουρος». Δεν κάνετε μια οριστική δήλωση. Εκφράζετε αμφιβολία, κάτι που φαίνεται ασφαλέστερο από ένα σταθερό όχι. Επίσης προσκαλεί το άλλο άτομο είτε να συμφωνήσει με την εκτίμησή σας είτε να προσπαθήσει να σας πείσει για το αντίθετο.

Αυτό που λέτε πραγματικά είναι «Δεν θέλω να το κάνω αυτό, αλλά χρειάζομαι είτε να με αφήσετε ήσυχο/η (να με βγάλετε από τη δύσκολη θέση) είτε να μου δώσετε την άδεια να αρνηθώ». Όπως κάλυψα σε μια προηγούμενη ανάρτηση, αυτό το είδος έμμεσης επικοινωνίας μπορεί να είναι μια συμπεριφορά που έχουμε μάθει από την παιδική ηλικία, όπου η άμεση άρνηση αποθαρρυνόταν ή ακόμα και τιμωρούνταν.

Μεγαλώνουμε νομίζοντας ότι χρειαζόμαστε εξωτερική επικύρωση για τις αποφάσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης να απορρίψουμε ένα αίτημα. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζετε πολύ καλά αν είστε το κατάλληλο άτομο. Αυτή η φράση είναι απλώς διπλωματικό κάλυμμα για το «όχι, δεν θέλω να το κάνω αυτό».

“Ωραίο ακούγεται αλλά έχω κανονίσει”

Πρόκειται για μια διπλωματική υπεκφυγή. Το να ξεκινάτε με το «ακούγεται υπέροχο» σηματοδοτεί ότι ενδιαφέρεστε και υποστηρίζετε, παρόλο που πρόκειται να αρνηθείτε. Σκοπό έχει να διατηρήσει τη σχέση και να αποτρέψει τυχόν σκληρά συναισθήματα.

Αλλά είναι πραγματικά απαραίτητο να επαινείτε κάθε αίτημα που απορρίπτετε;

Μερικές φορές τα πράγματα δεν ακούγονται υπέροχα σε εμάς. Μερικές φορές απλά δεν ενδιαφερόμαστε. Και αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν χρειάζεται να υποκρίνεστε ενθουσιασμό για κάτι που δεν θέλετε να κάνετε. Οι άνθρωποι εκτιμούν την ειλικρίνεια.

«Δεν μπορώ να το αναλάβω αυτό τώρα» χωρίς τον θεατρικό πρόλογο. Η δέσμευση σε «κάτι άλλο» μπορεί να είναι πραγματική, ή μπορεί απλώς να είναι μια δέσμευση στο να έχετε ελεύθερο χρόνο. Και τα δύο είναι έγκυρα, αλλά το ένα είναι πολύ πιο άμεσο από το άλλο.

“Θα δω τι μπορώ να κάνω”

Αυτή είναι ίσως η πιο αόριστη φράση στο οπλοστάσιο αυτού που θέλει να ευχαριστήσει τους άλλους. Ακούγεται εξυπηρετική και συνεργάσιμη χωρίς να δεσμεύεται για τίποτα συγκεκριμένο. Δεν λέτε ναι, αλλά σίγουρα δεν λέτε και όχι. Αφήνετε τα πάντα σε αυτόν τον διφορούμενο ενδιάμεσο χώρο όπου το άλλο άτομο μπορεί να το ερμηνεύσει ως συμφωνία, ενώ εσείς στην πραγματικότητα δεν έχετε υποσχεθεί τίποτα.

Τι ακολουθεί συχνά αυτή τη φράση; Τίποτα. Ή ένα μήνυμα μέρες αργότερα που εξηγεί ότι τελικά δεν μπορέσατε να το καταφέρετε. Μπορεί μάλιστα κάποιος να αποφεύγει τη σύγκρουση με τον τρόπο αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι το «Θα δω τι μπορώ να κάνω» δημιουργεί και τα δύο μέρη σε αβεβαιότητα.

Το άτομο που ρωτάει νομίζει ότι μπορεί να λάβει βοήθεια, και εσείς επιβαρύνεστε με το βάρος να το απογοητεύσετε τελικά. Ένα απλό «Δεν μπορώ να βοηθήσω με αυτό» θα είχε γλιτώσει σε όλους χρόνο και συναισθηματική ενέργεια.