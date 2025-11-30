Ανδρουλάκης από Πάτρα: Κορυφαίο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη

Enikos Newsroom

πολιτική

Ανδρουλάκης Πάτρα

«Είναι κορυφαίο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη και των μεγάλων πόλεων και της υπαίθρου, για να σταματήσουμε το μεγάλο εθνικό ζήτημα του δημογραφικού και για να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στην Πάτρα, προσερχόμενος στον ιερό ναό του Αγίου Ανδρέα, για την εορτή του πολιούχου και προσέθεσε: «Είμαι χαρούμενος που γιορτάζουμε σήμερα τον πολιούχο της πόλης, τον Άγιο Ανδρέα, εδώ στην Πάτρα και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες».

Όμως, όπως σημείωσε, «η Πάτρα πλήττεται από την έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης, αφού κρίσιμες υποδομές δυστυχώς καθυστερούν και ποιοτικές θέσεις εργασίας λείπουν, με αποτέλεσμα η νέα γενιά να επιλέγει την εσωτερική ή εξωτερική μετανάστευση».

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει και όλη την ελληνική ύπαιθρο και αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα» προσθέτοντας: «Μας παρουσίασαν ως επιτυχία την καθυστέρηση πληρωμών στις 27 Νοεμβρίου και εντέλει πρώτη φορά μετά από την πρώτη εφαρμογή της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πήραν το 40% από το 70% των βασικών ενισχύσεων».

 

