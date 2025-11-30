Κυριάκος Βελόπουλος: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει τον αγροτικό κόσμο

Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξαπέλυσε νέα, σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για ανικανότητα, προχειρότητα και φαυλότητα, με αφορμή –όπως είπε– τη διαχείριση του επιδόματος ενοικίου. Παράλληλα, άσκησε κριτική για την αγροτική πολιτική και τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία, καλώντας τον πρωθυπουργό να προχωρήσει άμεσα σε εκλογές.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Κάθε φορά που δοκιμάζεται το δήθεν επιτελικό κράτος της ΝΔ σε μία εργασία και μία απλή δουλειά, αποτυγχάνει. Η ιστορία με το επίδομα ενοικίου είναι άλλη μία απόδειξη της ανικανότητας, της φαυλότητας και της προχειρότητας αυτής της κυβέρνησης».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί ούτε τα πιο απλά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. «Δεν είναι ικανοί ούτε ένα επίδομα ενοικίου να μοιράσουν σωστά. Πρέπει να φύγουν τώρα. Εκλογές τώρα», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Αναφερόμενος στους αγρότες, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κοροϊδεύει τον αγροτικό κόσμο» και πως δεν μπορεί να αποδώσει τα πραγματικά ποσά των ενισχύσεων. Όπως είπε, «είναι ανίκανη να πληρώσει τα πραγματικά ποσά στους αγρότες, γιατί το μόνο για το οποίο είναι ικανή, είναι να παράγει ‘γαλάζιες ακρίδες’, να τις ταΐζει, σκάνδαλα και… ψέματα».

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης στράφηκε και κατά της κυβερνητικής στάσης απέναντι στην Τουρκία, κατηγορώντας την για παραπληροφόρηση σχετικά με τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα Safe. «Η κυβέρνηση λέει ψέματα συνεχώς. Ισχυρίζεται ότι η Τουρκία είναι εκτός του προγράμματος Safe, ενώ αυτό δεν είναι αλήθεια. Η Τουρκία είναι εκτός του Safe ως χώρα, αλλά οι κοινοπραξίες που έκανε με άλλες χώρες της δίνουν τη δυνατότητα να είναι εντός και να παίρνει χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορεί να απειλεί την Ελλάδα και ίσως να σκοτώσει και τα παιδιά της», υπογράμμισε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης έκλεισε την τοποθέτησή του με κάλεσμα για πολιτική αλλαγή, υποστηρίζοντας πως η χώρα δεν αντέχει άλλο «ψέματα και προχειρότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ