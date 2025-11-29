Formula 1: Ο Όσκαρ Πιάστρι κέρδισε τον Λάντο Νόρις στη μάχη για την pole position – Τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν

Ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές του Γκραν Πρι του Κατάρ, κατακτώντας την pole position ύστερα από έναν εντυπωσιακό γύρο. Δίπλα του στην εκκίνηση της Κυριακής θα βρίσκεται ο Λάντο Νόρις, τιμ μέιτ του στη McLaren και πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, ενώ ακριβώς πίσω του, στην τρίτη θέση, θα ξεκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull.

Με τους τρεις διεκδικητές του τίτλου να καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις της εκκίνησης, ο αγώνας της Κυριακής αναμένεται συναρπαστικός. Την τετράδα συμπλήρωσε ο Τζορτζ Ράσελ με τη Mercedes, δείχνοντας πως και η γερμανική ομάδα παραμένει ανταγωνιστική.

Ο Πιάστρι είχε ήδη στείλει μήνυμα από νωρίς, κερδίζοντας τον αγώνα σπριντ από την pole position και μειώνοντας τη διαφορά του από τον Νόρις στους 22 βαθμούς. Ο Φερστάπεν βρίσκεται 25 βαθμούς πίσω από τον Βρετανό, γεγονός που διατηρεί ζωντανό το ενδιαφέρον για την κορυφή του πρωταθλήματος.

Την Κυριακή, ο Νόρις έχει μπροστά του μια τεράστια ευκαιρία. Μια νίκη στο Κατάρ μπορεί να του εξασφαλίσει τον πρώτο του τίτλο στη Formula 1, αρκεί να τερματίσει τέσσερις βαθμούς μπροστά από τον Πιάστρι και έναν βαθμό μπροστά από τον Φερστάπεν, ο οποίος θα παλέψει για τον πέμπτο συνεχόμενο τίτλο του στη διοργάνωση.

