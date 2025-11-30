Φάνης Μουρατίδης: «Μεγαλώνοντας γίνεσαι πιο συνειδητοποιημένος για τις επιλογές σου»

Για την παράσταση την οποία σκηνοθετεί και στην οποία πρωταγωνιστεί μίλησε ο ηθοποιός, Φάνης Μουρατίδης.

«Είναι μια πολύ περίοδος της ζωής μου. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο, το ερωτεύτηκα όταν το ανακάλυψα, πήγα και το είδα στο Λονδίνο. Έχω και την τύχη να έχω έναν υπέροχο θίασο και συνεργάτες. Ήταν ένα μαγικό ταξίδι για μένα. Το «2:22, A Ghost Story», είναι ένα «υβρίδιο» από 3 έργα. Είναι υπερφυσικό θρίλερ, κομεντί και κοινωνικό δράμα. Είναι μια σύγχρονη τάση στα σενάρια και στα θεατρικά έργα», είπε στο Mega ο Φάνης Μουρατίδης.

«Έχω βιώσει και εγώ ανάλογη μεταφυσική εμπειρία. Δεν ξέρω αν ήταν του μυαλού μου ή κάτι άλλο. Ο καθένας παίρνει αυτό που του κάνει. Στην παράσταση μας σου ανοίγει μυαλό να δεις τι είναι πραγματικότητα και τι όχι. και σε βάζει στη διαδικασία να ξαναδείς την ιστορία από την αρχή», συνέχισε.

Για την ζωή του και τις επιλογές του: «Μεγαλώνοντας γίνονται και πιο συνειδητός και για τα λάθη που έχω κάνει και για τους ανθρώπους που έχω ξεχωρίσει. Όταν μεγαλώνεις νομίζω ότι πλησιάζεις περισσότερο στο τι είσαι «εσύ» με τα καλά και τα κακά του. Οι άνθρωποι που επιλέγεις είναι μέσα σε αυτό».