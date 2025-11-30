Φάνης Μουρατίδης: «Μεγαλώνοντας γίνεσαι πιο συνειδητοποιημένος για τις επιλογές σου»

Enikos Newsroom

lifestyle

Φάνης Μουρατίδης: «Μεγαλώνοντας γίνεσαι πιο συνειδητοποιημένος για τις επιλογές σου»

Για την παράσταση την οποία σκηνοθετεί και στην οποία πρωταγωνιστεί μίλησε ο ηθοποιός, Φάνης Μουρατίδης.

«Είναι μια πολύ περίοδος της ζωής μου. Είναι ένα πολύ ωραίο έργο, το ερωτεύτηκα όταν το ανακάλυψα, πήγα και το είδα στο Λονδίνο. Έχω και την τύχη να έχω έναν υπέροχο θίασο και συνεργάτες. Ήταν ένα μαγικό ταξίδι για μένα. Το «2:22, A Ghost Story», είναι ένα «υβρίδιο» από 3 έργα. Είναι υπερφυσικό θρίλερ, κομεντί και κοινωνικό δράμα. Είναι μια σύγχρονη τάση στα σενάρια και στα θεατρικά έργα», είπε στο Mega ο Φάνης Μουρατίδης.

«Έχω βιώσει και εγώ ανάλογη μεταφυσική εμπειρία. Δεν ξέρω αν ήταν του μυαλού μου ή κάτι άλλο. Ο καθένας παίρνει αυτό που του κάνει. Στην παράσταση μας σου ανοίγει μυαλό να δεις τι είναι πραγματικότητα και τι όχι. και σε βάζει στη διαδικασία να ξαναδείς την ιστορία από την αρχή», συνέχισε.

Για την ζωή του και τις επιλογές του: «Μεγαλώνοντας γίνονται και πιο συνειδητός και για τα λάθη που έχω κάνει και για τους ανθρώπους που έχω ξεχωρίσει. Όταν μεγαλώνεις νομίζω ότι πλησιάζεις περισσότερο στο τι είσαι «εσύ» με τα καλά και τα κακά του. Οι άνθρωποι που επιλέγεις είναι μέσα σε αυτό».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν έχετε όρεξη για σεξ; Δείτε πώς θα ανακτήσετε τη χαμένη λίμπιντο σας

9 στυλάτα χειμωνιάτικα bob κουρέματα για όλα τα στυλ

Ένοπλες Δυνάμεις: Όσα περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για τους υπαξιωματικούς – Τι προβλέπεται για τους μισθούς

Πάνω από 2 συνταξιούχοι για 3 εργαζόμενους μέχρι το 2050 – Αποκαλυπτική έκθεση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:44 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Αυτή η νύχτα μένει: Η νέα παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει τον Δεκέμβριο τη νέα του παραγωγή «Αυτή η νύχτα ...
21:30 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Τζούλια Ρόμπερτς: Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλια των παιδιών της

Με ανάρτηση στο Instagram η Τζούλια Ρόμπερτς επέλεξε να ευχηθεί δημόσια στα δύο δίδυμα παιδιά ...
14:11 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Φάνης Μουρατίδης: «Μεγαλώνοντας γίνεσαι πιο συνειδητοποιημένος για τις επιλογές σου»

Ο αγαπημένος ηθοποιός Φάνης Μουρατίδης μίλησε για την παράσταση με τίτλο «2:22, A Ghost Story»...
12:41 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Νέος χωρισμός στην ελληνική σόουμπιζ: «Μια επώνυμη θα είναι μόνη της σύντομα»

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε ο Νίκος Γεωργιάδης, ο οποίος μάλιστα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»