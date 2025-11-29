Φρίκη στον Κολωνό: Συνελήφθη 63χρονος για τον ξυλοδαρμό της ΑμεΑ κόρης του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου» φώναζε η σύζυγός του

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

κακοποίηση

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στον Κολωνό, με έναν 63χρονο πατέρα δύο παιδιών να κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της ΑμεΑ κόρης του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», το οικογενειακό δράμα αποκαλύφθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν γείτονες άκουσαν φωνές και την γυναίκα του 63χρονου να καλεί σε βοήθεια.

«Ακούγονταν φωνές, φώναζε η μητέρα “βοήθεια, το παιδί μου, σκοτώνουν το παιδί μου” και καλέσαμε την αστυνομία. Είχε πιάσει την κόρη του από τον λαιμό, την χτυπούσε, την έπνιγε και τον πήγανε στο τμήμα. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει καταγγελία στον ίδιο άνθρωπο, μέσα σε δύο μήνες και στο παρελθόν όσο τα παιδιά ήταν ανήλικα είχε κληθεί πάλι το Χαμόγελο του Παιδιού, γιατί μεθούσε τα χτυπούσε, δηλαδή υπάρχει κακοποιητική συμπεριφορά από την αρχή. Ήταν χτυπημένη, φαινόταν. Ακουγόντουσαν χτυπήματα σαν να χτυπούσε το κεφάλι της στον τοίχο» δήλωσε η γυναίκα που κάλεσε την αστυνομία

Στη γειτονιά του 63χρονου κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο οξύθυμο, που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα.

«Μπήκε μέσα την Παρασκευή και την Δευτέρα, Τρίτη το απόγευμα ήταν πάλι στο σπίτι με την κόρη του, με το άτομο που έχει κακοποιήσει. Γενικά είναι γνωστό στην γειτονιά ότι κάτι συμβαίνει περίεργο σε αυτό το σπίτι. Η κοπέλα δεν έχει βγει ποτέ μόνη της. Η γυναίκα (του) δείχνει να τον φοβάται, γενικά έχει λίγο μία περίεργη συμπεριφορά, δηλαδή μπορεί να φωνάζει σε περαστικούς, είναι αρκετά οξύθυμος», ανέφερε ακόμη η γειτόνισσα της οικογένειας.

Και συμπλήρωσε: «Τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει; Θα πρέπει να έχουμε μία ακόμη γυναικοκτονία; Τι ακριβώς θα πρέπει να συμβεί για να σταματήσει αυτή η κατάσταση; Έχουν γίνει καταγγελίες και μάλλον δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από όταν έγινε το περιστατικό προσπαθήσαμε να την προσεγγίσουμε (την γυναίκα του) να μην είναι μόνη της να δούμε τι έχει συμβεί και είναι πάντα μαζί. Είναι εξαιρετικά λίγες οι φορές που θα βρεθεί το οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του χωρίς αυτόν».

Ο 63χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο, όπου ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης. Η μητέρα της 31χρονης ενημερώθηκε για την χορήγηση panic button, κάτι που δεν επιθυμούσε, ενώ έπειτα από εισαγγελική παραγγελία η 31χρονη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν έχετε όρεξη για σεξ; Δείτε πώς θα ανακτήσετε τη χαμένη λίμπιντο σας

9 στυλάτα χειμωνιάτικα bob κουρέματα για όλα τα στυλ

Κομισιόν: Τα 4 μέτρα για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στην εποχή της ΑΙ

Ολες οι αλλαγές σε διαθήκες, κληρονομιές – Τι ισχύει για την αποποίηση λόγω χρεών

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:57 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Σεπόλια: Βίντεο από την στιγμή που ο 36χρονος συλληφθείς ρίχνει τη χειροβομβίδα – Μέσα από τις φυλακές η εντολή για την επίθεση

Εξιχνιάστηκε υπόθεση έκρηξης χειροβομβίδας σε μπαρ στα Σεπόλια, για την οποία συνελήφθη 36χρον...
19:51 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

«Να μας προσέχεις από εκεί ψηλά» – Το συγκινητικό αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ που σκοτώθηκε στη Ρόδο από φίλους και συναδέλφους του

Στο πένθος βυθίστηκαν οι φίλοι και συνάδελφοι του 19χρονου Ραφαήλ, ο οποίος έχασε την ζωή του ...
18:29 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Άργος: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού και καταπλάκωσε μία 50χρονη μητέρα

Σοκ στο Άργος έπειτα από σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/11), στην ...
16:30 , Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας των στρατιωτικών στα Προπύλαια – ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα στα Προπύλαια η πανελλαδική συγκέντρωση των απόστρατων και ε...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»