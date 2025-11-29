Φρίκη στον Κολωνό: Συνελήφθη 63χρονος για τον ξυλοδαρμό της ΑμεΑ κόρης του – «Βοήθεια, σκοτώνουν το παιδί μου» φώναζε η σύζυγός του

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στον Κολωνό, με έναν 63χρονο πατέρα δύο παιδιών να κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της ΑμεΑ κόρης του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», το οικογενειακό δράμα αποκαλύφθηκε την περασμένη Παρασκευή, όταν γείτονες άκουσαν φωνές και την γυναίκα του 63χρονου να καλεί σε βοήθεια.

«Ακούγονταν φωνές, φώναζε η μητέρα “βοήθεια, το παιδί μου, σκοτώνουν το παιδί μου” και καλέσαμε την αστυνομία. Είχε πιάσει την κόρη του από τον λαιμό, την χτυπούσε, την έπνιγε και τον πήγανε στο τμήμα. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει καταγγελία στον ίδιο άνθρωπο, μέσα σε δύο μήνες και στο παρελθόν όσο τα παιδιά ήταν ανήλικα είχε κληθεί πάλι το Χαμόγελο του Παιδιού, γιατί μεθούσε τα χτυπούσε, δηλαδή υπάρχει κακοποιητική συμπεριφορά από την αρχή. Ήταν χτυπημένη, φαινόταν. Ακουγόντουσαν χτυπήματα σαν να χτυπούσε το κεφάλι της στον τοίχο» δήλωσε η γυναίκα που κάλεσε την αστυνομία

Στη γειτονιά του 63χρονου κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο οξύθυμο, που δημιουργεί συνεχώς προβλήματα.

«Μπήκε μέσα την Παρασκευή και την Δευτέρα, Τρίτη το απόγευμα ήταν πάλι στο σπίτι με την κόρη του, με το άτομο που έχει κακοποιήσει. Γενικά είναι γνωστό στην γειτονιά ότι κάτι συμβαίνει περίεργο σε αυτό το σπίτι. Η κοπέλα δεν έχει βγει ποτέ μόνη της. Η γυναίκα (του) δείχνει να τον φοβάται, γενικά έχει λίγο μία περίεργη συμπεριφορά, δηλαδή μπορεί να φωνάζει σε περαστικούς, είναι αρκετά οξύθυμος», ανέφερε ακόμη η γειτόνισσα της οικογένειας.

Και συμπλήρωσε: «Τι ακριβώς θα πρέπει να γίνει; Θα πρέπει να έχουμε μία ακόμη γυναικοκτονία; Τι ακριβώς θα πρέπει να συμβεί για να σταματήσει αυτή η κατάσταση; Έχουν γίνει καταγγελίες και μάλλον δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από όταν έγινε το περιστατικό προσπαθήσαμε να την προσεγγίσουμε (την γυναίκα του) να μην είναι μόνη της να δούμε τι έχει συμβεί και είναι πάντα μαζί. Είναι εξαιρετικά λίγες οι φορές που θα βρεθεί το οποιοδήποτε μέλος της οικογένειάς του χωρίς αυτόν».

Ο 63χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο, όπου ορίστηκε δικάσιμος για την εκδίκαση της υπόθεσης. Η μητέρα της 31χρονης ενημερώθηκε για την χορήγηση panic button, κάτι που δεν επιθυμούσε, ενώ έπειτα από εισαγγελική παραγγελία η 31χρονη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση.