Wall Street Journal: Αμερικανικά μαχητικά περιπολούν τον διεθνή εναέριο χώρο γύρω από την Βενεζουέλα

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας κορυφώνεται, μετά τη νέα ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, με την οποία ανακοίνωσε ότι «ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα είναι εντελώς κλειστός». Η δήλωση αυτή προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της κυβέρνησης Νικολάς Μαδούρο, η οποία έκανε λόγο για «αποικιοκρατική απειλή» και καταπάτηση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας.

Σε μια περίοδο όπου η Ουάσινγκτον έχει ενισχύσει θεαματικά τη στρατιωτική της παρουσία στην Καραϊβική, ο Τραμπ κάλεσε «όλες τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους, τους εμπόρους ναρκωτικών και τους διακινητές ανθρώπων» να θεωρούν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας «εντελώς κλειστό».

Η ανακοίνωση αυτή ερμηνεύεται από διεθνείς αναλυτές ως πιθανό προοίμιο για αεροπορικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη πραγματοποιούν «σχεδόν συνεχώς» περιπολίες στον διεθνή εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων κατά των ναρκωτικών.

Παράλληλα, πηγές του Πενταγώνου επιβεβαιώνουν ότι η Ουάσινγκτον έχει μεταφέρει σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή από τον Αύγουστο, με την κυβέρνηση Τραμπ να κατηγορεί τον Νικολάς Μαδούρο και κορυφαίους αξιωματούχους του για συμμετοχή σε καρτέλ ναρκωτικών που διοχετεύει μεγάλες ποσότητες ουσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε πρόσφατα το λεγόμενο «Cartel de los Soles» ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, δίνοντας έτσι νομικό πάτημα για πιθανούς στρατιωτικούς στόχους στη Βενεζουέλα — παρότι η εν λόγω ομάδα δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένη ως καρτέλ.

Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με το αν οι περιπολίες αυτές μπορεί να εξελιχθούν σε υπερπτήσεις εντός του βενεζουελάνικου εναέριου χώρου, ούτε διευκρίνισε γιατί ο Τραμπ απηύθυνε τη συγκεκριμένη προειδοποίηση.

Η απάντηση του Καράκας ήρθε άμεσα και με σκληρή γλώσσα. Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας καταδίκασε την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου, αναφέροντας ότι: «Η Βενεζουέλα καταγγέλλει και καταδικάζει την αποικιοκρατική απειλή που πλήττει την κυριαρχία του εναέριου χώρου της και συνιστά μια νέα εξωφρενική, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του λαού της».

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «εφαρμόζουν εξωεδαφικά την παράνομη δικαιοδοσία τους» και ότι ο Τραμπ «προσπαθεί με παράδοξο τρόπο να δώσει εντολές και να απειλήσει την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ασφάλεια της αεροπορίας της Βενεζουέλας».

Το Καράκας κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, ενώ θεωρεί την απόφαση του Τραμπ «εχθρική και αυθαίρετη πράξη» που εντάσσεται σε μια μακρά πολιτική επιθετικότητας και εκφοβισμού.

Σύμφωνα με τη βενεζουελάνικη κυβέρνηση, η απόφαση του Τραμπ ενδέχεται να οδηγήσει και σε αναστολή των πτήσεων επαναπατρισμού Βενεζουελάνων μεταναστών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι σήμερα, όπως αναφέρεται, έχουν πραγματοποιηθεί 75 πτήσεις με στόχο τον επαναπατρισμό 13.956 ανθρώπων, στο πλαίσιο συμφωνίας που παρέμενε σε ισχύ παρά την ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

Το Καράκας επιμένει ότι οι αμερικανικές κατηγορίες περί ναρκοδιακίνησης είναι προσχηματικές και ότι ο πραγματικός στόχος της Ουάσινγκτον είναι η αλλαγή καθεστώτος και ο έλεγχος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Παρά τις απειλές και τις δηλώσεις, το αεροδρόμιο Μαϊκετία, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, λειτουργούσε κανονικά, με πτήσεις να πραγματοποιούνται χωρίς προβλήματα, όπως ανέφερε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ είχε ήδη προειδοποιήσει τους πιλότους «να είναι προσεκτικοί» στις πτήσεις πάνω από τη Βενεζουέλα, εξαιτίας της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Η προειδοποίηση αυτή, σε συνδυασμό με την απόφαση του Τραμπ, ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

Οι πολίτες της Βενεζουέλας βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με αβεβαιότητα, παγιδευμένοι ανάμεσα στην απειλή μιας εξωτερικής επέμβασης και σε μια κυβέρνηση που πολλοί δεν εμπιστεύονται.

Η κρίση φαίνεται να μπαίνει σε νέα φάση, με τη διπλωματική ένταση να βαθαίνει και το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής να παραμένει ανοιχτό.