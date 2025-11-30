Η Γη της Ελιάς: Η Ερωφίλη αποκαλύπτει στον Αντώνη ότι είναι έγκυος

Απρόβλεπτα γεγονότα αλλά και συναισθηματικές εντάσεις που κατακλύζουν τους χαρακτήρες έρχονται στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς» .

Η Ερωφίλη ζει στιγμές αγωνίας και η Αλεξάνδρα προσπαθεί να την πείσει πως πρέπει να κρατήσει το παιδί, ακόμη κι αν βρίσκεται στα πρόθυρα του διαζυγίου με τον Αντώνη. Την ίδια ώρα, η Δάφνη προσπαθεί να κρύψει ότι πούλησε τα κοσμήματά της για να πληρώσει τον εκβιαστή, όμως ο Παυλής πλησιάζει επικίνδυνα στην αλήθεια.

Η Φιλιώ εξαφανίζεται μυστηριωδώς από ένα παιδικό πάρτι. Η Μαργαρίτα πηγαίνει να την παραλάβει και χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της. Στην ταβέρνα, η Βασιλική βλέπει τον Στέφανο να τρώει με τη Σοφία και γεμίζει από θυμό κι απογοήτευση.

Την επόμενη μέρα, του πετάει το δαχτυλίδι των αρραβώνων. Στο μεταξύ, ο Μανώλης και η Άννα ρισκάρουν παίρνοντας μαζί τους στη Μάνη τη βαλίτσα που είχε μέσα τις ράβδους χρυσού. Η Χριστιάνα το μαθαίνει, πανικοβάλλεται και ζητά τη βοήθεια του Αντώνη.

Σ’ ένα φιλικό τραπέζι, η Ερωφίλη αποκαλύπτει στον Αντώνη ότι είναι έγκυος, με τους παρευρισκόμενους να νιώθουν αμήχανα, καθώς ξέρουν ότι το παιδί μπορεί να είναι του Στάθη. Ο εκβιαστής τής Δάφνης επιστρέφει, απαιτώντας τα διπλάσια χρήματα.

Το σοκαριστικό, όμως, θα είναι η αποκάλυψη της ταυτότητάς του. Η Ισμήνη κάνει υπέρηχο και όλοι μαθαίνουν το φύλο του μωρού.

