Χονγκ Κονγκ: Ο αριθμός των νεκρών από τη φωτιά σε συγκρότημα πολυώροφων πολυκατοικιών έφθασε τους 146

Άνθρωποι καταθέτουν λουλούδια για τα θύματα κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς της Τετάρτης στο Wang Fuk Court στο Χονγκ Κονγκ.
Φωτογραφία: Chan Long Hei/AP

Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ αυξήθηκε στους 146, αφού οι ερευνητές ανακάλυψαν περισσότερα πτώματα στα καμένα κτίρια. Πολίτες αφήνουν μπουκέτα λουλουδιών σε ένα ολοένα αυξανόμενο αυτοσχέδιο μνημείο στον τόπο της τραγωδίας, μιας από τις χειρότερες στην ιστορία της πόλης.

Η μονάδα ταυτοποίησης θυμάτων καταστροφών της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ διερευνά σχολαστικά τα κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court και έχει βρει πτώματα τόσο σε διαμερίσματα όσο και στις στέγες, δήλωσε την Κυριακή ο υπεύθυνος αξιωματικός, Cheng Ka-chun.

«Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 146 στις 16:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξουν περισσότεροι νεκροί», δήλωσε στους δημοσιογράφους εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο Τσανγκ Σουκ-γιν.

Ο απολογισμός επικαιροποιήθηκε αφού η αστυνομία επιθεώρησε τρεις ακόμη πύργους (ουρανοξύστες) από τους οκτώ του συγκροτήματος Wang Fuk Court στον τομέα Τάι Πο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, προφανώς στα κατώτερα τμήματα στο προστατευτικό δίχτυ που κάλυπτε το εργοτάξιο ανακαίνισης του κτηρίου και το οποίο προστάτευε από τη σκόνη και την πτώση αντικειμένων.

Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα και στους άλλους πύργους, προφανώς, εκτός από το δίχτυ, και λόγω των πάνελ από αφρό και της χρήσης μπαμπού, που συνηθίζεται στο Χονγκ Κονγκ, αντί μετάλλου για τις σκαλωσιές.

Είναι η πιο φονική πυρκαγιά κτηρίου από το 1980 στον κόσμο, αν εξαιρεθούν οι πυρκαγιές σε νυχτερινά κέντρα, φυλακές ή εμπορικά κέντρα, σύμφωνα με έρευνες στη βάση δεδομένων καταστροφών του Πανεπιστημίου Λουβέν στο Βέλγιο.

