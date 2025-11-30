Τσουκαλάς: Οι εργαζόμενοι και οι αγρότες δεν είναι ιθαγενείς να τους μοιράζει καθρεφτάκια η κυβέρνηση

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολίασε με δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επισημαίνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης «προσπαθεί να ωραιοποιήσει καταστάσεις και να “βγει από πάνω” σε ζητήματα, στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός δεν ανέφερε «ούτε λέξη για την παταγώδη αποτυχία της επταετούς διακυβέρνησης του στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ένας στους πέντε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 60%. Επτά χαμένα χρόνια κατά τα οποία τα δικαιώματα των εργαζόμενων συρρικνώθηκαν και οι πραγματικοί μισθοί έμειναν καθηλωμένοι μπροστά στο πρωτοφανές κύμα ακρίβειας».

Πρόσθεσε πώς προσπαθεί να οικειοποιηθεί μια συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, την οποία η κυβέρνηση του πολέμησε συνειδητά και προσπάθησε να καθυστερήσει.

«Ακόμα και την εθνική εξαίρεση της αδυναμίας καταβολής της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, την παρουσιάζει ως νέα αρχή, λες και αυτό το φιάσκο προέκυψε από “φυσικό φαινόμενο”. Σαν να μην ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έφερε τα σημερινά αποτελέσματα που καταδικάζουν τον πρωτογενή τομέα σε υστέρηση και υπονομεύουν την καθημερινότητα των αγροτών. Αμετανόητος πιστεύει πως με την προπαγάνδα θα κρύψει τις ευθύνες», τόνισε ο κ, Τσουκαλάς και υπογράμμισε: «Οι εργαζόμενοι και οι αγρότες μας γνωρίζουν ποιος ευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση. Δεν είναι ιθαγενείς να τους μοιράζει καθρεφτάκια η κυβέρνηση».

Έντονες ήταν οι επικρίσεις του για την οικονομική και δημοσιονομική πορεία, για την οποία σχολίασε: «Την ώρα που επιμένει να μιλά για success story στην οικονομία, τα δικά της επίσημα στοιχεία αποκαλύπτουν την αλήθεια: η ανάπτυξη της χώρας θα επιβραδυνθεί απότομα μόλις λήξει το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός που παρουσιάστηκε στο υπουργικό συμβούλιο προβλέπει πτώση του ρυθμού ανάπτυξης από 2,4% το 2026, στο 1,7% το 2027 και μόλις στο 1,3% το 2029».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι τροφές που μας κάνουν πραγματικά ευτυχισμένους – Δυστυχώς, δεν είναι αυτές που νομίζετε

Το σχήμα των οπισθίων σας μπορεί να δείξει αν κινδυνεύετε από διαβήτη και αν είστε υγιείς, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το ραντεβού του Χρηματιστηρίου της Αθήνας με 30 τρισ. δολ. και την Morgan Stanley στο Λονδίνο – Η παρουσία Μητσοτάκη και τα...

Τι θα μπορούσε να κερδίσει το Δημόσιο από τις εξορύξεις αερίου στο Block 2;

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
14:27 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Ο Πρωθυπουργός λέει ψέματα για “δισεκατομμύρια ευρώ” που θα δώσει στους αγρότες ενώ τους οφείλει από πέρυσι

«Είναι να απορεί κανείς με τον κύριο Μητσοτάκη που μόνος του “συσκέπτεται”, μόνος ...
13:22 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Συλλογικές συμβάσεις: Τα επόμενα βήματα μετά την υπογραφή της Κοινωνικής Συμφωνίας – Τι είπε η Νίκη Κεραμέως

«Η Κοινωνική Συμφωνία συνιστά πλαίσιο που οδηγεί στη σύναψη και στην επέκταση περισσότερων Συλ...
12:58 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Στο Λονδίνο τη Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Το ελληνικό ραντεβού με… 30 τρισ. δολάρια και τη Morgan Stanley

Ένα σημαντικό ραντεβού δίνουν η ελληνική οικονομία, οι ελληνικές τράπεζες, το Χρηματιστήριο κα...
12:42 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης από Πάτρα: Κορυφαίο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη

«Είναι κορυφαίο ζήτημα για το ΠΑΣΟΚ η περιφερειακή ανάπτυξη και των μεγάλων πόλεων και της υπα...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»