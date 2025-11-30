Λακωνία: Έκρηξη από σόμπα υγραερίου σε καφετέρια στην Νεάπολη – Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε κιόσκι γνωστής καφετέριας στη Νεάπολη Λακωνίας, ύστερα από διαρροή σε σόμπα υγραερίου που χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση του εξωτερικού χώρου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα spartanews.gr, οι θαμώνες της καφετέριας εντόπισαν εγκαίρως τη μυρωδιά του υγραερίου και απομακρύνθηκαν αμέσως από το σημείο, αποτρέποντας τα χειρότερα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα το κιόσκι —το οποίο βρίσκεται απέναντι από το κατάστημα, κοντά στην παραλία— να τυλιχθεί στις φλόγες μέσα σε λίγη ώρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νεάπολης έφτασε άμεσα στο σημείο με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες, καταφέρνοντας να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε διπλανές επιχειρήσεις. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν στο κιόσκι και στον εξοπλισμό του.

Τα αίτια της διαρροής εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε το συμβάν.