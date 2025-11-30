Λακωνία: Έκρηξη από σόμπα υγραερίου σε καφετέρια στην Νεάπολη – Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λακωνία: Έκρηξη από σόμπα υγραερίου σε καφετέρια στην Νεάπολη – Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε κιόσκι γνωστής καφετέριας στη Νεάπολη Λακωνίας, ύστερα από διαρροή σε σόμπα υγραερίου που χρησιμοποιούνταν για τη θέρμανση του εξωτερικού χώρου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα spartanews.gr, οι θαμώνες της καφετέριας εντόπισαν εγκαίρως τη μυρωδιά του υγραερίου και απομακρύνθηκαν αμέσως από το σημείο, αποτρέποντας τα χειρότερα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σημειώθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα το κιόσκι —το οποίο βρίσκεται απέναντι από το κατάστημα, κοντά στην παραλία— να τυλιχθεί στις φλόγες μέσα σε λίγη ώρα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νεάπολης έφτασε άμεσα στο σημείο με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες, καταφέρνοντας να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο πριν αυτή επεκταθεί σε διπλανές επιχειρήσεις. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι ζημιές περιορίστηκαν στο κιόσκι και στον εξοπλισμό του.

Τα αίτια της διαρροής εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προκάλεσε το συμβάν.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός: Γυναίκες αποκαλύπτουν τι τις κάνει να κορυφώσουν σίγουρα

Αντιγήρανση: 4 μυστικά για να κρατήσετε τα μάτια σας νεανικά, σύμφωνα με ειδικό

Μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό – «Δεν έχουν τιμωρητικό αλλά πρακτικό πρόσημο» λέει το υπουργείο Μεταφορών

Νέο επίδομα ανεργίας με έως 1.295 ευρώ για όλους – Τι αλλάζει και από πότε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
22:41 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Κομμένη στα δύο η Ελλάδα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών: Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο Ε65 – Επεισόδια, τραυματισμοί και συλλήψεις – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση, επεισόδια, τραυματισμοί και συλλήψεις σημειώθηκαν την πρώτη μέρα των κινητοποιήσεων τω...
22:41 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο: Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 39χρονος επιλοχίας – Μήνυμα στήριξης από τον πατέρα του Ραφαήλ

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, δίνει ο 39χρονος επιλοχίας, που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρ...
22:08 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 30/11/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2995  του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (30/11). Οι τυχεροί αριθμοί ε...
21:09 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Λάρισα: Διαμαρτυρία από αγρότες έξω από την Αστυνομική Διεύθυνση – Ζητούν την απελευθέρωση των συναδέλφων τους

Έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, βρίσκεται αυτή την ώρα αντιπροσωπεία αγρ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»