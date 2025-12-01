Σοβαρό τροχαίο στην Ηλεία: Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά – Μία τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον δρόμο που συνδέει τη Γαστούνη με το Βαρθολομιό, στην Ηλεία, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, η γυναίκα οδηγός του ενός οχήματος εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (2 οχήματα και 6 πυροσβέστες). Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο κατάφεραν λίγο αργότερα να την απελευθερώσουν με ασφάλεια. 2-6

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι φέρει ελαφρά τραύματα. Προληπτικά στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και η δεύτερη οδηγός που ενεπλάκη στο ατύχημα.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια του τροχαίου, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη η μετωπική σύγκρουση στον επαρχιακό δρόμο.

