Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική σύλληψη δύο επίδοξων διαρρηκτών – Πήδηξαν από την ταράτσα σε μπαλκόνι

Σύνοψη
  • Δύο επίδοξοι διαρρήκτες συνελήφθησαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, αφού επιχείρησαν να εισέλθουν σε διαμέρισμα 79χρονης.
  • Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε τους δράστες και κάλεσε άμεσα την Άμεση Δράση, οδηγώντας στην κινητοποίηση των αρχών.
  • Οι 35χρονοι δράστες, καταγόμενοι από τη Γεωργία, συνελήφθησαν μετά από προσπάθεια διαφυγής, ενώ ο ένας διώκεται και με ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΦΩΤΟ αρχείου ΙΝΤΙΜΕ

Δύο επίδοξοι διαρρήκτες συνελήφθησαν, χθες (30/11) τα ξημερώματα, στη Θεσσαλονίκη και παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, επιχείρησαν να εισέλθουν σε διαμέρισμα 79χρονης στο κέντρο της πόλης, αλλά η ηλικιωμένη τούς αντιλήφθηκε και κάλεσε την Άμεση Δράση.

Αντιλαμβανόμενοι την αστυνομική κινητοποίηση, οι δράστες, δύο 35χρονοι από τη Γεωργία, επιχείρησαν να διαφύγουν, πηδώντας από την ταράτσα σε μπαλκόνι διπλανής πολυκατοικίας, όπου τελικά συνελήφθησαν.

Κατασχέθηκε διαρρηκτικό εργαλείο με το οποίο επιχείρησαν να μπουν στο διαμέρισμα – «στόχο». Επιπλέον, προέκυψε ότι ο ένας από τους δύο συλληφθέντες διώκεται με ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές.

