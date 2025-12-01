Τραμπ: «Θα εξετάσει» το διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική – «Ο Χέγκσεθ δεν έδωσε τέτοια διαταγή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε χθες Κυριακή πως θα «εξετάσει» πληροφορίες του Τύπου όσον αφορά διπλό θανάσιμο πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική θάλασσα, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα πως πιστεύει την εκδοχή που του μετέφερε ο επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ.

Η εφημερίδα Washington Post και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN ανέφεραν την Παρασκευή ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, έπειτα από πρώτο πλήγμα την 2η Σεπτεμβρίου εναντίον ταχύπλοου που κατ’ αυτές μετέφερε ναρκωτικά, εξαπέλυσαν και δεύτερο, για να αποτελειώσουν δυο επιζήσαντες στο φλεγόμενο σκάφος.

«Θα το εξετάσουμε», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους.

«Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό. Εκείνος (σ.σ. ο υπουργός Άμυνας Χέγκσεθ) είπε πως δεν έδωσε τέτοια διαταγή, και τον πιστεύω», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, καλυπτόμενος πίσω από τις διαψεύσεις του υπουργού Άμυνας.

«Η διαταγή ήταν να σκοτώσουμε τους πάντες», δήλωσε μια από τις πηγές της Washington Post.

Ο Πιτ Χέγκσεθ αντέδρασε καταγγέλλοντας «fake news» (ψευδείς ειδήσεις).

«Όχι, δεν θα το ήθελα αυτό», είπε χθες ο κ. Τραμπ αναφερόμενος στο φερόμενο επαναληπτικό πλήγμα. «Ο Πιτ είπε ότι δεν έγινε», επέμεινε.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν από τον Σεπτέμβριο επιδρομές εναντίον ταχύπλοων, κυρίως στην Καραϊβική, καθώς και στον ανατολικό Ειρηνικό, στο όνομα της καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Έχουν διεξαγάγει πάνω από 20, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ίδιας της Ουάσιγκτον.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διαβεβαιώνει πως οι επιχειρήσεις αυτές είναι νόμιμες.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, διαφωνεί: όπως το βλέπει, υπάρχουν «βάσιμες ενδείξεις» για τη διάπραξη «εξωδικαστικών εκτελέσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

