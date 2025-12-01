Γιώργος Ξυλούρης: Δηλώσεις του «Φραπέ» για την Εξεταστική – «Δεν θα χρειαστεί βίαιη προσαγωγή – Θα μιλήσω και πολλοί θα τρέχουν»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Γιώργος Ξυλούρης- ΟΠΕΚΕΠΕ- Φραπές

Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές» μίλησε για την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για την εμφάνισή του στην Εξεταστική Επιτροπή.

«Θα πάω στην Εξεταστική και θα τρέχουν πολλοί», σημείωσε ο Γιώργος Ξυλούρης μιλώντας στο OPEN.

Υπενθυμίζεται πως ο «Φραπές» είχε κληθεί να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ωστόσο αρνήθηκε να δώσει το «παρών», επικαλούμενος το δικαίωμα στη σιωπή. Μετά από σφοδρές αντιδράσεις, ο Γιώργος Ξυλούρης κλήθηκε να καταθέσει εκ νέου την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Στις 11 Δεκεμβρίου στις 9 το πρωί θα είμαι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή, γεμάτο ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους! Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά! Θα έχουμε μαραθώνιο», τόνισε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεάν ηπατικός έλεγχος: Μάθε σε 7 δευτερόλεπτα τι πρέπει να προσέξεις για το συκώτι σου

Ασθενείς βαθμολογούν το ΕΣΥ με «λίαν καλώς»-Ποιες υπηρεσίες χρειάζονται βελτίωση

Λογαριασμοί ρεύματος: Μικρές μειώσεις στα τιμολόγια Δεκεμβρίου – Πού θα κυμανθούν οι τιμές

Τι κερδίζουν οι συνταξιούχοι το 2026: Ετήσιο όφελος έως 2.054 ευρώ από το πακέτο μέτρων – Αναλυτικά τα ποσά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:35 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Μάλγαρα: Οδηγός έπεσε πάνω σε τρακτέρ

12:14 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Λάρισα: Δεκάδες αγρότες έξω από το δικαστήρια – Έφτασαν οι τρεις συλληφθέντες – ΒΙΝΤΕΟ

Έφτασαν πριν λίγο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας οι τρεις αγρότες που συνελήφθησαν χθες κατά τη ...
12:03 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μπλόκο αγροτών στα διόδια Μαλγάρων – Κλειστά και τα δύο ρεύματα – ΒΙΝΤΕΟ

Στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στο ύψος των Μαλγάρων προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αγρότες...
10:42 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ρόδος: 32χρονος ξυλοκόπησε τα παιδιά της συντρόφου του – Έσβηνε τσιγάρα στα πρόσωπα και στα σώματά τους

Κατηγορούμενος για την κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών της συντρόφου του, ηλικίας 3,5 ετών...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»