Τέλη κυκλοφορίας: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή τους – Τέλος οι παρατάσεις, πώς διαμορφώνονται τα πρόστιμα

Σύνοψη
  • Αντίστροφα κυλά ο χρόνος για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026, με την προθεσμία να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
  • Με βάση τον νέο νόμο, δεν προβλέπονται παρατάσεις, κάτι που σημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου όσοι δεν έχουν πληρώσει θα αντιμετωπίσουν πρόστιμα.
  • Το νέο σύστημα κυρώσεων περιλαμβάνει κλιμακωτά πρόστιμα, με το ποσό να διπλασιάζεται από την 1η Μαρτίου 2025, ενώ δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

τέλη κυκλοφορίας

Αντίστροφα κυλά ο χρόνος για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026, καθώς από σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων έχουν στη διάθεσή τους μόλις έναν μήνα για να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025, αφού με βάση τον νέο νόμο δεν προβλέπεται παρατάσεις. Έτσι από την 1η Ιανουαρίου όσοι δεν έχουν πληρώσει ή καταθέσει πινακίδες θα κάνουν… ποδαρικό στο νέο έτος με πρόστιμα.

Υπενθυμίζεται ότι τα ειδοποιητήρια για τέλη κυκλοφορίας 2026 αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα MyCar της ΑΑΔΕ στις 3 Νοεμβρίου και τα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων δεν έχουν διαφορές σε σχέση με πέρυσι.

Όσα ΙΧ έχουν ταξινομηθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, πληρώνουν βάσει κυβισμού. Όσα έχουν ταξινομηθεί από 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές CO₂ (γραμμάρια ανά χιλιόμετρο). Τα πιο «καθαρά» οχήματα, κάτω από 90 ή 122 g/km (ανάλογα με τη χρονολογία ταξινόμησης), απαλλάσσονται πλήρως από τα τέλη.

Τα κλιμακωτά πρόστιμα

Όπως προαναφέρθηκε, το νέο σύστημα κυρώσεων προβλέπει κλιμακωτά πρόστιμα, ανάλογα με την καθυστέρηση της εξόφλησης από τον υπόχρεο.

Συγκεκριμένα, με το νέο σύστημα:

  • Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2025, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% από το ποσό των τελών κυκλοφορίας 2025.
  • Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2025, θα επιβαρυνθούν με το 50% του ποσού.
  • Από την 1η Μαρτίου 2025 τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που διπλασιάζονται.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ. Έτσι, για τέλη ύψους 100 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει 130 ευρώ αν καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο, 150 ευρώ αν εξοφλήσει τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ από τον Μάρτιο και μετά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Μήνυμα ΙΣΑ για σεβασμό, πρόληψη και πρόσβαση στην υγεία

Πονόλαιμος και βήχας που επιμένει; Τι τρώνε οι γιατροί και οι σεφ για να τα αντιμετωπίσουν

Δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ 2025: Πότε θα γίνει η πληρωμή – Τα νέα ποσά

Νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση» για να ανοίξουν 35.000 κλειστά σπίτια – Επιδότηση 300 ευρώ ανά τ.μ., ποια ακίνητα αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:49 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Επιστροφή ενοικίου: Πώς προέκυψε το αλαλούμ στις πληρωμές – Γιατί χιλιάδες δικαιούχοι πήραν μικρότερα ποσά, τι ισχύει με την προσαύξηση για τα παιδιά

Αλαλούμ έχει προκαλέσει η επιστροφή ενοικίου, με χιλιάδες ενοικιαστές να βλέπουν στους λογαρια...
13:10 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Σε ρυθμούς Cyber Monday σήμερα η αγορά: Οι «παγίδες» των διαδικτυακών εκπτώσεων – Τι να προσέξετε

Σε ρυθμούς Cyber Monday κινείται σήμερα, Δευτέρα (1/12) η αγορά, έπειτα από ένα τετραήμερο προ...
12:50 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Κέλλας: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις ενστάσεις των αγροτών – Φέτος οι πληρωμές έγιναν κατόπιν ελέγχων

«Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές της βασικής ενίσχυσης οφείλονται σε ελέγχους που πραγματοποιήθ...
12:02 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Επιστροφή ενοικίου: Χωρίς πρόστιμο οι τροποποιητικές δηλώσεις – Τι πρέπει να κάνετε

Χωρίς πρόστιμο και χωρίς επιπλέον φόρο, εφόσον οι αλλαγές αφορούν μόνο τα στοιχεία που σχετίζο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»