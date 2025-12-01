Κατερίνα Καινούργιου: «Έχετε βάλει ένα μαχαίρι και μου ανοίγετε την πληγή»

  • Η Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε την εκπομπή της σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Νίκου Οικονομόπουλου στο “Πρωινό” και τον Γιώργο Λιάγκα.
  • Η παρουσιάστρια του Alpha έχει εκφράσει την επιθυμία να φιλοξενήσει τον τραγουδιστή, κάτι που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής.
  • Με χιουμοριστική διάθεση, η Καινούργιου σχολίασε την απόφαση του Οικονομόπουλου, λέγοντας χαρακτηριστικά «Έχετε βάλει ένα μαχαίρι και μου ανοίγετε σήμερα αυτή την πληγή».
Με χιουμοριστική διάθεση ξεκίνησε τη σημερινή (1/12) της εκπομπή η Κατερίνα Καινούργιου, αναφερόμενη στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Οικονομόπουλος στο “Πρωινό” και τον Γιώργο Λιάγκα.

Η παρουσιάστρια του Alpha έχει εκφράσει την επιθυμία της να κάνει μία συνέντευξη με τον δημοφιλή τραγουδιστή στη δική της εκπομπή, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει, και το πρωί της Δευτέρας έσπευσε να πετάξει τα “καρφιά” της χαριτολογώντας για την απόφαση του καλλιτέχνη.

«Με Οικονομόπουλο ξεκινάς, βρε άτιμε;», είπε μπαίνοντας στο πλατό η Κατερίνα Καινούργιου, απευθυνόμενη στον ηχολήπτη της εκπομπής της.

«Έχετε βάλει ένα μαχαίρι και μου ανοίγετε σήμερα αυτή την πληγή», συμπλήρωσε στο ίδιο ύφος.

«Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Ό,τι και να έχει απέναντι δεν υπάρχει λόγος να κάνετε ζάπινγκ, ακόμα και κάτι που ιδανικά θα ήθελα να δω κι εγώ… αλλά όλοι εδώ. Δεν καταλαβαίνετε τι θα γίνει σήμερα», τόνισε με χιούμορ η παρουσιάστρια.

 

11:57 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

