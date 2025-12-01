Θεσσαλονίκη: «Φορά» τα γιορτινά της η Αριστοτέλους – Στήνεται η εξέδρα για τη συναυλία του Ρέμου – ΒΙΝΤΕΟ

Σε εορταστικούς ρυθμούς έχει μπει πλέον η Θεσσαλονίκη, με τις εργασίες να είναι πυρετώδεις τόσο για τον διάκοσμο της πόλης όσο και για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, την Τετάρτη το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους, ημέρα όπου θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ήδη ο άξονας της Αριστοτέλους, όπως και οι μεγάλοι δρόμοι έχουν στολιστεί. Στο πέταλο της Αριστοτέλους έχουν ήδη τοποθετηθεί, όπως και πέρσι, μεγάλα χριστουγεννιάτικα στολίδια, σε μορφή cupcakes, μπισκότα, γλυφιτζούρια. Στα παρτέρια μεγάλα φωτιζόμενα αστέρια διακοσμούν τον άξονα.

Στην πλατεία Αριστοτέλους έχει πάρει τη θέση του από την περασμένη εβδομάδα το έλατο, ύψους 18 μέτρων, από το Παλαιοχώρι, Χαλκιδικής. Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο έχει στολιστεί με κόκκινες μπάλες και με εκατοντάδες λαμπόνια, τα οποία θα ανάψουν το βράδυ της Τετάρτης. Όπως μεταδίδει η voria.gr, δίπλα από το έλατο ξεκίνησε από σήμερα το πρωί να στήνεται η μεγάλων διαστάσεων εξέδρα για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Στις 20:00 το βράδυ ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Βασίλης Γάκης, που τρέχει για δεύτερη χρονιά το χριστουγεννιάτικο project, θα δώσουν το έναυσμα για τη φωταγώγηση του δέντρου και του εορταστικού διάκοσμου όλου του άξονα και του κέντρου της πόλης. Θα ακολουθήσει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου με το κέντρο να αναμένεται να πλημμυρίσει από χιλιάδες κόσμου. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης για τη συναυλία, η δημοτική αρχή αποφάσισε ο διάκοσμος της πλατείας να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Να σημειωθεί ότι η συναυλία πραγματοποιείται με χορηγία χωρίς να επιβαρύνονται τα οικονομικά του δήμου. Την εορταστική εκδήλωση σύμφωνα με πληροφορίες θα παρουσιάσει η Μαρία Μπεκατώρου.

Οι φετινές εκδηλώσεις του δήμου Θεσσαλονίκης φέρουν τον τίτλο «Παιδικές Αναμνήσεις» και εορταστικός διάκοσμος έχει τοποθετηθεί στις περισσότερες γειτονιές και όχι μόνο στο κέντρο της πόλης. Όπως είχε δηλώσει ο κ. Γάκης χρησιμοποιήθηκαν στολίδια και λαμπόνια από παλαιότερες χρονιές, αφού πρώτα επιδιορθώθηκαν.

Στήθηκε η χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς

Στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς, πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου, έχει στηθεί ήδη η χριστουγεννιατικη αγορά από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Δεκάδες ξύλινα σπιτάκια με λαμπόνια τοποθετήθηκαν στον βόρειο τμήμα του άξονα της Αριστοτέλους, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτά της εστίασης, τα οποία θα πουλάνε φαγητά, σάντουιτς, γλυκά, καφέδες, αναψυκτικά και τα σχετικά και σε όσα θα εμπορεύονται εποχικά είδη, κυρίως παιχνίδια και στολίδια. «Είναι όλα έτοιμα, μένουν κάποιες λεπτομέριες μόνο. Στις 7 Δεκεμβρίου θα ανοίξει η χριστουγεννιάτικη αγορά, αλλά το δέντρο θα φωταγωγηθεί στις 10 του μήνα με πολλά events», είπε στη Voria.gr ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης.

Η χριστουγεννιάτικη αγορά θα λειτουργεί μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, τις καθημερινές από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ και τα σαββατοκύριακα και τις αργίες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Φέτος στη χριστουγεννιάτικη αγορά οι επισκέπτες θα μπορούν να περάσουν ευχάριστες ώρες στο μεγάλο καρουζέλ, στο παγοδρόμιο, στο τρενάκι που θα σέρνουν τάρανδοι, στα συγκρουόμενα αυτοκινητάκια και τα… φλιτζανάκια. Επίσης θα υπάρχουν κερματοφόρα παιχνίδια, σπιτάκι του Άη Βασίλη, αλλά και χώροι για διαδραστικά παιχνίδια για τα παιδιά.