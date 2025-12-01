Θεσσαλονίκη: «Φορά» τα γιορτινά της η Αριστοτέλους – Στήνεται η εξέδρα για τη συναυλία του Ρέμου – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη
  • Η Θεσσαλονίκη εισέρχεται σε εορταστικούς ρυθμούς με πυρετώδεις εργασίες για τον διάκοσμο και τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στην πλατεία Αριστοτέλους. Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα γίνει την Τετάρτη το βράδυ.
  • Στις 20:00, ο Αντώνης Ρέμος, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο αντιδήμαρχος Βασίλης Γάκης θα δώσουν το έναυσμα για τη φωταγώγηση, ακολουθούμενη από τη συναυλία. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με χορηγία.
  • Στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς έχει στηθεί η χριστουγεννιάτικη αγορά, η οποία θα ανοίξει στις 7 Δεκεμβρίου και θα προσφέρει διάφορες δραστηριότητες, όπως καρουζέλ, παγοδρόμιο και σπιτάκι του Άη Βασίλη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI. Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: «Φορά» τα γιορτινά της η Αριστοτέλους – Στήνεται η εξέδρα για τη συναυλία του Ρέμου – ΒΙΝΤΕΟ

Σε εορταστικούς ρυθμούς έχει μπει πλέον η Θεσσαλονίκη, με τις εργασίες να είναι πυρετώδεις τόσο για τον διάκοσμο της πόλης όσο και για τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, την Τετάρτη το βράδυ, στην πλατεία Αριστοτέλους, ημέρα όπου θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Ήδη ο άξονας της Αριστοτέλους, όπως και οι μεγάλοι δρόμοι έχουν στολιστεί. Στο πέταλο της Αριστοτέλους έχουν ήδη τοποθετηθεί, όπως και πέρσι, μεγάλα χριστουγεννιάτικα στολίδια, σε μορφή cupcakes, μπισκότα, γλυφιτζούρια. Στα παρτέρια μεγάλα φωτιζόμενα αστέρια διακοσμούν τον άξονα.

Στην πλατεία Αριστοτέλους έχει πάρει τη θέση του από την περασμένη εβδομάδα το έλατο, ύψους 18 μέτρων, από το Παλαιοχώρι, Χαλκιδικής. Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο έχει στολιστεί με κόκκινες μπάλες και με εκατοντάδες λαμπόνια, τα οποία θα ανάψουν το βράδυ της Τετάρτης. Όπως μεταδίδει η voria.gr, δίπλα από το έλατο ξεκίνησε από σήμερα το πρωί να στήνεται η μεγάλων διαστάσεων εξέδρα για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου.

Στις 20:00 το βράδυ ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού Βασίλης Γάκης, που τρέχει για δεύτερη χρονιά το χριστουγεννιάτικο project, θα δώσουν το έναυσμα για τη φωταγώγηση του δέντρου και του εορταστικού διάκοσμου όλου του άξονα και του κέντρου της πόλης. Θα ακολουθήσει η συναυλία του Αντώνη Ρέμου με το κέντρο να αναμένεται να πλημμυρίσει από χιλιάδες κόσμου. Λόγω της μεγάλης προσέλευσης για τη συναυλία, η δημοτική αρχή αποφάσισε ο διάκοσμος της πλατείας να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Να σημειωθεί ότι η συναυλία πραγματοποιείται με χορηγία χωρίς να επιβαρύνονται τα οικονομικά του δήμου. Την εορταστική εκδήλωση σύμφωνα με πληροφορίες θα παρουσιάσει η Μαρία Μπεκατώρου.

Οι φετινές εκδηλώσεις του δήμου Θεσσαλονίκης φέρουν τον τίτλο «Παιδικές Αναμνήσεις» και εορταστικός διάκοσμος έχει τοποθετηθεί στις περισσότερες γειτονιές και όχι μόνο στο κέντρο της πόλης. Όπως είχε δηλώσει ο κ. Γάκης χρησιμοποιήθηκαν στολίδια και λαμπόνια από παλαιότερες χρονιές, αφού πρώτα επιδιορθώθηκαν.

Στήθηκε η χριστουγεννιάτικη αγορά στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς

Στην πλατεία Αρχαίας Αγοράς, πίσω από το άγαλμα Βενιζέλου, έχει στηθεί ήδη η χριστουγεννιατικη αγορά από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Δεκάδες ξύλινα σπιτάκια με λαμπόνια τοποθετήθηκαν στον βόρειο τμήμα του άξονα της Αριστοτέλους, τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτά της εστίασης, τα οποία θα πουλάνε φαγητά, σάντουιτς, γλυκά, καφέδες, αναψυκτικά και τα σχετικά και σε όσα θα εμπορεύονται εποχικά είδη, κυρίως παιχνίδια  και στολίδια. «Είναι όλα έτοιμα, μένουν κάποιες λεπτομέριες μόνο. Στις 7 Δεκεμβρίου θα ανοίξει η χριστουγεννιάτικη αγορά, αλλά το δέντρο θα φωταγωγηθεί στις 10 του μήνα με πολλά events», είπε στη Voria.gr ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Παντελής Φιλιππίδης.

Η χριστουγεννιάτικη αγορά θα λειτουργεί μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, τις καθημερινές από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ και τα σαββατοκύριακα και τις αργίες από τις 10 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Φέτος στη χριστουγεννιάτικη αγορά οι επισκέπτες θα μπορούν να περάσουν ευχάριστες ώρες στο μεγάλο καρουζέλ, στο παγοδρόμιο, στο τρενάκι που θα σέρνουν τάρανδοι, στα συγκρουόμενα αυτοκινητάκια και τα… φλιτζανάκια. Επίσης θα υπάρχουν κερματοφόρα παιχνίδια, σπιτάκι του Άη Βασίλη, αλλά και χώροι για διαδραστικά παιχνίδια για τα παιδιά.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεάν ηπατικός έλεγχος: Μάθε σε 7 δευτερόλεπτα τι πρέπει να προσέξεις για το συκώτι σου

Ασθενείς βαθμολογούν το ΕΣΥ με «λίαν καλώς»-Ποιες υπηρεσίες χρειάζονται βελτίωση

Λογαριασμοί ρεύματος: Μικρές μειώσεις στα τιμολόγια Δεκεμβρίου – Πού θα κυμανθούν οι τιμές

Τι κερδίζουν οι συνταξιούχοι το 2026: Ετήσιο όφελος έως 2.054 ευρώ από το πακέτο μέτρων – Αναλυτικά τα ποσά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
12:35 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Μάλγαρα: Οδηγός έπεσε πάνω σε τρακτέρ

12:14 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Λάρισα: Δεκάδες αγρότες έξω από το δικαστήρια – Έφτασαν οι τρεις συλληφθέντες – ΒΙΝΤΕΟ

Έφτασαν πριν λίγο στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας οι τρεις αγρότες που συνελήφθησαν χθες κατά τη ...
12:03 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Μπλόκο αγροτών στα διόδια Μαλγάρων – Κλειστά και τα δύο ρεύματα – ΒΙΝΤΕΟ

Στον αποκλεισμό της Εθνικής Οδού στο ύψος των Μαλγάρων προχώρησαν το πρωί της Δευτέρας αγρότες...
10:42 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ρόδος: 32χρονος ξυλοκόπησε τα παιδιά της συντρόφου του – Έσβηνε τσιγάρα στα πρόσωπα και στα σώματά τους

Κατηγορούμενος για την κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών της συντρόφου του, ηλικίας 3,5 ετών...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»