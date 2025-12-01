Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνουν γονείς

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ζουν μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής τους, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί. Το ζευγάρι, που μετρά αρκετά χρόνια κοινής πορείας, περιμένει με ανυπομονησία τη γέννηση της κόρης του, η οποία αποτελεί τον πιο γλυκό καρπό του έρωτά του.

Το βράδυ της Κυριακής, 30 Νοεμβρίου, η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, μέσα από τις οποίες μοιράστηκε στιγμές της καθημερινότητάς της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Ανάμεσα σε αυτές ξεχώρισε ένα τρυφερό καρέ, στο οποίο ποζάρει δίπλα στον σύντροφό της.

Στη φωτογραφία, ο Παναγιώτης Κουτσουμπής φαίνεται να της δίνει ένα τρυφερό φιλί, με την Κατερίνα να χαμογελά ευτυχισμένη στο πλευρό του. Η εικόνα αποπνέει αγάπη, ηρεμία και προσμονή για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή τους.

Δείτε την ανάρτησή της: