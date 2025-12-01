Νικολάς Μαδούρο: Έστειλε επιστολή στον ΟΠΕΚ+ – «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας»

Enikos Newsroom

διεθνή

Νικολάς Μαδούρο: Έστειλε επιστολή στον ΟΠΕΚ+ – «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, με επιστολή που απέστειλε στον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ+), κατήγγειλε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας του με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Στην επιστολή του, ο Μαδούρο αναφέρει ότι οι αμερικανικές απειλές «θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας αλλά και της διεθνούς αγοράς». Το περιεχόμενο της επιστολής δημοσίευσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιβάν Χιλ Πίντο, μέσα από τον λογαριασμό του στο Telegram, υπογραμμίζοντας πως η χώρα αντιμετωπίζει μια άμεση πρόκληση απέναντι στην κυριαρχία της.

Το περιστατικό ήρθε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας είναι “εντελώς κλειστός”, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Καράκας. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε τη δήλωση αυτή «εχθρική πράξη» και απάντησε ξεκινώντας στρατιωτικά γυμνάσια, σε μια επίδειξη ετοιμότητας απέναντι στην κλιμάκωση των αμερικανικών πιέσεων.

Ο Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο δίκτυο Truth Social, απηύθυνε μήνυμα «προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, πιλότους, λαθρέμπορους ναρκωτικών και λαθρέμπορους ανθρώπων», γράφοντας με κεφαλαία γράμματα: «Παρακαλώ να θεωρήσετε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ».

Η συγκεκριμένη δήλωση ήρθε σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τη στρατιωτική της παρουσία στην Καραϊβική, στο πλαίσιο της «μάχης» κατά των καρτέλ ναρκωτικών από το Μεξικό και την Κεντρική Αμερική. Στην περιοχή έχει ήδη αναπτυχθεί το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, δείγμα της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τη Βενεζουέλα ότι βρίσκεται πίσω από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών που διοχετεύονται στην αμερικανική αγορά. Το Καράκας, από την πλευρά του, διαψεύδει τις κατηγορίες και επιμένει πως ο πραγματικός στόχος της Ουάσινγκτον είναι η ανατροπή του καθεστώτος και η κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Σε έντονο ύφος, η κυβέρνηση του Μαδούρο καταδίκασε «την αποικιοκρατική απειλή που επιχειρεί να πλήξει την κυριαρχία του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας, αποτελώντας μια νέα εξωφρενική, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του λαού της». Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την αμερικανική στάση «εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πιο βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου».

Η επιστολή όπως τη δημοσίευσε ο Γιβάν Χιλ Πίντο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οργασμός: Γυναίκες αποκαλύπτουν τι τις κάνει να κορυφώσουν σίγουρα

Αντιγήρανση: 4 μυστικά για να κρατήσετε τα μάτια σας νεανικά, σύμφωνα με ειδικό

Μπαράζ ελέγχων εισιτηρίων σε λεωφορεία και Μετρό – «Δεν έχουν τιμωρητικό αλλά πρακτικό πρόσημο» λέει το υπουργείο Μεταφορών

Νέο επίδομα ανεργίας με έως 1.295 ευρώ για όλους – Τι αλλάζει και από πότε

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
00:50 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ιταλία: Τρεις Ιταλοί ακτιβιστές τραυματίστηκαν από Ισραηλινούς εποίκους στην Δυτική Όχθη – Ο Ιταλός ΥΠΕΞ ζητά από το Ισραήλ να αποτρέψει νέα βίαια περιστατικά

Τέσσερις διεθνείς ακτιβιστές, ανάμεσά τους τρεις Ιταλοί και ένας Καναδός, τραυματίστηκαν το πρ...
00:08 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Υπάρχουν καλές πιθανότητες για συμφωνία στην Ουκρανία μετά τις συνομιλίες στη Φλόριντα

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Φλόριντα...
22:42 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Ρούμπιο: Παραγωγικές οι συζητήσεις στη Φλόριντα – Μένει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις σήμερα στη Φλόριντα μ...
22:05 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Φλόριντα για τον τερματισμό του πολέμου – Οι ΗΠΑ πιέζουν για συμφωνία στα τελικά σημεία του σχεδίου Τραμπ 

Οι διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Ουκρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Φλόρι...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»