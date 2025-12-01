Νικολάς Μαδούρο: Έστειλε επιστολή στον ΟΠΕΚ+ – «Οι ΗΠΑ επιδιώκουν στρατιωτική κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, με επιστολή που απέστειλε στον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (ΟΠΕΚ+), κατήγγειλε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας του με τη χρήση στρατιωτικής δύναμης.

Στην επιστολή του, ο Μαδούρο αναφέρει ότι οι αμερικανικές απειλές «θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα της παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας αλλά και της διεθνούς αγοράς». Το περιεχόμενο της επιστολής δημοσίευσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιβάν Χιλ Πίντο, μέσα από τον λογαριασμό του στο Telegram, υπογραμμίζοντας πως η χώρα αντιμετωπίζει μια άμεση πρόκληση απέναντι στην κυριαρχία της.

Το περιστατικό ήρθε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας είναι “εντελώς κλειστός”, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Καράκας. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας χαρακτήρισε τη δήλωση αυτή «εχθρική πράξη» και απάντησε ξεκινώντας στρατιωτικά γυμνάσια, σε μια επίδειξη ετοιμότητας απέναντι στην κλιμάκωση των αμερικανικών πιέσεων.

Ο Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο δίκτυο Truth Social, απηύθυνε μήνυμα «προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, πιλότους, λαθρέμπορους ναρκωτικών και λαθρέμπορους ανθρώπων», γράφοντας με κεφαλαία γράμματα: «Παρακαλώ να θεωρήσετε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΚΛΕΙΣΤΟΣ».

Η συγκεκριμένη δήλωση ήρθε σε μια περίοδο όπου η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τη στρατιωτική της παρουσία στην Καραϊβική, στο πλαίσιο της «μάχης» κατά των καρτέλ ναρκωτικών από το Μεξικό και την Κεντρική Αμερική. Στην περιοχή έχει ήδη αναπτυχθεί το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, δείγμα της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγορούν τη Βενεζουέλα ότι βρίσκεται πίσω από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών που διοχετεύονται στην αμερικανική αγορά. Το Καράκας, από την πλευρά του, διαψεύδει τις κατηγορίες και επιμένει πως ο πραγματικός στόχος της Ουάσινγκτον είναι η ανατροπή του καθεστώτος και η κατάληψη των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Σε έντονο ύφος, η κυβέρνηση του Μαδούρο καταδίκασε «την αποικιοκρατική απειλή που επιχειρεί να πλήξει την κυριαρχία του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας, αποτελώντας μια νέα εξωφρενική, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του λαού της». Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την αμερικανική στάση «εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πιο βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου».

Η επιστολή όπως τη δημοσίευσε ο Γιβάν Χιλ Πίντο: