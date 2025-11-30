Νετανιάχου: Διχάζει την πολιτική σκηνή η απόπειρα να λάβει χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς – Ποια σενάρια επεξεργάζεται ο Ισραηλινός πρόεδρος

Σε δύο στρατόπεδα έχει μοιραστεί η κεντρική πολιτική σκηνή του Ισραήλ μετά το αίτημα του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό πρόεδρο, Ιτσχάκ Χέρτζογκ για να λάβει χάρη για κατηγορίες διαφθοράς.

Η ισραηλινή αντιπολίτευση δηλώνει ότι ο Χέρτζογκ δεν μπορεί να δώσει χάρη εάν ο Νετανιάχου δεν αποδεχθεί την ενοχή του και δεν αποχωρήσει από την πολιτική. Αντίθετα οι υποστηρικτές του Ισραηλινού πρωθυπουργού επιμένουν ότι μπορεί να του δοθεί χάρη χωρίς όρους.

Το ερώτημα όλων στο Ισραήλ είναι τι θα πράξει ο Ιτσχάκ Χέρτζογκ. Το γραφείο του Ισραηλινού προέδρου διέψευσε ότι σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να δώσει χάρη στο Νετανιάχου και ενημέρωσε ότι έχει ζητήσει νομικές συμβουλές για το ζήτημα.

Ποια σενάρια επεξεργάζεται ο Χέρτζογκ

Τα δημοσιεύματα, όμως, στα ισραηλινά ΜΜΕ, επιμένουν ότι ο Χέρτζογκ βλέπει με καλό μάτι να κάνει δεκτό το αίτημα Νετανιάχου αλλά υπό όρους. Τα ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Χέρτζογκ εξετάζει το ενδεχόμενο ουσιαστικά να δώσει στον Νετανιάχου μία συμφωνία ή έναν συμβιβασμό ο οποίος θα τερματίσει την δίκη του με κατηγορίες για διαφθορά.

Το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 αναφέρει ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος αντί να αποδεχτεί ή να απορρίψει αμέσως το αίτημα του Νετανιάχου προσανατολίζεται σε ένα «ναι μεν αλλά». Συγκεκριμένα επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να προσφέρει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό μία συμφωνία μη δίωξης υπό όρους. Ενδεχομένως αυτή θα περιλαμβάνει όρους όπως να αναγνωρίσει την ενοχή του ο Νετανιάχου και να συνταξιοδοτηθεί πολιτικά.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δίκτυο, ο Ισραηλινός πρόεδρος φαίνεται ότι έχει αλλάξει άποψη και έχει μαλακώσει τη στάση του στην ιδέα να τερματιστεί η μακροχρόνια δίκη σε βάρος του Νετανιάχου αλλά εντός ενός συμφωνημένου πλαισίου.

Παράλληλα φαίνεται ότι είναι δύσκολο να επιβληθεί σε κάποιον πολιτικό η αποχώρηση από την πολιτική μελλοντικά, όπως συνέβη στην περίπτωση του ηγέτη του κόμματος Shas, Αριέχ Ντέρι. Σύμφωνα με το Channel 12 ο Χέρτζογκ για να αποφύγει τέτοια προβλήματα εξετάζει το ενδεχόμενο έκδοσης χάριτος υπό όρους, η οποία θα ακυρώνεται εάν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παραβιάσει τους όρους της.

«Δεν θα λάβει χάρη χωρίς να πληρώσει ένα σημαντικό τίμημα»

Ο ισραηλινός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας, Kan μετέδωσε πληροφορίες ότι ο Χέρτζογκ πράγματι εξετάζει το αίτημα του Νετανιάχου και ταυτόχρονα θα εργαστεί επίσης για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία με την οποία ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα αποδέχεται την ενοχή του για τις κατηγορίες.

Ωστόσο μία τέτοια συμφωνία θα απαιτούσε από τον Νετανιάχου να δηλώσει ένοχος, κάτι που έχει αρνηθεί κατηγορηματικά. Το ίδιο έκανε και την Κυριακή όταν ανακοίνωσε ότι ζήτησε χάρη από τον Ισραηλινό πρόεδρος.

Παράλληλα ο Kan επικαλείται ανώνυμες πηγές κοντά στον Χέρτζογκ που αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου δεν θα λάβει χάρη χωρίς να πληρώσει ένα «σημαντικό» τίμημα.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι ο Χέρτζογκ θα χρειαστεί αρκετές εβδομάδες μέχρι να υποβάλει την απάντηση του στον Νετανιάχου.

Υπέρ της απόδοσης χάριτος ο κύριος αντίπαλος του Νετανιάχου

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ δηλώνει ότι θα υποστηρίξει το αίτημα του Νετανιάχου για χάρη, εάν έχει ως όρο την αποχώρησή του από την πολιτική.

«Τα τελευταία χρόνια, το κράτος του Ισραήλ οδηγήθηκε στο χάος και στο χείλος ενός εμφυλίου πολέμου που απειλεί την ίδια την ύπαρξη του κράτους», έγραψε στο Χ ο Μπένετ.

«Προκειμένου να σωθεί το Ισραήλ από το χάος, θα υποστηρίξω μια δεσμευτική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την αξιοπρεπή αποχώρηση από την πολιτική ζωή παράλληλα με το τέλος της δίκης. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε, να ενωθούμε και να ξαναχτίσουμε το κράτος μαζί», σημείωσε ο Μπένετ.

Μια συμμαχία υπό την ηγεσία του Μπένετ και του Γιαΐρ Λαπίντ κέρδισε τον Νετανιάχου το 2021. Τελικά το μπλοκ υπό την ηγεσία του Νετανιάχου νίκησε στις εκλογές τον Νοέμβριο του 2022. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι ένα κόμμα και ένα μπλοκ υπό την ηγεσία του Μπένετ θα ήταν σε καλύτερη θέση να νικήσει τον Νετανιάχου και τους συμμάχους του στις επόμενες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2026.