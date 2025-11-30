Νετανιάχου: Ζήτησε χάρη από τον πρόεδρο του Ισραήλ – «Εθνικό συμφέρον να τερματιστεί η εξαετής δίκη για διαφθορά»

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου (αριστερά) και ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υπέβαλε επίσημο αίτημα για χάρη στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η προεδρία.

«Το Γραφείο του Προέδρου έχει επίγνωση πως πρόκειται για ένα ασυνήθιστο αίτημα, που φέρει σημαντικές συνέπειες. Αφού λάβει όλες τις σχετικές απόψεις, ο Πρόεδρος θα εξετάσει υπεύθυνα και σοβαρά το αίτημα», ανέφερε το γραφείο του Χέρτσογκ.

Ο Νετανιάχου είναι κατηγορούμενος σε μια μακρά δίκη για διαφθορά. Αρνείται τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος.

Νετανιάχου: «Σχεδόν μια δεκαετία έχει περάσει από τότε που ξεκίνησαν οι έρευνες εναντίον μου»

Σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιεύθηκε λίγο μετά την υποβολή του αιτήματός του για χάρη στον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει ότι είναι προς το εθνικό συμφέρον του Ισραήλ να τερματιστεί η εξαετής δίκη του για διαφθορά.

«Σχεδόν μια δεκαετία έχει περάσει από τότε που ξεκίνησαν οι έρευνες εναντίον μου», λέει ο Νετανιάχου. «Η δίκη για αυτά τα θέματα συνεχίζεται εδώ και σχεδόν έξι χρόνια και αναμένεται να συνεχιστεί για πολλά ακόμη χρόνια».

Ο Νετανιάχου ισχυρίζεται ότι γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι διαπράχθηκαν «σοβαρά εγκλήματα» κατά την απαγγελία της κατηγορίας εναντίον του και τονίζει ότι το δικό του συμφέρον παραμένει η ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας μέχρι να απαλλαγεί από όλες τις κατηγορίες. «Αλλά η πραγματικότητα στον τομέα της ασφάλειας και της διπλωματίας – το εθνικό συμφέρον – απαιτεί διαφορετικά», λέει ο Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις και, παράλληλα, μεγάλες ευκαιρίες. Για να αποκρούσει τις απειλές και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, απαιτείται εθνική ενότητα», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση της δίκης «μας διχάζει εσωτερικά. Υποδαυλίζει διαιρέσεις και βαθαίνει τις ρήξεις. Είμαι βέβαιος, όπως και πολλοί άλλοι στο έθνος, ότι ο άμεσος τερματισμός της δίκης θα βοηθούσε σε μεγάλο βαθμό στην υποχώρηση των πυρών και στην προώθηση ευρείας συμφιλίωσης — κάτι που η χώρα μας χρειάζεται απεγνωσμένα».

Λέει ότι αποφάσισε να προχωρήσει με το αίτημα επειδή πρόσφατα οι δικαστές του ζήτησαν να καταθέτει τρεις φορές την εβδομάδα. Η πρόσφατη επιστολή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τον Χέρτζογκ με την οποία ζητούσε χάρη ήταν ένας άλλος παράγοντας, λέει ο Νετανιάχου.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ζήτησε τον άμεσο τερματισμό της δίκης, ώστε, μαζί του, να μπορέσω να προωθήσω ακόμη πιο δυναμικά τα ζωτικά συμφέροντα που μοιράζονται το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εντός ενός χρονικού παραθύρου που μπορεί να μην επιστρέψει ποτέ», λέει.

«Έχω εκλεγεί επανειλημμένα σε δημοκρατικές εκλογές και έχω λάβει την εμπιστοσύνη σας για να συνεχίσω να υπηρετώ ως πρωθυπουργός του Ισραήλ», λέει, «πρώτα και κύρια για να εκπληρώσω αυτούς τους ιστορικούς στόχους. Για αυτούς τους λόγους, οι δικηγόροι μου υπέβαλαν σήμερα αίτημα χάριτος στον πρόεδρο. Αναμένω ότι όλοι όσοι έχουν κατά νου το καλό της χώρας θα υποστηρίξουν αυτό το βήμα».

