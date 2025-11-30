Κατερίνα Διδασκάλου: «Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω κακοποιηθεί, στη δουλειά ήταν λίγο χειρότερα τα πράγματα»

Για τον σεξισμό που έχει βιώσει στον εργασιακό χώρο αλλά και τις άσχημες συμπεριφορές που έχει αντιμετωπίσει μίλησε η Κατερίνα Διδασκάλου στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα Είπαμε;» και στη δημοσιογράφο Έρη Βαρδάκη.

«Δεν έχω κακοποιηθεί στη ζωή μου, ομολογώ. Εντάξει, κακοποιήσεις, υφιστάμεθα όλοι κατά καιρούς. Μπορεί να είναι λεκτική, μπορεί να είναι κάτι ταπεινωτικό που θα σου πει ο σύντροφός σου νομίζοντας ότι κάνει χιούμορ. Πάνω στη δουλειά ήταν λίγο χειρότερα τα πράγματα. Τώρα κάπως έχουν συνέλθει. Περνώντας ο καιρός, δουλεύω όλο και με καλύτερους σκηνοθέτες, παραγωγούς. Μεγάλη υπόθεση» είπε η Κατερίνα Διδασκάλου.

«Φυσικά και έχω βιώσει σεξισμό. Φυσικά και έχω ακούσει να λένε, είναι πολύ όμορφη αυτή, είναι και καλή ηθοποιός; Ευτυχώς δεν το λένε πια» πρόσθεσε.

«Στη Νέα Υόρκη για μένα ήταν επίσης πολύ σημαντικό γιατί έκανα τα δυο μου πρώτα παιδιά. τις δυο μου κόρες. Τη Φλώρα και τη Μαρκέλλα. Ξέρεις, ποτέ δεν σκέφτηκα ότι ένα παιδί μπορεί να σου διακόψει ή να σου χαλάσει την καριέρα. Ποτέ μου δεν το είδα έτσι. Τα παιδιά μου δεν τα αλλάζω και τον Διόνυσο επίσης, το γιο μου που ήρθε αργότερα. Ε, δεν τα αλλάζω με τίποτα» ανέφερε η επιτυχημένη ηθοποιός.