Ιταλία: Τρεις Ιταλοί ακτιβιστές τραυματίστηκαν από Ισραηλινούς εποίκους στην Δυτική Όχθη – Ο Ιταλός ΥΠΕΞ ζητά από το Ισραήλ να αποτρέψει νέα βίαια περιστατικά

Τέσσερις διεθνείς ακτιβιστές, ανάμεσά τους τρεις Ιταλοί και ένας Καναδός, τραυματίστηκαν το πρωί της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, όταν δέχθηκαν επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους στην κοινότητα Αΐν αλ-Ντουγιούκ, κοντά στην Ιεριχώ, στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων Wafa, οι δράστες εισέβαλαν στο σπίτι όπου διέμεναν οι ακτιβιστές, τους χτύπησαν και τους έκλεψαν προσωπικά αντικείμενα, όπως διαβατήρια και κινητά τηλέφωνα. Πριν απομακρυνθούν, οι έποικοι τους είπαν «να θυμάστε ότι δεν πρέπει να επιστρέψετε ποτέ πια». Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο της Ιεριχούς, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι ακτιβιστές συνόδευαν παιδιά Παλαιστινίων στο σχολείο και γεωργούς και βοσκούς στον χώρο εργασίας τους. Πηγές ασφαλείας ανέφεραν ότι οι τρεις Ιταλοί δεν διατρέχουν κίνδυνο, με δύο από αυτούς να φέρουν ελαφρά τραύματα και τον τρίτο να χρειάζεται μερικές ημέρες ξεκούρασης. Την υπόθεση χειρίστηκαν από κοινού ο δήμαρχος της Ιεριχούς και η Παλαιστινιακή Αστυνομία, στους οποίους οι ακτιβιστές κατήγγειλαν το περιστατικό πριν πάρουν εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Το Ιταλικό Προξενείο στην Ιερουσαλήμ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις παλαιστινιακές αρχές, ενώ ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ενημερώνεται διαρκώς για την κατάσταση των τραυματιών.

«Φτάνει με τις επιθέσεις», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για σοβαρότατο συμβάν». Ο Ταγιάνι ζήτησε από το Ισραήλ «να σταματήσει τους εποίκους και να αποτρέψει την συνέχιση των βιαιοτήτων αυτών, που δεν χρησιμεύουν στην υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου για το οποίο εργαζόμαστε όλοι».

Η καναδική κυβέρνηση καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση, επιβεβαιώνοντας ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και Καναδός πολίτης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Οτάβα, αναφέρεται ότι «καταδικάζει απερίφραστα τις πράξεις βίας που διαπράττουν εξτρεμιστές έποικοι», ενώ τονίζεται πως «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται». Η ανακοίνωση υπογράμμισε επίσης ότι ο Καναδάς αντιτίθεται σε κάθε απόπειρα προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών.

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ προχώρησε στο άνοιγμα των συνοριακών περασμάτων Κερέμ Σαλόμ και Αλ-Αουτζά με τη Λωρίδα της Γάζας, επιτρέποντας τη διέλευση εκατοντάδων φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της διάβασης της Ράφα, από την αιγυπτιακή πλευρά. Σύμφωνα με αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας, περίπου 500 φορτηγά μεταφέρουν καύσιμα, φυσικό αέριο και είδη πρώτης ανάγκης. Ο Αιγυπτιακός Ερυθρός Σταυρός έχει ήδη αποστείλει περισσότερους από 10.000 τόνους βοήθειας, στο πλαίσιο της αποστολής «Zad al-Izza» που ξεκίνησε τον Ιούλιο, με στόχο την κάλυψη των τεράστιων αναγκών του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Την ώρα που οι διεθνείς εξελίξεις εστιάζονται στη Δυτική Όχθη, πολιτική αναταραχή προκλήθηκε στο Ισραήλ, μετά την απόφαση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να υποβάλει επίσημο αίτημα χάριτος στον πρόεδρο της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ. Ο Νετανιάχου, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τρεις υποθέσεις διαφθοράς —απάτη, κατάχρηση εμπιστοσύνης και δωροδοκία—, υποστηρίζει πως ενεργεί «για λόγους εθνικού συμφέροντος». Η δίκη του ξεκίνησε τον Μάιο του 2020, αλλά έχει καθυστερήσει λόγω του πολέμου με τη Χαμάς.

Ο πρόεδρος Χέρτζογκ απάντησε ότι θα εξετάσει το αίτημα «με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αρμόδιες γνωμοδοτήσεις», τονίζοντας πως πρόκειται για «μια εξαιρετική υπόθεση με σημαντικές συνέπειες».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου εξήγησε ότι η δίκη διαρκεί ήδη έξι χρόνια και ενδέχεται να συνεχιστεί για πολλά ακόμη. «Η ασφάλεια και η ενότητα του κράτους υπαγορεύουν διαφορετικά», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η χώρα χρειάζεται συνοχή και ότι η συνέχιση της διαδικασίας διχάζει την κοινωνία. «Η άμεση λήξη της δίκης θα συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης και στην εθνική συμφιλίωση», υπογράμμισε.

Την πρόθεση να στηρίξει την απονομή χάριτος, υπό προϋποθέσεις, εξέφρασε ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ, λέγοντας πως θα το κάνει μόνο αν ο Νετανιάχου αποσυρθεί από την πολιτική. Όπως ανέφερε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter): «Τα τελευταία χρόνια, το Ισραήλ έχει συρθεί στο χάος και στα πρόθυρα εμφυλίου. Για να σωθεί η χώρα, θα στηρίξω μια συμφωνία που θα προβλέπει αξιοπρεπή αποχώρηση από την πολιτική και το τέλος της δίκης. Μόνο έτσι μπορούμε να ενωθούμε ξανά και να ξαναχτίσουμε το κράτος μας».

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Νετανιάχου σχετίζονται με πολυτελή δώρα, όπως πούρα και σαμπάνιες, τα οποία φέρεται να έλαβε από επιχειρηματίες του Χόλιγουντ με αντάλλαγμα ευνοϊκές πολιτικές παρεμβάσεις. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ωκεανό ανοησιών». Αν τελικά καταδικαστεί, κινδυνεύει με πολυετή φυλάκιση, την ώρα που η πολιτική σκηνή του Ισραήλ παραμένει βαθιά διχασμένη, με αναλυτές να εκτιμούν ότι η υπόθεση αυτή μπορεί να ανοίξει νέο κύκλο πολιτικής κρίσης στη χώρα.

Πηγές: en.ilsole24ore.com, ΑΠΕ-ΜΠΕ