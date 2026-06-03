Τηλεθέαση (2/6): Ανατροπή στην prime time – Τι νούμερα έκαναν οι σειρές και το «Αλ Τσαντίρι»

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου.
Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 24,6%, ενώ ακολούθησαν το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 19,8% και ο «Άγιος Έρωτας» με 19,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,1%, με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,9% και στην τρίτη ο «Άγιος Έρωτας» με 15,9%.
Βραδινό Πρόγραμμα – Γενικό Κοινό (%)
|Θέση
|Πρόγραμμα
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Να μ’ αγαπάς
|ALPHA
|24,6%
|2
|Αλ Τσαντίρι Νιουζ
|MEGA
|19,8%
|3
|Άγιος Έρωτας
|ALPHA
|19,7%
|4
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|ALPHA
|18,9%
|5
|Grand Hotel
|ANT1
|13,5%
|6
|MasterChef
|STAR
|12,1%
|7
|Σούπερ Ήρωες
|ANT1
|8,2%
|8
|Γιατί ρε πατέρα;
|ANT1
|5,4%
|9
|Από Ήλιο σε Ήλιο
|ΕΡΤ1
|5,1%
|10
|Prime Time
|ΣΚΑΪ
|4%
Βραδινό Πρόγραμμα – Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Πρόγραμμα
|Κανάλι
|Ποσοστό (%)
|1
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|ALPHA
|19,1%
|2
|Αλ Τσαντίρι Νιουζ
|MEGA
|16,9%
|3
|Άγιος Έρωτας
|ALPHA
|15,9%
|4
|MasterChef
|STAR
|13,7%
|5
|Να μ’ αγαπάς
|ALPHA
|13,3%
|6
|Σούπερ Ήρωες
|ANT1
|8,6%
|7
|Grand Hotel
|ANT1
|7,5%
|8
|Γιατί ρε πατέρα;
|ANT1
|5,6%
|9
|Από Ήλιο σε Ήλιο
|ΕΡΤ1
|3,9%
|10
|Prime Time
|ΣΚΑΪ
|2,8%