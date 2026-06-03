Τηλεθέαση (2/6): Ανατροπή στην prime time – Τι νούμερα έκαναν οι σειρές και το «Αλ Τσαντίρι»

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 24,6%, ενώ ακολούθησαν το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 19,8% και ο «Άγιος Έρωτας» με 19,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,1%, με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,9% και στην τρίτη ο «Άγιος Έρωτας» με 15,9%.

Βραδινό Πρόγραμμα – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%) 1 Να μ’ αγαπάς ALPHA 24,6% 2 Αλ Τσαντίρι Νιουζ MEGA 19,8% 3 Άγιος Έρωτας ALPHA 19,7% 4 Μπαμπά σ’ αγαπώ ALPHA 18,9% 5 Grand Hotel ANT1 13,5% 6 MasterChef STAR 12,1% 7 Σούπερ Ήρωες ANT1 8,2% 8 Γιατί ρε πατέρα; ANT1 5,4% 9 Από Ήλιο σε Ήλιο ΕΡΤ1 5,1% 10 Prime Time ΣΚΑΪ 4%

Βραδινό Πρόγραμμα – Δυναμικό Κοινό (%)