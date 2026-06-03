Τηλεθέαση (2/6): Ανατροπή στην prime time – Τι νούμερα έκαναν οι σειρές και το «Αλ Τσαντίρι»

Τα ποσοστά τηλεθέασης για την prime time της Τρίτης 2 Ιουνίου, αναδεικνύουν τους νικητές τόσο στο γενικό όσο και στο δυναμικό κοινό. Κυρίαρχες αναδείχθηκαν εκπομπές των καναλιών ALPHA και MEGA, με το «Να μ' αγαπάς» και το «Μπαμπά σ' αγαπώ» να ξεχωρίζουν στις πρώτες θέσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την πρωτιά στο γενικό κοινό για την τηλεθέαση το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 24,6%.
  • Στο δυναμικό κοινό, στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,1%.
  • Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και ο «Άγιος Έρωτας» κατέλαβαν τις επόμενες θέσεις και στα δύο κοινά, με τη «μάχη» της prime time να συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίστηκε η «μάχη» της prime time για την τηλεθέαση, το βράδυ της Τρίτης 2 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «Να μ’ αγαπάς» με 24,6%, ενώ ακολούθησαν το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με 19,8% και ο «Άγιος Έρωτας» με 19,7%. Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» με 19,1%, με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 16,9% και στην τρίτη ο «Άγιος Έρωτας» με 15,9%.

Βραδινό Πρόγραμμα – Γενικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Να μ’ αγαπάς ALPHA 24,6%
2 Αλ Τσαντίρι Νιουζ MEGA 19,8%
3 Άγιος Έρωτας ALPHA 19,7%
4 Μπαμπά σ’ αγαπώ ALPHA 18,9%
5 Grand Hotel ANT1 13,5%
6 MasterChef STAR 12,1%
7 Σούπερ Ήρωες ANT1 8,2%
8 Γιατί ρε πατέρα; ANT1 5,4%
9 Από Ήλιο σε Ήλιο ΕΡΤ1 5,1%
10 Prime Time ΣΚΑΪ 4%

Βραδινό Πρόγραμμα – Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Πρόγραμμα Κανάλι Ποσοστό (%)
1 Μπαμπά σ’ αγαπώ ALPHA 19,1%
2 Αλ Τσαντίρι Νιουζ MEGA 16,9%
3 Άγιος Έρωτας ALPHA 15,9%
4 MasterChef STAR 13,7%
5 Να μ’ αγαπάς ALPHA 13,3%
6 Σούπερ Ήρωες ANT1 8,6%
7 Grand Hotel ANT1 7,5%
8 Γιατί ρε πατέρα; ANT1 5,6%
9 Από Ήλιο σε Ήλιο ΕΡΤ1 3,9%
10 Prime Time ΣΚΑΪ 2,8%
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