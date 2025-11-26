Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Μελισσάνθη σοκάρει τον Άγγελο με το νέο του μωρού και ο Φωκάς βλέπει τις φωτογραφίες της Ιουλίας με τον Κίμωνα

Δυνατές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι” που έρχονται απόψε στις 22:30 στον Alpha.

Ο Άγγελος διαλύεται με το νέο του μωρού, ενώ η Μελισσάνθη θλίβεται απ’ τις αμφιβολίες της Χλόης. Η Ιουλία μαθαίνει από τον Κυριάκο την αλήθεια για την Αλεξάνδρα, την ίδια στιγμή που ο Φωκάς λαμβάνει έναν ανώνυμο φάκελο.

Η Ασπασία διστάζει να κάνουν τρίτο παιδί με τον Σταύρο λόγω πιθανών επιπλοκών, ενώ ταυτόχρονα, ο Μίμης ανακοινώνει, πως επεκτείνεται και την θέλει πρώτο όνομα στο νέο του μαγαζί.

Η αποχώρηση της Πολυξένης και της Μάρθας σε συνδυασμό με την ανακοίνωση της διάλυσης του θιάσου από το Λάμπρο προκαλεί αναστάτωση. Εντωμεταξύ, η Πελαγία δεν έχει ακόμη νέα από τον Νικήτα και ανησυχεί. Ο Οδυσσέας ζητάει επισήμως το χέρι της Μαγδαληνής από τον Πέτρο και την Άννα.

Δείτε εδώ τα sneak peeks του αποψινού επεισοδίου

Η Μελισσάνθη αποκαλύπτει κάτι που σοκάρει τον Άγγελο:

Ο Σταύρος λέει στον Αχιλλέα για την εγκυμοσύνη της Δέσποινας:

Ο Κίμωνας απειλεί την Ιουλία:

Δείτε εδώ το trailer: