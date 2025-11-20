Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι: Η Μαγδαληνή δέχεται πρόταση γάμου και η Ιουλία μαθαίνει μια σοκαριστική αλήθεια

Ένα απολαυστικό νέο επεισόδιο της σειράς “Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι” έρχεται απόψε στις 22:30 στον Alpha.
Η Μελισσάνθη και ο Απόστολος δέχονται να υιοθετήσουν το μωρό της Χλόης. Η Ιουλία συναντά την Ευγενία, για να λυθεί η παρεξήγηση μεταξύ τους, αλλά καταλήγει να ανακαλύπτει μια τρομακτική αλήθεια για τον Αλεξιάδη.
Η Ασπασία ξεκαθαρίζει στον Σταύρο, πως δεν είναι έγκυος, όμως αυτός επηρεασμένος, της ζητάει να κάνουν ένα ακόμη παιδί. Η Πολυξένη αναρρώνει, ενώ η Πελαγία ανησυχεί για το Νικήτα.
Εντωμεταξύ, ο Στάθης βρίσκει ρόλο για την Πολυξένη στο σινεμά. Όσο η Μάρθα οργανώνει την αποχώρηση τους από το θίασο ο Λάμπρος σκέφτεται τη διάλυση του.
Ο Οδυσσέας αιφνιδιάζει τον Πέτρο και τον Μάρκο προτείνοντας τους να συνεργαστούν.
