Δημήτρης Νατσιός: Η πατρίδα μας έχει χάσει τον προσανατολισμό της

Κριτική στην κυβέρνηση για την ενεργειακή πολιτική άσκησε μιλώντας από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός και απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό έκανε λόγο για αντιφατική πολιτική.

«Δύο χρόνια μετά τις εκλογές, η πατρίδα μας έχει χάσει τον προσανατολισμό της» ,υποστήριξε ο κ. Νατσιός και διερωτήθηκε:

«Εσείς κ. Πρωθυπουργέ δεν ήσασταν αυτός που από το βήμα του ΟΗΕ το 2021 λέγατε ότι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο είναι καύσιμα του περασμένου αιώνα; Και τώρα προτεραιότητά μας είναι η πράσινη ενέργεια; Η μόνη σχέση σας με τη πράσινη ανάπτυξη και ενέργεια όπως αποδείχθηκε είναι πως πηγαίνετε όπου φυσάει ο άνεμος. Πάντα κάνετε ό,τι σας λένε οι άλλοι και πάντα λέτε ό,τι λένε οι άλλοι. Ο Ελληνικός λαός ξέρει ότι όσο και να διαφημίζετε την πατρίδα μας ως κόμβο, εκείνος θα συνεχίσει να πληρώνει πανάκριβη την βενζίνη, το ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο θέρμανσης. Για αυτό και 600.000 συμπολίτες μας έκαναν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης», είπε ο κ. Νατσιός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, και πρόσθεσε: «Και ο τελευταίος σε αυτή τη χώρα καταλαβαίνει ότι οι μεγάλες συμφωνίες που διαφημίζετε δεν βελτιώνουν στο παραμικρό τη ζωή του Έλληνα».

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος της Νίκης αναφέρθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

«Ο Φραπές και ο Χασάπης θα είναι πολιτικά πλημμελήματα ενδεχομένως μπροστά σε αυτά που έρχονται και με τη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με τη δικογραφία για τα σπιτάκια ανακύκλωσης και με τη δικογραφία για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Όχι ότι πάει πίσω και η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς αν ισχύουν οι πληροφορίες για κοινοτικές απάτες αυτή τη φορά δεν μπορείτε να πείτε “όχι” στην Κοβέσι. Θα πείτε “ναι” και θα άρετε τις βουλευτικές ασυλίες των υπουργών σας, των πρώην υπουργών σας, των βουλευτών σας, και των ανώτατων κομματικών παραγόντων σας», είπε ο κ. Νατσιός και κατέληξε:

«Σας ψήφισαν οι πολλοί, αλλά εσείς κυβερνάτε μόνο για τους λίγους. Και όταν το θυμάστε πετάτε κανένα ξεροκόμματο στον Έλληνα μέσα από επιδόματα και έχετε απαίτηση να σας λέει και ευχαριστώ. Αυτή η Ελλάδα της μειωμένης εθνικής αξιοπρέπειας σε λίγο θα είναι παρελθόν. Η μεγάλη πλειοψηφία σύντομα θα σταθεί με αξιοπρέπεια μπροστά σας και με ηρεμία θα σας δείξει το δρόμο της εξόδου».