Πειραιάς: Διπλό «χτύπημα» του Λιμενικού – Εντοπίστηκαν μεθαμφεταμίνη, ηρωίνη και κοκαΐνη

Enikos Newsroom

κοινωνία

λιμενικό

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν στελέχη του γραφείου ασφαλείας του κεντρικού λιμεναρχείου Πειραιά επιβεβαιώνοντας την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα των ειδικών ομάδων

Συγκεκριμένα κατά τις μεσημβρινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) και του Γραφείου Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συνέλαβαν έναν 50χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Μπαγκλαντές, ύστερα από πληροφορίες που οδήγησαν σε στοχευμένη έρευνα στην οικία του.

Με τη συνδρομή της Ειδικής Ομάδας Επιχειρήσεων Πειραιά (Ε.Ο.Ε.Π.) και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • Δεκαπέντε συσκευασίες κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, συνολικού βάρους 16,5 γραμμαρίων, δύο συσκευασίες ηρωίνης, συνολικού βάρους 16 γραμμαρίων,
  • ένα πλαστικό κυτίο με κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη 22,4 γραμμαρίων και το ποσό των 1.630 ευρώ. Επίσης ένα κινητό τηλέφωνο και πλήθος υλικών συσκευασίας.

Διπλό «χτύπημα» του Λιμενικού στον Πειραιά - Συνελήφθησαν δύο άτομα - Εντοπίστηκαν μεθαμφεταμίνη, ηρωίνη και κοκαΐνη

Οι ουσίες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ενώ το χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Λίγες ώρες αργότερα, στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά συνέλαβαν έναν 29χρονο αλλοδαπό, υπήκοο Αλβανίας, στον κεντρικό επιβατικό λιμένα.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου εντός επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου και με τη βοήθεια αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών βρέθηκαν στην κατοχή του δύο νάιλον συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού μικτού βάρους 40,6 γραμμαρίων.

Οι ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε ότι σε βάρος του 29χρονου εκκρεμούσε διωκτικό μέτρο από την Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου.

Και οι δύο υποθέσεις διερευνώνται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, με τις αρχές να υπογραμμίζουν ότι οι συνεχείς επιχειρήσεις και η αξιοποίηση εξειδικευμένων μέσων αποτελούν βασικό παράγοντα στην αποδόμηση μικρών και μεγάλων κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

Από σήμερα στο Gov.gr Wallet η ψηφιακή εικόνα ιδιόκτητου ακινήτου – Όλες οι λεπτομέρειες

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής

Τεστ προσωπικότητας: Το καλάθι για πικνίκ που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν ζείτε το όνειρό σας
περισσότερα
15:35 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Νέος Κόσμος: Στη φυλακή ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο – «Δεν σκότωσα κανέναν»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρο...
15:31 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 και στη Θεσπρωτία

Μήνυμα και στη Θεσπρωτία εστάλη πριν από λίγο μέσω του 112, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τ...
15:24 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα

Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Δυτική Ελλάδα. «Ενεργοποίη...
15:10 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 και για τα Τζουμέρκα – «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λόγω της κακοκαιρίας και στα Τζουμέρκα. «Ενεργοποίηση. Λόγω έντονων...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα