Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανδρέας Στρατάκης: «Πάτε να μου τινάξετε το σπίτι στον αέρα» – Τι είπε για ΠΑΣΟΚ, Βορίδη και Ξυλούρη

Στην έναρξη της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Ανδρέας Στρατάκης, γνωστός και ως «χασάπης», επιβεβαίωσε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του ήταν ΠΑΣΟΚ.

Ο μάρτυρας, ο οποίος το 2019 υπήρξε υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία ερωτήθηκε από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη αν υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ.

Η απάντησή του προκάλεσε πανδαιμόνιο στη συνεδρίαση: “Ναι κύριε Λαζαρίδη. Ήμουν μέλος του ΠΑΣΟΚ. Ήμουν με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Να μην κρυβόμαστε. Εγώ και η οικογένειά μου από τότε που γεννηθήκαμε ψηφίζαμε ΠΑΣΟΚ. Πέθανε ο Ανδρέας, πέθανε και το ΠΑΣΟΚ για εμάς” είπε.

“Και μετά πώς κατεβήκατε με τη Νέα Δημοκρατία;” ρώτησε ο κ. Λαζαρίδης. “Ναι το 2019 κατέβηκα με τη Νέα Δημοκρατία. Ζούσαμε μια απερίγραπτη κατάσταση ο αγροτικός κόσμος με την τότε κυβέρνηση. Αποφάσισα να στηρίξω τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Πλέον δεν είμαι τίποτα. Είμαι πολιτικά άστεγος”.

H αναφορά του κ. Στρατάκη προκάλεσε πολλά σχόλια και γέλια στην επιτροπή προκαλώντας την παρέμβαση του προέδρου της εξεταστικής, Ανδρέα Νικολακόπουλου, ο οποίος είπε ότι δεν είναι αξιοπρεπής συμπεριφορά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη ο κ. Στρατάκης αναφέρθηκε στην περίοδο που διετέλεσε ειδικός σύμβουλος του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, λέγοντας ότι δεν γνωρίζονταν πριν αναλάβει καθήκοντα συμβούλου.

«Είμαστε φίλοι με τον Ξυλούρη»

Για τη σχέση του με τον Γιώργο Ξυλούρη, είπε ότι «είμαστε φίλοι» και ότι «δεν θα έλεγα ότι είναι πλούσιος, αγωνίζεται καθημερινά να ζήσει την οικογένειά του».

Για τις επιδοτήσεις που λαμβάνει είπε ότι καλλιεργεί 65 στρέμματα ελιάς και μαζί με τα ζώα του – επιδοτείται για 60 ζώα – λάμβανε το 2015, 11.000 ευρώ και από το 2015 με την καρατόμηση από τις δενδρώδεις καλλιέργειες πήρε πέρυσι βασική ενίσχυση 3.000 ευρώ. Η σύζυγός του έλαβε 3.150 ευρώ για 65-75 ζώα, ο γιος του 850 ευρώ και οι μεγαλύτεροι κατ’εκτίμηση 4.500-5.000 ευρώ. Είπε ότι έχει ελεγχθεί πολλές φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν είχε ποτέ πρόβλημα.

Σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΚΚΕ Διαμάντως Μανωλάκου για το πώς εκτιμάει την άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή, είπε πως κι ο ίδιος το πληροφορήθηκε σήμερα και πως όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του βρήκε το τηλέφωνό του κλειστό.

«20.000-21.000 ευρώ είναι τα εισοδήματά μας» είπε ο κ. Στρατάκης, ενώ όπως είπε απαντώντας σε ερώτηση για τα εισοδήματά του, η σύζυγός του εργάζεται ως ξενοδοχοϋπάλληλος για να βελτιώσουν το εισόδημά τους κι ο ίδιος ασχολείται με όλα τα άλλα.

Στρατάκης σε Αποστολάκη: Με κατηγορείτε κάθε μέρα. Θα μου τινάξετε το σπίτι στον αέρα – Δεν είστε κατηγορούμενος

Έντονο διάλογο με τον μάρτυρα Ανδρέα Στρατάκη είχε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη καθώς επέμενε να τον ρωτά για υποθέσεις του Γ. Ξυλούρη. “Εγώ θέλω να μου πείτε γιατί με κατηγορείτε εμένα . Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες κάθε μέρα για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Πάτε να τινάξετε το σπίτι μου στον αέρα. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για τον Ξυλούρη” είπε ο κ. Στρατάκης.

“Κατηγορούμενος δεν είστε. Το αν θα είστε εσείς ή όποιος άλλος το αποφασίζουν οι εισαγγελείς. Εδώ έχετε έρθει ως μάρτυρας. Δεν είστε κατηγορούμενος” είπε η κα Αποστολάκη .

Λίγη ώρα αργότερα οι δυο τους είχαν μια ακόμα έντονη αντιπαράθεση όταν ο κ. Στρατάκης είπε ότι είχαν γνωριστεί την περίοδο που ήταν υφυπουργός. “Τι λέτε; Είχαμε γνωριστεί; Είχε πεθάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου τότε”. “Ήταν ο Γιώργος. Με ό,τι λέγεται Παπανδρέου ήμουν. Να το ξεκαθαρίσω. Θεσμικά σας είχα γνωρίσει. Σας είχα γνωρίσει πολιτικά και κομματικά. Εσείς υφυπουργός, εγώ συνεταιριστής”.

Ο έντονος διάλογος δεν τελείωσε εκεί. Η κυρία Αποστολάκη επέμεινε να ρωτά τον κ. Στρατάκη για τον κ. Ξυλούρη ερωτώντας τον πως του φαίνεται πως ο φίλος του Ξυλούρης δώρισε στον τότε υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη το γλυπτό που βρίσκεται στην είσοδο του ΥΠ.ΕΣ. “Μα τι είναι αυτά που λέτε; Απορώ πως το λέτε εσείς. Δεν διαβάσατε ότι ήταν άλλοι Ξυλούρηδες; Κάτι επιχειρηματίες από την Αθήνα, άσχετοι με τον Γιώργη τον Ξυλούρη ήταν οι άνθρωποι”.

Ένταση με Μπάρκα

Στη συνέχεια κ. Κόκκαλης ζήτησε τη γνώμη του στο αν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αν είχε ακούσει για άτομα που έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις. «Για μένα έχουν γράψει και έχουν πει χιλιάδες πράγματα», ήταν η απάντηση του κ. Στρατάκη, την οποία οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εξέλαβαν ως υπεκφυγή.

«Πείτε μου που εμπλέκομαι στη δικογραφία κ. Μπάρκα», συμπλήρωσε ο ίδιος, με τους τόνους στην συνεδρίαση να ανεβαίνουν κατακόρυφα.

«Νομίζετε ότι τα σπίτια μας είναι μπες – βγες. Μας έχετε διαλύσει τις οικογένειές μας», συνέχισε ο Κρητικός παραγωγός με τον κ. Μπάρκα να ζητά να ανακαλέσει. «Να το πάρει πίσω κ. Πρόεδρε».

«Όταν βγαίνεις στα πάνελ… Δεν το αναιρώ! Όταν λες ο Χασάπης, ο Χασάπης, ο εγκληματίας», απάντησε ο κ. Στρατάκης. Ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής διέκοψε τον καβγά. «Όλα εκτός διαδικασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νικολακόπουλος.

«Ο Στρατάκης δεν εμπλέκεται στη δικογραφία. Πείτε το να ελευθερωθεί το σπίτι μου»

Σε ερώτηση του εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ για τον ισχυρισμό ότι η αύξηση των ζώων δεν ωφέλησε αυτούς που έδειχναν παραπάνω ζώα – κάτι που είπε και ο Στ. Τζεδάκης την προηγούμενη ημέρα – ο κ. Στρατάκης τόνισε ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το εύρος της αύξησης του ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη.

Στη συνέχεια ο Ανδρέας Στρατάκης κάλεσε τον κ. Ζεϊμπέκ να πει ότι “ο Στρατάκης δεν εμπλέκεται στη δικογραφία. Πείτε το να ελευθερωθεί το σπίτι μου. Λένε… ο χασάπης κι ο χασάπης. Θα με πεθάνετε! Δεν αντέχω άλλο την αδικία στο σπίτι μου και το όνομά μου”.

Τόνισε μάλιστα ότι η αναφορά του ονόματός του στην “αρνητική πλευρά αυτής της ιστορίας”, τού έχει δημιουργήσει «τρομερή ψυχολογική πίεση, ακόμα και οικονομική ζημιά». Κάλεσε μάλιστα βουλευτές της αντιπολίτευσης να του πουν, «πού κατηγορούμαι στη δικογραφία. Ό,τι στοιχεία έχετε να τα πείτε. Δεν αντέχω άλλο τις κατηγορίες, κάθε μέρα, για να γίνεται πολιτική αντιπαράθεση. Το σπίτι μου να αφήσετε ήσυχο» ζήτησε ο κ. Στρατάκης, ο οποίος, σε ερώτηση του προέδρου της επιτροπής, εάν έχει κάποιο ψευδώνυμο, είπε ότι έχει κρεοπωλείο και ότι οι φίλοι του τον αποκαλούν Ανδρέα. «Τώρα, το “χασάπης”.. πώς μου το κόλλησαν; Είναι πιασάρικο, τηλεοπτικό, δημοσιογραφικό, εμπορικό.. Το λένε. Εντάξει. Αλλά στον τόπο μου, Ανδρέα με γνωρίζει όλος ο κόσμος».

Πηγές ΝΔ: «Από τις εντυπώσεις στα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης: αποχώρησαν -με σόου- με αφορμή την άρνηση κατάθεσης του Ξυλούρη, αναδίπλωση για τον «πράσινο» Στρατάκη»

«Οι σημερινές συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής ανέδειξαν μια σταθερή αντίφαση στη στάση της αντιπολίτευσης. Εκεί όπου επί εβδομάδες επιχειρούσε να χτίσει εντυπώσεις γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα, τελικά βρίσκεται η ίδια να ανασκευάζει όσα κατήγγειλε, καθώς η πραγματικότητα δεν στηρίζει τα σενάρια που προέβαλε» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και σημειώνουν: «Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η υπόθεση Ξυλούρη. Η άρνησή του να καταθέσει οδήγησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε αποχωρήσεις που προφανώς εξυπηρετούν περισσότερο τα δελτία των 8, ενώ η πλειοψηφία πρότεινε να ακολουθηθεί η μόνη απολύτως θεσμική διαδικασία: η παραπομπή στον εισαγγελέα, αρμόδιο για να κρίνει εάν συντρέχει απείθεια».

Προσθέτουν δε ότι «η ίδια τακτική επαναλήφθηκε με τον μάρτυρα Ανδρέα Στρατάκη. Πρόκειται για άνθρωπο με μακρά κομματική πορεία στο ΠΑΣΟΚ, όπως ο ίδιος κατέθεσε ευθέως («ψηφίζαμε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου»). Για μήνες, η αντιπολίτευση τον είχε αναδείξει σε κεντρική φιγούρα υποτιθέμενων ”εγκληματικών δικτύων”, υιοθετώντας χαρακτηρισμούς τηλεοπτικών πάνελ. Όμως στην επιτροπή, αναγκάστηκαν να αποστασιοποιηθούν».

«Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι ”δεν είναι κατηγορούμενος για κάτι”. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι ”δεν τον έχει κατηγορήσει ποτέ”. Το ΚΚΕ επισήμανε ότι δεν υπάρχει κανένα επιβαρυντικό στοιχείο. Η Νέα Αριστερά παραδέχθηκε ότι ”στη δικογραφία δεν υπάρχει καμία αναφορά στο όνομά του»”» παρατηρούν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές: «Η Νέα Δημοκρατία δεν υιοθέτησε ποτέ τον κ. Στρατάκη ούτε έλαβε θέση υπέρ οποιουδήποτε μάρτυρα. Αντιθέτως, επισημαίνει ότι η αντιπολίτευση, η οποία τον παρουσίαζε μέχρι χθες ως υποτιθέμενο ”κεντρικό πρόσωπο»” βρίσκεται σήμερα να αποδομεί μόνη της το αφήγημά της. Η αντιπολίτευση είναι εκείνη που επιλέγει διαδοχικά την οδό των εντυπώσεων: πρώτα με προσχηματικές αποχωρήσεις λόγω Ξυλούρη, και τώρα με την αναίρεση όσων η ίδια υποστήριζε για τον Στρατάκη, έναν άνθρωπο με ξεκάθαρο πολιτικό παρελθόν στο ΠΑΣΟΚ, κατά δήλωση του ίδιου».

«Η Εξεταστική Επιτροπή οφείλει να συνεχίσει το έργο της με θεσμικό τρόπο και όχι με όρους τηλεοπτικών πάνελ. Όσο η αντιπολίτευση επιλέγει να λειτουργεί στη βάση εντυπώσεων και όχι δεδομένων, τόσο τα γεγονότα θα την διαψεύδουν» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρέας Στρατάκης δεν είδε, δεν ήξερε, δεν άκουσε

«Μετά την άρνηση κατάθεσης του Γιώργου Ξυλούρη, ένας ακόμη μάρτυρας, ο Ανδρέας Στρατάκης, με κομβικό ρόλο στον αγροτοσυνδικαλισμό και υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ, ακολουθεί το δόγμα “δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα».

Αυτό ανέφεραν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Ανδρέα Στρατάκη.

Όπως υποστήριξαν, «κατά την κατάθεση του κ. Στρατάκη, αγροτοσυνδικαλιστή, αντιπροέδρου της Κοινοπραξίας Συνεταιριστικών Οργανώσεων Σουλτανίνας (ΚΣΟΣ) και υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ το 2019, αναδείχθηκαν κρίσιμες πτυχές, καθώς αναφέρθηκε στην πολυετή εμπλοκή του στο συνεταιριστικό κίνημα, τονίζοντας ότι επιδίωξε με τη λειτουργία του, τη θεσμική εκπροσώπηση μέσα από τις θέσεις που κατείχε».

«Ερωτηθείς, αν με βάση τις νόμιμες επισυνδέσεις ο φίλος του Γ. Ξυλούρης λειτουργούσε με θεσμικό τρόπο, αρνήθηκε να το σχολιάσει», σημείωσαν οι ίδιες πηγές και πρόσθεσαν:

«Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι απαντήσεις του για τη σχέση του με τον πρώην υπουργό κ. Βορίδη. Όπως ο ίδιος κατέθεσε, δεν τον γνώριζε, όμως μετά το 2019 που ανέλαβε σύμβουλός του, έγιναν φίλοι και μετέπειτα κουμπάροι, άρα πολύ φίλοι! Σε ό,τι αφορά τη στενή του σχέση με τον κ. Ξυλούρη, πρόεδρο της ΚΣΟΣ, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δεν γνωρίζει αν οι ενέργειές του ήταν θεσμικές ή μη, ούτε και αν συνδέονται με παράνομες πρακτικές, παρά τα όσα έχουν καταγραφεί στις νόμιμες επισυνδέσεις».

«Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις και τις δηλώσεις βοσκοτόπων σε Χίο και Πάρο, που έγιναν από το ΚΥΔ Γαλακτοκομική του κ. Ξυλούρη, και στις οποίες συγγενείς του κ. Ξυλούρη δηλώνουν ιδιοκτησίες ή μισθωτήρια με πλαστά δικαιολογητικά, ο κ. Στρατάκης δήλωσε άγνοια, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει ποιος παρείχε τις σχετικές πληροφορίες στα ΚΥΔ. Κατέθεσε δε, ότι δεν είχε αντιληφθεί να μεταβαίνει ο κ. Ξυλούρης στα συγκεκριμένα νησιά. Παρόμοια στάση κράτησε και για την “τρύπα” των περίπου 2 εκατ. ευρώ στην ΚΣΟΣ, στην οποία ο ίδιος είναι αντιπρόεδρος και ο Γ. Ξυλούρης πρόεδρος, η οποία “τρύπα” οδήγησε τους ελεγκτές στο να μην μπορούν να διατυπώσουν ελεγκτική γνώμη», επεσήμαναν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Όπως ανέφεραν, «στο πλαίσιο της διαδικασίας τέθηκαν καίρια ερωτήματα για τον ρόλο των συνεργασιών του μάρτυρα με τον κ. Ξυλούρη, την πρόσβασή του κ. Ξυλούρη σε κυβερνητικά κέντρα αποφάσεων, τον μηχανισμό δήλωσης βοσκοτόπων σε νησιά μακριά από τον τόπο κατοικίας των παραγωγών, για τα οποία ο μάρτυρας και στενός φίλος του κ. Ξυλούρη δήλωσε παντελή άγνοια».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Aποκαλυπτικός ήταν ο Ανδρέας Στρατάκης»

«Aποκαλυπτικός ήταν ο Ανδρέας Στρατάκης, εξεταζόμενος από τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις οποίες «Παραδέχθηκε ότι μετά το 2017 και σε απροσδιόριστο ακριβή χρόνο, κέρδισε διάφορα ποσά σε τυχερά παιχνίδια, ενώ όταν ρωτήθηκε αν αυτό ελέγχθηκε ποτέ από τις αρμόδιες αρχές, απάντησε αρνητικά, λέγοντας μόνο ότι «αυτά φορολογούνται». Ο μάρτυρας δέχθηκε ότι κέρδισε χρήματα από λαχεία τρεις ή και περισσότερες φορές, ενώ όταν έγινε η υπόμνηση ότι αυτός είναι τρόπος να καλυφθούν χρήματα από παράνομο πλουτισμό, ο μάρτυρας δεν απάντησε» αναφέρουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο μάρτυρας «Καταθέτοντας για το «τρίγωνο» της σχέσης του με τον κ Βορίδη που είναι και κουμπάρος του, ο ίδιος σύμβουλός του στην περίοδο 2019-2020, υποψήφιος της ΝΔ στις εκλογές του 2019 και παράλληλα μέλος του ΔΣ του ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ από το 2014 μέχρι το 2019, ενώ επίσης μέλος του ΚΥΔ Γαλακτοκομικής ΚΟΦΙΝΑ ΙΚΕ, στο οποίο ήταν ιδρυτικό μέλος, ο δε Ξυλούρης διαχειριστής, στο οποίο φέρεται ότι σύμφωνα με καταγγελία δόθηκαν 2,5 εκατ ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις, απάντησε ότι για αυτά τα ζητήματα ο ίδιος δεν γνωρίζει λεπτομέρειες, αλλά ότι απευθύνθηκε σε δικηγόρο.

Κατέθεσε, επίσης, ότι δηλώνει «πολιτικά άστεγος» διότι οι βουλευτές της ΝΔ δεν τον στήριξαν και στα διάφορα πάνελ μιλούν υποτιμητικά για τον ίδιο» καταλήγουν οι πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Εξεταστική παρωδία, με τον κουμπάρο του Βορίδη να παριστάνει το «θύμα» και να στοχοποιεί βουλευτές

«Ο Ανδρέας Στρατάκης, ο περιβόητος “Χασάπης”, που κατά δήλωσή του “βοήθησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κερδίσει τις εκλογές του 2019” (όντας και ο ίδιος υποψήφιος με τη ΝΔ) και είναι κουμπάρος του Μ. Βορίδη, εμφανίστηκε στην Εξεταστική Επιτροπή -σε αντίθεση με τον “φίλο” του, Γ. Ξυλούρη- για να προσποιηθεί ότι νιώθει “θύμα” και στοχοποιημένος από την αντιπολίτευση».

Αυτό υποστήριξαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την κατάθεση του Ανδρέα Στρατάκη, (γνωστού ως Χασάπη) στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, «ο κ. Στρατάκης δεν δίστασε, μέσα στην αίθουσα της Βουλής, να επιτεθεί με ακραίους χαρακτηρισμούς στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστα Μπάρκα, αντί ο ίδιος να απολογηθεί».

«Παριστάνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά την πολυετή παρουσία του στον χώρο των αγροτικών συνεταιρισμών και τους θεσμικούς ρόλους που κατά καιρούς έχει αναλάβει», ανέφεραν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσαν:

«Παρά τις “θυσίες” και τους “αγώνες” που έχει δώσει “για το συνεταιριστικό κίνημα”, παρά το ότι ο Μ. Βορίδης, που “δεν τον γνώριζε πριν από το 2019”, εκτίμησε την παραπάνω εμπειρία και τον διόρισε από 1-11-2019 έως και 12-1-2021 άμισθο σύμβουλό του στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δεν γνωρίζει τίποτα για το “γαλάζιο” σκάνδαλο, ο άνθρωπος που, σε μια προφανή κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων, έχει διατελέσει πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού, εκπρόσωπος ΚΥΔ, σύμβουλος του Μ. Βορίδη στο αρμόδιο υπουργείο.

Ούτε έχει διάθεση να σχολιάσει τις ανατριχιαστικές συνομιλίες του “φίλου του”, του “Φραπέ”, οι οποίες καταδεικνύουν διασυνδέσεις με κορυφαίους υπουργούς αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Ίσως να έχει ξεχάσει ακόμα και το περιβόητο βίντεο στο οποίο οι δύο “φίλοι” εμφανίζονται να γλεντούν με τον Κυρ. Μητσοτάκη και τον Λευτέρη Αυγενάκη σε κομματική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν μας έκανε την τιμή να σχολιάσει την υπέρμετρη αύξηση του (εικονικού) ζωικού κεφαλαίου στην Κρήτη, ούτε είχε υποπέσει στην αντίληψή του κάποια παρατυπία σε αιτήσεις ΟΣΔΕ οι οποίες υποβλήθηκαν στο ΚΥΔ “Γαλακτοκομική Συνεργατική ΙΚΕ Κόφινα”».

«Αναμένουμε από τον ανήξερο για όλα, κ. Στρατάκη, να ζητήσει από τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής να απολογηθούν που τον ταλαιπώρησαν καλώντας τον να καταθέσει ως μάρτυρας», κατέληξαν οι ίδιοι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ.