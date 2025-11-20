Εκρηκτικό το κλίμα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα για βίαιη προσαγωγή του “Φραπέ” – Αποχώρησε η αντιπολίτευση καταγγέλλοντας τη διαδικασία

Νέο κύκλο έντασης πυροδότησε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «Φραπέ», να προσέλθει για κατάθεση, επικαλούμενος, μέσω υπομνήματος που κατέθεσε, το δικαίωμα της σιωπής. Αυτή την ώρα καταθέτει ο Ανδρέας Στρατάκης («Χασάπης»).

Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε να σταλεί η υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να αποφανθεί εάν ο μάρτυρας έχει το δικαίωμα της σιωπής όπως ο ίδιος υποστηρίζει ή αν έχει τέλεσει το αδίκημα της απείθειας και πρέπει να διαταχθεί η βίαιη προσαγωγή του από την εξεταστική, ενώ από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν την άμεση βίαιη προσαγωγή του στην Επιτροπή, χωρίς την παρέμβαση του εισαγγελέα

Το προεδρείο αποφάσισε να μην θέσει σε ψηφοφορία το αίτημα για άμεση και βίαιη κλήτευση του, με αποτέλεσμα να ανέβουν οι τόνοι, καθώς το μοναδικό αίτημα που τέθηκε σε ψηφοφορία ήταν της ΝΔ.

Έτσι, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας από την ψηφοφορία σχετικά με τη μη προσέλευση του μάρτυρα, καταγγέλλοντας τη διαδικασία και κάνοντας λόγο για «παράβαση καθήκοντος» και «κατάχρηση εξουσίας». Τελικά, υπερψηφίστηκε από τους βουλευτές της πλειοψηφίας η πρόταση για διαβίβαση του υπομνήματος στα χέρια του Εισαγγελέα προκειμένου να εξεταστεί η βασιμότητα των αιτιάσεων του, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας, καταψήφισε την πρόταση και αποχώρησε στη συνέχεια.

Μετά την αποχώρηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης δήλωσε: «Τα κόμματα της αντιπολίτευσης διολισθαίνουν όλο και περισσότερο μέρα με τη μέρα. Τέτοιου είδους σόου, που διεκδικούν Όσκαρ, δεν έχουν θέση ούτε στην Εξεταστική, ούτε στη Δημοκρατία. Τα κόμματα αυτά δεν επιθυμούν να δούμε τι έχει συμβεί διαχρονικά σε αυτό τον οργανισμό. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να επιτύχουν τους εκλογικούς τους στόχους».

Σε δήλωσή της, μετά την αποχώρηση των βουλευτών της αντιπολίτευσης από την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη είπε ότι «η σημερινή μεθόδευση αποσκοπεί στο να μην απαντήσει ο κύριος Ξυλούρης, ποιες πλάτες του επέτρεπαν την παραβατική του δραστηριότητα, αλλά και να μην μας μιλήσει για τις προνομιακές του σχέσεις με τον πρωθυπουργό, τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη».

«Σήμερα έπεσαν οι μάσκες της πολιτικής υποκρισίας και των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφού πρώτα εμπόδισαν τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ευτελίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σήμερα ο “Φραπές”, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για να μείνουν κλειστά τα στόματα», ανέφερε επίσης το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του με αφορμή το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίζει τα ρέστα της επιτρέποντας στον εισηγητή της να τραμπουκίζει έντιμους ανθρώπους στην εξεταστική επιτροπή και κρατώντας στο απυρόβλητο τους πρωταγωνιστές της “γαλάζιας” εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως χθες διατυμπάνιζαν ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, σήμερα μεθοδεύουν ένα ακόμη σκέλος της συγκάλυψης. Ο θεσμικός τους κατήφορος δεν έχει τέλος. Ο Πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος», συμπληρώνει το ΠΑΣΟΚ.

Σε άλλη ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητεί την άμεση ενεργοποίηση όλων των νόμιμων διαδικασιών για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση του Γ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης προσαγωγής, όπως προβλέπει ο Kώδικας Ποινικής Δικονομίας για μάρτυρες που αρνούνται να καταθέσουν.

«Προσβολή και απαξίωση της Βουλής και παραβίαση του Νόμου με επίσημη κυβερνητική κάλυψη. Δεν μπορεί να ασκούνται δικαιώματα με email. Είναι αδύνατη η άρνηση της εμφάνισης, ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Ναι στη βίαιη προσαγωγή σήμερα», δήλωσε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Εξεταστική Επιτροπή, Βασίλης Κόκκαλης, στο περιστύλιο της Βουλής. Παράλληλα, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής εξέδωσαν δήλωση στην οποία αναφέρουν:

«Η προκλητική άρνηση του Γιώργου Ξυλούρη, διαχρονικού κομματάρχη της ΝΔ στην Άνω Μεσαρά, να μην εμφανιστεί ως μάρτυρας, όπως οφείλει, στην Εξεταστική Επιτροπή, συνιστά παράνομη πράξη καθώς παραβιάζει τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο κ. Ξυλούρης έχει υποχρέωση να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή και δεν μπορεί να επικαλείται το δικαίωμα στη σιωπή καθώς δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Δεν μπορεί να εμπαίζει τα μέλη της Επιτροπής και να ευτελίζει το κοινοβούλιο με νομικίστικα τερτίπια προκειμένου να προστατεύσει τους πολιτικούς του προστάτες.

Ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητάμε τη βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, όπως προβλέπει ο νόμος. Θεωρούμε υποκριτική και απαράδεκτη τη στάση της ΝΔ που ζητάει την «διαβίβαση της υπόθεσης στον Εισαγγελέα» για να παίξει κι άλλες καθυστερήσεις. Ζητάμε τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής για το κατά πόσο έχει δικαίωμα ο μάρτυρας να μην παραστεί στη συνεδρίαση.

Η πλειοψηφία της Επιτροπής βολεύεται πίσω από την άρνηση του Γ. Ξυλούρη να καταθέσει. Δεν θέλει να ακουστούν σε απευθείας μετάδοση οι απαντήσεις ενός εκ των πρωταγωνιστών του «γαλάζιου» κυκλώματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενός ανθρώπου που γνωρίζει με λεπτομέρειες τη λειτουργία και τη δράση του «επιτελικού» παρακράτους που λυμαίνεται παράνομα τις επιδοτήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων της χώρας».

«Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, αρνούνται να νομιμοποιήσουν την παράβαση καθήκοντος και την κατάχρηση εξουσίας από το προεδρείο και την πλειοψηφία της Επιτροπής και την επιχειρούμενη συγκάλυψη» αναφέρουν πηγές της Κουμουνδούρου και σημειώνουν: «Αποχώρησαν από την εξευτελιστική για το κοινοβούλιο διαδικασία μέσω της οποίας επιχειρείται να “ξεπλυθεί” το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρωτοβουλία που υιοθέτησαν και οι βουλευτές των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης» προσθέτουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Για πολιτικό και ποινικό πραξικόπημα έκανε λόγο σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος των ανεξαρτήτων βουλευτών στην εξεταστική επιτροπή, Αλέξανδρος Αυλωνίτης με αφορμή «την κοινή πρόταση πρόεδρου (της επιτροπής) και εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας να σταλεί το υπόμνημα του κυρίου Ξυλούρη στον εισαγγελέα». Όπως είπε ο κ. Αυλωνίτης, με την απόφαση αυτή «η υπόθεση οδηγείται στις καλένδες. Και μόνο το γεγονός ότι ο εισαγγελέας θα πρέπει να μελετήσει την δικογραφία, να συντάξει πρόταση να το πάει στο δικαστικό συμβούλιο και οι δικαστές που συμμετέχουν στο δικαστικό συμβούλιο να πάρουνε απόφαση, αντιλαμβάνεστε ότι η υπόθεση πάει στις καλένδες και ο κύριος Ξυλούρης μέχρι τότε και την ιδιότητα του κατηγορουμένου θα πάρει και την ιδιότητα του υπόπτου».

Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο βουλευτή-μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας «ήταν μια θαυμάσια ευκαιρία να εξεταστεί ο κύριος Ξυλούρης σήμερα, [. . .] ενώπιον του ελληνικού λαού». «Θα έδινε, πραγματικά, την εικόνα, τί εγκλήματα, τί σωρεία εγκλημάτων έχουν επισυμβεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ» παρατήρησε ο κ. Αυλωνίτης.

To υπόμνημα Ξυλούρη

Η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη ήταν προγραμματισμένη για τις 9 το πρωί, όμως ο «Φραπές» έστειλε υπόμνημα στην Επιτροπή, γνωστοποιώντας ότι αρνείται να καταθέσει ενώπιον των μελών της.

«Έχω κληθεί με την υπ’ αριθμ. 75/11-11-2025 κλήση και σύμφωνα με τα αρ. 144 επ. του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων και του άρ. 213 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ως μάρτυρας ενώπιον της αρμόδιας Εξεταστικής Επιτροπής «Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού πληρωμών και ελέγχου κοινοτικών ενισχύσεων προσανατολισμού και εγγυήσεων(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με γνώμονα την ανάδειξη τυχών ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας».

Τον τελευταίο καιρό, όμως, έχουν διαρρεύσει στα ΜΜΕ πλήθος εγγράφων, τα οποία με αναφέρουν ως κατηγορούμενο ή ύποπτο για σωρεία αδικημάτων σχετικά με το υπό εξέταση θέμα, χωρίς να έχω πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και φερόμενα ως στοιχεία. Παράλληλα έχει διαρρεύσει στα μ.μ.ε. σχετικό πόρισμα της «Αρχής Κατά Της Νομιμοποίησης Εσόδων Από Εγκληματικές Δραστηριότητες», στο οποίο επίσης, αν και κατέθεσα σχετικό αίτημα, δεν έχω ακόμα πρόσβαση.

Το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, το οποίο αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, που του εξασφαλίζει το άρ. 6 της ΕΣΔΑ και συνδέεται με το δικαίωμά του από το άρ. 223 παρ. 4 ΚΠΔ, να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη, προβλέπεται πλέον ρητά από το άρ. 104 παρ. 1 του νέου ΚΠΔ, ενώ με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος του, η δε παραβίαση της απαγόρευσης αυτής επισύρει, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νέου Κ ΠΔ (v. 4620/2019), την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

Επίσης το άρ. 244 παρ. 3 ΚΠΔ ορίζει ότι «η προηγούμενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε με όρκο απαγορεύεται να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας. Τυχόν παραμονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη».

Προς την ίδια κατεύθυνση έχει παγιωθεί από πολύ παλιά η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (βλ. την πιλοτική απόφαση Funke κ. Γαλλίας της 25.02.1993, καθώς και Murray κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 08.02.1996, και ιδίως τις J.B. K. Ελβετίας της 03.05.2001, Becles K. Ηνωμένου Βασιλείου της 08.10.2002, Kansal K. Ηνωμένου Βασιλείου της 27.04.2004. βλ. ακόμη Αllan κ. Ηνωμένου Βασιλείου της 05. I I .2002, Weh κ. Αυστρίας της 08.04.2004».

Και ο κ. Ξυλούρης καταλήγει στο υπόμνημά του: «Σύμφωνα με τα παραπάνω, η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον της Επιτροπής Υμών, η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του κατ’ άρθρο 6 της ΕΣΔΑ δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης σύμφωνα με την προπαρατιθέμενη νομολογία του ΕΔΔΑ, αφού, εφόσον παραστώ, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας (: καθήκον μαρτυρίας και αληθείας) σε ερωτήσεις των μελών της παραπάνω Επιτροπής, εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου. Για τους λόγους αυτούς δηλώνω ότι δεν θα παραστώ κατά τη σχετική διαδικασία, κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπόμενων δικαιωμάτων μου».

Η στάση των κομμάτων

«Η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις συνέπειες του νόμου» δήλωσε, εκ μέρους των βουλευτών της ΝΔ, που μετέχουν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισηγητής του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης. Σημείωσε μάλιστα ότι «η Νέα Δημοκρατία θα διαβιβάσει άμεσα την υπόθεση στον Εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τα περαιτέρω».

Όπως είπε ο κ. Λαζαρίδης, «η μη εμφάνισή του στην Επιτροπή δημιουργεί αντικειμενικά ένα κενό στην εξέταση της υπόθεσης, ωστόσο η Δικαιοσύνη είναι ο αρμόδιος θεσμός για να αξιολογήσει πλήρως τα διαθέσιμα στοιχεία». «Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται θεσμικά και με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες, ανεξάρτητα από την επιλογή οποιουδήποτε προσώπου να μην παρουσιαστεί», πρόσθεσε ο κ. Λαζαρίδης.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, πρότεινε την βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, τονίζοντας ότι «είναι κομβικό πρόσωπο στο σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ ενώ δεν έχει το δικαίωμα της σιωπής καθώς δεν έχει καταστεί ούτε ύποπτος ούτε κατηγορούμενος και άρα δεν έχει νομικό έρισμα».

Παράλληλα, επικαλούμενη αποσπάσματα από τις επισυνδέσεις, με τις οποίες εμφανίζεται ο κ. Ξυλούρης να εκτοξεύει απειλές εναντίον προσώπων, επεσήμανε ότι θα πρέπει άμεσα να κληθεί και να καταθέσει με αυτοπρόσωπη παρουσία για να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν την εμπλοκή του στο γαλάζιο αυτό σκάνδαλο και για τις προνομιακές σχέσεις που είχε με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Υπέρ της βίαιης προσαγωγής του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική τάχθηκε και ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης, υπογραμμίζοντας ότι με το υπόμνημα που κατέθεσε δεν αποδεικνύει ότι έχει λάβει την ιδιότητα του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, σημειώνοντας παράλληλα ότι η άρνηση του μάρτυρα πιθανόν να συνιστά και το αδίκημα της απείθειας προς την Επιτροπή της Βουλής.

«Επιβεβαιώνεται η απαράδεκτη συμπαιγνία της κυβέρνησης και του μάρτυρα», επεσήμανε από την πλευρά του ο εισηγητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος προσθέτοντας ότι «είναι ένα ακόμα επεισόδιο της επιχείρησης συγκάλυψης της κυβερνητικής πλειοψηφίας για το τεράστιο αυτό σκάνδαλο» και χαρακτήρισε «καταχρηστική την επίκληση διατάξεων του ποινικού κώδικα από τον κ. Ξυλούρη διότι ο ίδιος φαίνεται να μην έχει την ιδιότητα του κατηγορουμένου».

«Μέσα από τις επισυνδέσεις φαίνεται να είχε ιδιαίτερες σχέσεις με την κυβέρνηση και υπουργούς της, να αποτέλεσε σημαντικό μέρος του κυκλώματος και να υπάρχουν ενδείξεις για παράνομο πλουτισμό του. Όλα αυτά, για συγκεκριμένες πλευρές της υπόθεσης θα μπορούσαν να φωτιστούν μέσα από την κατάθεση του», τόνισε ο κ. Καραθανασόπουλος.

Να δρομολογηθεί άμεσα η βίαιη προσαγωγή του πρότεινε ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Χουσεϊν Ζεμπέκ, κάνοντας λόγο για «παρελκυστική τακτική της κυβερνητικής πλειοψηφίας ώστε να κερδηθεί χρόνος για τον πρωταγωνιστή του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κωνσταντίνος Μπούμπας, ανέφερε ότι «ο κ. Ξυλούρης, ένα κομβικό πρόσωπο του σκανδάλου που απασχολεί την επικαιρότητα καλείται και πρέπει να απαντήσει στην Επιτροπή για αυτή την αμαρτωλή υπόθεση με τα πολλά πλοκάμια αλλιώς θα πρέπει να του επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις για την άρνηση του».

Ο βουλευτής της ΝΙΚΗΣ Γιώργος Ρούντας, χαρακτήρισε αδιανόητο να αρνείται να καταθέσει ένα από τα πιο κεντρικά πρόσωπα του σκανδάλου και πρόσθεσε ότι «είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να αποφύγει την εμπλοκή της πολιτικής και τις σχέσεις των υπουργών Βορίδη, Αυγενάκη».

«Η στάση του κ. Ξυλούρη είναι μεγάλη θεσμική προσβολή για την Εξεταστική Επιτροπή και καθαρή απόδειξη ότι θέλει να απαξιώσει τη Βουλή», ανέφερε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, προσθέτοντας ότι μέσα από τις επισυνδέσεις φαίνεται να δρα ως στέλεχος της ΝΔ.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης, υποστήριξε ότι «με την πρότασή της ΝΔ η εξέταση από την Επιτροπή του κ. Ξυλούρη πάει στις καλένδες για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ο εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης χαρακτήρισε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης «επικοινωνιακό σόου» τονίζοντας ότι «η πρόταση της ΝΔ είναι απολύτως καθαρή, στέλνει στην δικαιοσύνη την υπόθεση προκειμένου να αποφανθεί αν ασκείται νόμιμα από τον κ. Ξυλούρη το δικαίωμα της σιωπής».

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, απαντώντας στις παρατηρήσεις και ενστάσεις που κατέθεσε η αντιπολίτευση, επεσήμανε ότι «είναι υποχρέωση αυτονόητη να καταθέσει και να δώσει στοιχεία στην Επιτροπή ο κ. Ξυλούρης, όμως εμείς δεν μπορούμε να επιβάλουμε ποινές, αλλά ο αρμόδιος εισαγγελέας θα αξιολογήσει τα στοιχεία και θα αποφανθεί».

«Ο μάρτυρας άσκησε ένα δικαίωμα και ο αρμόδιος εισαγγελέας μόνο θα αποφανθεί επ΄αυτού», συμπλήρωσε.