Μαρία Αλιφέρη: Δεχόμουν χιλιάδες γράμματα θαυμασμού και τα έβαζα σε γιγαντιαίες σακούλες σκουπιδιών – Τι της έγραφαν

Στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς νωρίς» της ΕΡΤ ήταν προσκεκλημένη η Μαρία Αλιφέρη. Μεταξύ άλλων η ηθοποιός μίλησε για τις εκδηλώσεις θαυμασμού.

Η Μαρία Αλιφέρη είπε αρχικά πως «δεχόμουν χιλιάδες γράμματα από θαυμαστές. Έχω πει πως τα έβαζα σε σακούλες σκουπιδιών, γιγαντιαίες. Μου έγραφαν με πολλή αγάπη και αν και ήμουν μια σταλιά παιδί τότε, με έβλεπαν σαν μαμά από τα νιάτα μου. Αγάπη και συμβουλές».

«Είναι περίεργο αλλά όχι, δεν είχα πιο περίεργα μηνύματα. Είχα πάντα εκδηλώσεις αγάπης, όπως και σήμερα. Δεν ξέρω, δεν πήγαινε στο ερωτικό το πράγμα. Πολύ γλυκά, πολύ τρυφερά και καθόλου ενοχλητικά μηνύματα» πρόσθεσε η ηθοποιός.

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

