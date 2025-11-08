Μαρία Αλιφέρη: Ήμουν σε 2 κορυφαία τηλεοπτικά προγράμματα και «κόπηκα» σε μια στιγμή

Συνέντευξη στην ΕΡΤ παραχώρησε η Μαρία Αλιφέρη.

«Η σημερινή εποχή για τους ηθοποιούς είναι σαν φαστφουντάδικο. Όλα τρέχουν πολύ γρήγορα» είπε αρχικά η ηθοποιός.

«Αμφισβητούσαν το ταλέντο μου επειδή ήμουν εμφανίσιμη. Η εικόνα είναι παγίδα. Δεν πρέπει να καταναλωνόμαστε σε αυτό» πρόσθεσε.

«Είχα τηλεοπτικά μεγάλη ύφεση. Το αντιμετώπισα όπως όλοι, όλα τα πολύ δύσκολα τα αντιμετωπίζω μέσα μου. Στεναχωριέμαι αλλά από εκεί βγαίνει κάτι άλλο» σημείωσε.

«Μέσα σε μια νύχτα, ήμουν σε 2 κορυφαία τηλεοπτικά προγράμματα και “κόπηκα” σε μια στιγμή! Μετά τίποτα, μόνο θέατρο χειμώνα – καλοκαίρι. Ήταν ωραία δοκιμασία» περιέγραψε η Μαρία Αλιφέρη.

Δείτε το βίντεο: