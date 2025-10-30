Μαρία Αλιφέρη: «Δεν είμαι απ’ αυτούς που λένε ότι θέλουν να πεθάνουν στο σανίδι – Όπου θέλει, ας με βρει»

Η Μαρία Αλιφέρη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, με αφορμή τη θεατρική παράσταση που συμμετέχει. Η καταξιωμένη ηθοποιός και παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο θέμα της μοναξιάς που βιώνουν οι νέοι, και την «πονάει αφάνταστα». Ακόμα, μίλησε για το γεγονός πως δεν μπορεί να κάθεται και σημείωσε ότι δεν είναι από τους καλλιτέχνες που λένε «ότι θέλουν να πεθάνουν στο σανίδι».

Σχετικά με την μοναξιά που ζουν οι νέοι, η Μαρία Αλιφέρη είπε: «Είναι μεγάλο ψέμα ότι οι νέοι δεν βιώνουν μοναξιά. Επειδή δουλεύω εδώ και χρόνια με νέα παιδιά, νομίζω ότι η μοναξιά των σημερινών παιδιών είναι πάρα πολύ μεγάλη και με πονάει αφάνταστα. Έχουν αποκλειστεί.

Όλη αυτή η πρόοδος δεν χρησιμοποιείται μόνο δημιουργικά. Ενώ όλα τα μέσα και τα λοιπά είναι σπουδαία, τους έκλεισαν στον εαυτό τους και αυτό είναι θάνατος για την ψυχή του ανθρώπου!».

Σε ερώτηση για το αν ένας επιτυχημένος ηθοποιός είναι υποχρεωτικό, όσα χρόνια και να περάσουν, να πρέπει να δουλεύει, η ηθοποιός και παρουσιάστρια απάντησε: «Εμένα μη μου πεις να κάτσω, πρώτα από όλα, ξέχασέ το. Θα καθίσω μια και καλή όταν θα “φύγω”.

Ούτε είμαι απ’ αυτούς που λένε ότι θέλουν να πεθάνουν στο σανίδι. Όπου θέλει, ας με βρει. Αν είμαι στο σανίδι, θα σημαίνει ότι μπορώ και παίζω ακόμα. Αν όχι, όπου με βρει».