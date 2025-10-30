Μαρία Αλιφέρη: «Δεν είμαι απ’ αυτούς που λένε ότι θέλουν να πεθάνουν στο σανίδι – Όπου θέλει, ας με βρει»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Αλιφέρη
Φωτογραφία: Facebook/Μαρία Αλιφέρη official

Η Μαρία Αλιφέρη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, με αφορμή τη θεατρική παράσταση που συμμετέχει. Η καταξιωμένη ηθοποιός και παρουσιάστρια, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο θέμα της μοναξιάς που βιώνουν οι νέοι, και την «πονάει αφάνταστα». Ακόμα, μίλησε για το γεγονός πως δεν μπορεί να κάθεται και σημείωσε ότι δεν είναι από τους καλλιτέχνες που λένε «ότι θέλουν να πεθάνουν στο σανίδι».

Σχετικά με την μοναξιά που ζουν οι νέοι, η Μαρία Αλιφέρη είπε: «Είναι μεγάλο ψέμα ότι οι νέοι δεν βιώνουν μοναξιά. Επειδή δουλεύω εδώ και χρόνια με νέα παιδιά, νομίζω ότι η μοναξιά των σημερινών παιδιών είναι πάρα πολύ μεγάλη και με πονάει αφάνταστα. Έχουν αποκλειστεί.

Όλη αυτή η πρόοδος δεν χρησιμοποιείται μόνο δημιουργικά. Ενώ όλα τα μέσα και τα λοιπά είναι σπουδαία, τους έκλεισαν στον εαυτό τους και αυτό είναι θάνατος για την ψυχή του ανθρώπου!».

Σε ερώτηση για το αν ένας επιτυχημένος ηθοποιός είναι υποχρεωτικό, όσα χρόνια και να περάσουν, να πρέπει να δουλεύει, η ηθοποιός και παρουσιάστρια απάντησε: «Εμένα μη μου πεις να κάτσω, πρώτα από όλα, ξέχασέ το. Θα καθίσω μια και καλή όταν θα “φύγω”.

Ούτε είμαι απ’ αυτούς που λένε ότι θέλουν να πεθάνουν στο σανίδι. Όπου θέλει, ας με βρει. Αν είμαι στο σανίδι, θα σημαίνει ότι μπορώ και παίζω ακόμα. Αν όχι, όπου με βρει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 φράσεις που χρησιμοποιούν οι Φινλανδοί στη δουλειά και τους κάνουν τους πιο ευτυχισμένους στον κόσμο

Benevril – Νέα αποτελεσματική λύση κατά της τριχόπτωσης με μινοξιδίλη σε μορφή αφρού

Λαγκάρντ: Περιορίζονται οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη, μειώνονται οι πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων

e-ΕΦΚΑ: Νέος οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για την επιδότηση εργατικής εισφοράς

Gboard: Οι ρυθμίσεις του που οι περισσότεροι χρήστες Android αγνοούν αλλά θα έπρεπε να ενεργοποιήσουν

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
22:53 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Γαρυφαλλιά Καληφώνη για Χρήστο Μάστορα: «Με το που τον κοίταξα ήξερα ότι υπάρχει μέλλον – Ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θα περάσω χρόνια»

Καλεσμένη στο νέο επεισόδιο του podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου ήταν η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. ...
22:36 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Μιχάλης Χατζηγιάννης για Διονύση Σαββόπουλο: «Η φωνή, η ευγένεια της ψυχής του, οι μνήμες συνεχίζουν να “αντηχούν” μέσα μου»

Την Τρίτη 21 Οκτωβρίου ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών. Τ...
20:38 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Διδασκάλου: «Διατηρούμαι λαμπερή γιατί δεν κρίνω, πίνω νερό και κάνω καλές σκέψεις»

Η Κατερίνα Διδασκάλου μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, με τις δηλώσεις της να προβάλλοντα...
19:57 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Μαρία Ιωαννίδου: «Δεν έχω κάνει ούτε μπότοξ – Τρώω ό,τι θέλω και δεν παχαίνω»

Η Μαρία Ιωαννίδου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλο...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς