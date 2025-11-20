Κρήτη: Ο ανιψιός πίσω από τους πυροβολισμούς στο Τυμπάκι – Τραυμάτισε τον θείο του ενώ κοιμόταν

Άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι που ο 21χρονος ανιψιός στήθηκε έξω από το παράθυρο του υπνοδωματίου του 60χρονου θείου του και πυροβόλησε δύο φορές με καραμπίνα.

Το περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή Τυμπάκι της Μεσαράς, στην Κρήτη είχε προκαλέσει αναστάτωση αλλά και έντονο προβληματισμό στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίστηκαν την υπόθεση και που κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δράστη.

Τον γρίφο που τώρα προσπαθούν τώρα να λύσουν οι Αρχές είναι οι λόγοι που όπλισαν το χέρι του 21χρονου ανιψιού. Το θύμα την ώρα των πυροβολισμών κοιμόταν με τη σύζυγο και δέχτηκε τα σκάγια σε χέρι και ωμοπλάτη, σύμφωνα με το patris.gr.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.