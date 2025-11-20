Κρήτη: Ο ανιψιός πίσω από τους πυροβολισμούς στο Τυμπάκι – Τραυμάτισε τον θείο του ενώ κοιμόταν

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Άγνωστοι παραμένουν οι λόγοι που ο 21χρονος ανιψιός στήθηκε έξω από το παράθυρο του υπνοδωματίου του 60χρονου θείου του και πυροβόλησε δύο φορές με καραμπίνα.

Το  περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιοχή Τυμπάκι της Μεσαράς, στην Κρήτη είχε προκαλέσει αναστάτωση αλλά και έντονο προβληματισμό στους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίστηκαν την υπόθεση και που κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον δράστη.

Τον γρίφο που τώρα προσπαθούν τώρα να λύσουν οι Αρχές είναι οι λόγοι που όπλισαν το χέρι του 21χρονου ανιψιού. Το θύμα την ώρα των πυροβολισμών κοιμόταν με τη σύζυγο και δέχτηκε τα σκάγια σε χέρι και ωμοπλάτη, σύμφωνα με το patris.gr.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε μόσχευμα για το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Το μήνυμα του Υφυπουργού Υγείας

Σε ζωντανή μετάδοση σωτήρια επέμβαση για εγκεφαλικά

Από σήμερα στο Gov.gr Wallet η ψηφιακή εικόνα ιδιόκτητου ακινήτου – Όλες οι λεπτομέρειες

ΟΟΣΑ: Μόνιμο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής των Φορολογικών Διοικήσεων του Οργανισμού η ΑΑΔΕ

Πιλότος κατέγραψε συγκλονιστικό σόου βόρειου σέλαος από τα 36.000 πόδια – Εντυπωσιακές φωτογραφίες

Τα παλιότερα Google Pixel μόλις απέκτησαν ενημερωμένο πίνακα κατάστασης συσκευής
περισσότερα
15:56 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Άρειος Πάγος: Κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – Θα διερευνηθούν πιθανές παραβιάσεις των μέτρων

Παραγγελία για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε σε εννέα εισαγγελίες ...
15:35 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Νέος Κόσμος: Στη φυλακή ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο – «Δεν σκότωσα κανέναν»

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 58χρο...
15:31 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 και στη Θεσπρωτία

Μήνυμα και στη Θεσπρωτία εστάλη πριν από λίγο μέσω του 112, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τ...
15:24 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα

Ήχησε το 112 και στην Πρέβεζα, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Δυτική Ελλάδα. «Ενεργοποίη...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα