Κίνηση: Το αδιαχώρητο σε Κηφισό, Κηφισίας και Βάρης- Κορωπίου – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής δοκιμάζει τις αντοχές των οδηγών για ακόμη μία ημέρα. Το αδιαχώρητο επικρατεί στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, στα δύο ρεύματα της Αθηνών- Λαμίας και τον Κηφισό.
Στο «κόκκινο» βρίσκονται η Μεσογείων (τμηματικά) η κάθοδος της Κηφισίας και η κάθοδος της Βασιλίσσης Σοφίας.
«Αφόρητες» είναι η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Συγγρού, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Ποσειδώνος (στο ρεύμα προς Πειραιά), σε Βάρης- Κορωπίου και στην Περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη.
Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 10- 15 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 20, 2025