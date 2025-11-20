Κίνηση: Το αδιαχώρητο σε Κηφισό, Κηφισίας και Βάρης- Κορωπίου – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

κίνηση

Η κίνηση στους δρόμους της Αττικής δοκιμάζει τις αντοχές των οδηγών για ακόμη μία ημέρα. Το αδιαχώρητο επικρατεί στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου, στα δύο ρεύματα της Αθηνών- Λαμίας και τον Κηφισό.

Στο «κόκκινο» βρίσκονται η Μεσογείων (τμηματικά) η κάθοδος της Κηφισίας και η κάθοδος της Βασιλίσσης Σοφίας.

«Αφόρητες» είναι η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Συγγρού, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση σε Βασιλίσσης Αμαλίας, Ποσειδώνος (στο ρεύμα προς Πειραιά), σε Βάρης- Κορωπίου και στην Περιφερειακή Καρέα από Ηλιούπολη.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις 10- 15 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.

15:56 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

