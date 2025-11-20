Δήμητρα Ματσούκα: Τα πρώτα λόγια της ηθοποιού μετά τη σύλληψή της

Τα πρώτα λόγια της Δήμητρας Ματσούκα μετά τη σύλληψή της σε τροχονομικό έλεγχο που έγινε και κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες κυκλοφορίας.

Ο Πάνος Κατσαρίδης, όπως είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, αντάλλαξε μηνύματα με την ηθοποιό για να διατυπώσει και τη δική της θέση για το τι συνέβη.

Όπως μετέφερε, «μου είπε η Δήμητρα, ότι τις πινακίδες τις της πήραν την Κυριακή (16/11). Γύρισε στο σπίτι της με ταξί τότε, άφησε το αυτοκίνητο εκεί που ήταν παρκαρισμένο. Δευτέρα και Τρίτη είχε ρεπό από το θέατρο και χθες Τετάρτη, μετά το θέατρο, πήρε το αυτοκίνητό της για να το πάει στο σπίτι της και να το αφήσει εκεί. Το δίπλωμά της δεν της είχε αφαιρεθεί, αλλά της είχε κρατηθεί για παράβαση πάρκινγκ που είχε κάνει από αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά δεν είχε προλάβει να το παραλάβει».

Ακόμη, ο Πάνος Κατσαρίδης πρόσθεσε ότι η Δήμητρα Ματσούκα του είπε πόσο ευγενικοί και εξαιρετικοί ήταν οι άνδρες της Τροχαίας.

Δείτε το βίντεο του ΑΝΤ1: